RRS Grid Scalping
- Asesores Expertos
- Rajeev Ranjan Sharma
- Versión: 1.4
- Actualizado: 25 diciembre 2025
RRS Scalping se basa en la estrategia Grid, que consiste en aumentar el tamaño del lote en sentido contrario al movimiento del precio y esperar a que se recupere. Grid suele ser una técnica de riesgo muy medio, pero este EA se basa en matemáticas bien calculadas para minimizar el drawdown, reducir el riesgo y maximizar los beneficios.
Consulte la información sobre la configuración de EA : https://docs.google.com/document/d/1cvg-qVqGrU5OaNUfd9AErpLSqYQ9gVcGd0tujWrKxFI/edit?usp=sharing
Por favor, comparta su experiencia, comentarios e informes comerciales.
¡Buena suerte y feliz comercio! 🚀