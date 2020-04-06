Lobot Jame

Lobot Jame EA - Trading Inteligente. Tendencia. Riesgo controlado.

"Construido para dominar el EURUSD con lógica inteligente, estrategias adaptables y control de riesgo fiable".

Este Asesor Experto está especialmente diseñado para el par EURUSD, la divisa más negociada en el mercado de divisas. Con su volatilidad estable, alta liquidez y comportamiento predecible durante las sesiones de mercado, EURUSD ofrece una gran oportunidad para obtener ganancias consistentes - y este EA está construido para sacar el máximo provecho de eso.

"Opere la tendencia. Atrapa los movimientos. Mantente a salvo durante la volatilidad".

Lobot Jame es un potente Asesor Experto (EA) diseñado para los traders modernos que quieren un sistema de trading inteligente, adaptable y seguro. Combina estrategias de seguimiento de tendencias con oportunidades de entrada especulativas e integra un filtrado básico de noticias para proteger su capital durante eventos de alto impacto.

Estrategias básicas:

Seguimiento de Tendencias
Lobot Jame identifica tendencias de mercado a medio y largo plazo y coloca operaciones en la dirección dominante utilizando indicadores dinámicos y la lógica de la acción del precio.

Scalping y entradas especulativas
Aprovecha las zonas de ruptura, los retrocesos de los precios y los movimientos rápidos de impulso, lo que resulta ideal para obtener ganancias adicionales en mercados con oscilaciones o rápidos.

Protección de Noticias
Durante los principales eventos de noticias, el EA reduce automáticamente el riesgo o hace una pausa en las operaciones para evitar pérdidas por volatilidad extrema.

Características que le encantarán:

  • Control Dinámico de Lote y Riesgo - Ajusta el tamaño del lote basándose en los ajustes de balance y riesgo.

  • Filtro de Hora y Sesión - Opera sólo durante las horas óptimas de negociación (Sesiones de Londres/NY)

  • Filtro básico de noticias - Evita operar durante noticias de alto impacto (por ejemplo, NFP, IPC, FOMC)

  • Trailing Stop & SL/TP Controls - Bloquea los beneficios y minimiza las caídas.

  • Notificaciones - Incluye alertas de MetaTrader y actualizaciones por correo electrónico

Ideal para:

  • Traders que prefieren sistemas de trading de bajo riesgo y alta eficiencia

  • Inversores que buscan rendimientos pasivos y automatizados

  • Usuarios que valoran la protección del capital junto con el potencial de beneficios

  • Operadores principiantes o avanzados que buscan consistencia

Deje que Lobot Jame trabaje para usted

Una fusión de lógica tendencial, precisión especulativa e inteligencia protectora, todo integrado en un asesor experto.

→ Opere con inteligencia. Opere fuerte. Opere con Lobot Jame.


