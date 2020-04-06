Lobot Jame

Lobot Jame EA - Smart Trading. Trend-getrieben. Risikokontrolliert.

"Gebaut, um EURUSD mit intelligenter Logik, adaptiven Strategien und zuverlässiger Risikokontrolle zu meistern."

Dieser Expert Advisor ist speziell auf das Währungspaar EURUSD zugeschnitten, die meistgehandelte Währung auf dem Devisenmarkt. Mit seiner stabilen Volatilität, der hohen Liquidität und dem vorhersehbaren Verhalten während der Marktsitzungen bietet EURUSD eine große Chance für beständige Gewinne - und dieser EA wurde entwickelt, um diese Vorteile voll auszuschöpfen.

"Handeln Sie den Trend. Fangen Sie die Bewegungen auf. Bleiben Sie bei Volatilität sicher."

Lobot Jame ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für moderne Trader entwickelt wurde, die ein intelligentes, anpassungsfähiges und sicheres Handelssystem wünschen. Er verbindet Trendfolgestrategien mit spekulativen Einstiegsmöglichkeiten und integriert eine grundlegende Nachrichtenfilterung, um Ihr Kapital bei einschneidenden Ereignissen zu schützen.

Kern-Strategien:

Trendfolge
Lobot Jame identifiziert mittel- bis langfristige Markttrends und platziert Trades in der vorherrschenden Richtung unter Verwendung dynamischer Indikatoren und Preisaktionslogik.

Scalping & Speculative Entries
Er nutzt Ausbruchszonen, Kursrückschläge und schnelle Schwungbewegungen - ideal für zusätzliche Gewinne in schwankenden oder schnellen Märkten.

News Protection
Während wichtiger Nachrichtenereignisse reduziert der EA automatisch das Risiko oder pausiert den Handel, um Verluste durch extreme Volatilität zu vermeiden.

Funktionen, die Sie lieben werden:

  • Dynamische Lot- und Risikokontrolle - Passt die Lotgröße basierend auf den Balance- und Risikoeinstellungen an

  • Zeit- und Sitzungsfilter - Handelt nur während der optimalen Handelszeiten (London/NY-Sitzungen)

  • Basic News Filter - Vermeidet den Handel während wichtiger Nachrichten (z.B. NFP, CPI, FOMC)

  • Trailing Stop & SL/TP-Kontrollen - Sichern Sie Gewinne und minimieren Sie Drawdowns

  • Benachrichtigungen - MetaTrader-Benachrichtigungen und E-Mail-Updates inklusive

Ideal für:

  • Trader, die risikoarme, hocheffiziente Handelssysteme bevorzugen

  • Anleger, die nach passiven, automatisierten Renditen suchen

  • Anwender, die neben dem Gewinnpotenzial auch Wert auf Kapitalschutz legen

  • Anfänger oder fortgeschrittene Trader, die Beständigkeit suchen

Lassen Sie Lobot Jame für Sie arbeiten

Eine Verschmelzung von Trendlogik, spekulativer Präzision und schützender Intelligenz - alles in einem einzigen Expert Advisor integriert.

→ Handeln Sie klug. Handeln Sie stark. Handeln Sie mit Lobot Jame.


