RRS Martingale se basa en la estrategia Martingale, que consiste en aumentar el tamaño del lote opuesto al movimiento del precio y esperar la recuperación. La martingala suele ser una técnica muy arriesgada, pero este AE se basa en matemáticas bien calculadas que pueden ayudarle a minimizar el riesgo en comparación con la estrategia de martingala normal.

Este EA calcula automáticamente todos los valores basados en algoritmos matemáticos pre-programados utilizando sus entradas TakeProfit y LotMultiplier.

Consulte la información sobre la configuración de EA : https://docs.google.com/document/d/1uqMtdYobMZ6Jh2z9P5ln_jdJ_OnPSuLl_H0Yc_kaItw/edit?usp=sharing

Por favor, comparta su experiencia, comentarios e informes comerciales.

¡Buena suerte y feliz comercio! 🚀