RRS Grid Scalping

RRS Scalping se basa en la estrategia Grid, que consiste en aumentar el tamaño del lote en sentido contrario al movimiento del precio y esperar a que se recupere. Grid suele ser una técnica de riesgo muy medio, pero este EA se basa en matemáticas bien calculadas para minimizar el drawdown, reducir el riesgo y maximizar los beneficios.

Consulte la información sobre la configuración de EA : https://docs.google.com/document/d/1cvg-qVqGrU5OaNUfd9AErpLSqYQ9gVcGd0tujWrKxFI/edit?usp=sharing

Por favor, comparta su experiencia, comentarios e informes comerciales.

¡Buena suerte y feliz comercio! 🚀


Productos recomendados
MacdScalper
Roman Yablonskiy
4 (1)
Asesores Expertos
MacdScapler es un asesor experto automático con dos secciones de estrategias de martingala con automatización takeprofit. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entradas. Si los parámetros de los puntos de entrada va mal, la EA los cambia automáticamente. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 centavos para 0,01 lote. Spread se recomienda menos de 2 puntos. El parámetro de martingala se puede ajustar de 0,1 a cualquier valor en dos pasos - el primero
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador de Bandas de Bollinger . Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Configuración de indicadores totalmente personalizable Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personali
FREE
KyberNet
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
KyberNet - es un asesor de trading automatizado basado en el principio fundamental del análisis técnico: los niveles de soporte y resistencia. El sistema está diseñado para trabajar en el mercado Forex y utiliza algoritmos matemáticamente precisos para determinar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Supervisión Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto.
FREE
Stochastic and Parabolic SAR
Dmitriy Epshteyn
Asesores Expertos
El Asesor Experto "Estocástico y SAR Parabólico" opera con el indicador Oscilador Estocástico, utilizando un filtro como indicador SAR Parabólico, a petición del usuario aplica martingala (la cantidad de multiplicación de lotes en caso de una serie de pérdidas es limitada), breakeven, trailing stop, inversión de señal, es posible configurarlo como un Asesor Experto de scalping. Para cada instrumento de divisas es necesario seleccionar los ajustes. Ajustes del Asesor: Indicador Oscilador Estocást
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Asesores Expertos
GOLDMINER MT4 PRO es un robot de trading de Oro en el marco temporal M15 o H1, que combina patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es
PZ Stochastic EA
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador estocástico. Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personalizab
FREE
Accelerator EA MT4
Mansour Babasafary
3 (1)
Asesores Expertos
Un experto basado en el indicador Accelerator. Sin filtros adicionales Resultado interesante y útil Se puede utilizar en todos los pares de divisas y en todos los marcos temporales Se puede utilizar en todos los mercados completamente gratis Rápido y sencillo Con el apoyo del autor Ajustes: Señal: Estos ajustes están relacionados con el Indicador "Acelerador". Cuando ese indicador alcanza este valor, el experto opera. Alarma Meta Trader: Si desea recibir una alarma a través de Metatrader despué
FREE
RangeGridEA
Alessio Fabiani
Asesores Expertos
El EA crea una cuadrícula de órdenes limitadas pendientes igualmente espaciadas teniendo en cuenta: - El precio actual; vender-límite por encima / comprar-límite por debajo - El rango de negociación; calculado utilizando los máximos y mínimos semanales A continuación, el EA gestiona las órdenes mientras se ejecutan. La lógica es: SI #ÓRDENES EJECUTADAS == 2 ABRIR NUEVO LÍMITE EN LA PLUMA. PRECIO SI #ÓRDENES EJECUTADAS > TOT - 2 RESTABLECER LAS ÓRDENES LIMITADAS AL RANGO - ver el video para la e
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Asesores Expertos
Sistema automatico de trading basado en el indicador flat matutino, coloca ordenes pendientes en los bordes del canal nocturno .todas las operaciones tienen un stop loss y take profit fijos .el par operado GBPUSD H1, puede ser utilizado en otros instrumentos previa optimizacion. El EA contiene un indicador plano conmutable . La hora de funcionamiento del robot en los parámetros de entrada corresponde a (+2GMT). cuando se cambia al horario de verano, es necesario ajustar la hora manualmente. *
FREE
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Asesores Expertos
Este EA negocia fractales no probados utilizando órdenes pendientes. Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa 4 comportamientos de negociación diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop pers
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
Multi Indicator Reversal EA
Yoshimi Mon 三 Ura
1 (1)
Asesores Expertos
Multi-Indicator Reversal EA v2.04 Visión General Un sistema de trading automatizado para MT4 que combina tres indicadores técnicos -RSI, Bandas de Bollinger y ADX- para una estrategia contra-tendencia. Funciona en cualquier marco temporal y admite tanto la operativa tradicional de posición única como la operativa con cobertura. Especificaciones Plataforma: MT4 Pares recomendados: Principales pares de divisas (por ejemplo, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) Plazos: Todos los plazos (M1-MN1) Tipo
FREE
PZ RSI Trader EA
PZ TRADING SLU
4.67 (3)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador RSI. Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personalizables Fun
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto analiza las últimas velas y determina si habrá un retroceso o una gran corrección. Además, se analizan las lecturas de algunos indicadores (sus parámetros se pueden ajustar). Es una versión gratuita de Proftrader . A diferencia de la versión completa, en la versión gratuita del asesor el lote inicial no puede ser superior a 0,1, el par de negociación sólo EURUSD y también tiene menos parámetros configurables. Parámetros de entrada Lots - tamaño del lote (a 0, el lote se calcu
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador suavizado Heiken Ashi . Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop p
FREE
PZ CCI Trader EA
PZ TRADING SLU
4 (9)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador CCI. Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personalizables Fun
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Nasdaq Curse EA MT4
Matthew Lewis Beedle
5 (2)
Asesores Expertos
Este es un bot mucho más complejo de lo que normalmente trato de hacer. Utiliza Stochastics, ADX y ATR con mecanismos de entrada bastante complejos. Después de las pruebas, la EA sigue haciendo bien. Usted puede encontrar en mis señales, por lo tanto, ahora oficialmente a la venta. Puede ser rentable en DAX, WS30, EUR/USD y tiene algunos backtests interesantes. Cualquier pregunta sólo me mensaje. Instrucciones: Añadir a un gráfico de 15min para el NASDAQ Bonificación Preguntas y respuestas que
FREE
MA Double
Maksim Novikov
Asesores Expertos
¡ UN ROBOT EN DOS MEDIAS MÓVILES! Este Asesor Experto le permitirá operar (hacer operaciones) de forma automática utilizando DOS medias móviles. También he publicado el robot en una media móvil, también puede familiarizarse con él. Parámetros de entrada : 1. Lote 2. Stop Loss 3. Take Profit Bueno ... todo es simple aquí)) 4. El Número Mágico El número mágico de las órdenes. Para que el asesor no confunda los odradores del mercado con los suyos propios. Puede introducir "0". 5. Spread máximo
FREE
MA Semi Automated EA
Tadanori Tsugaya
Asesores Expertos
"Los ajustes son intrincados, pero asegúrese de aprovecharlos al máximo". EA semiautomatizado centrado en operaciones de toque y cruce de MA Este EA está especializado en operaciones de toque y cruce de MA , con dos condiciones de salida de MA, ¡una de las cuales también puede utilizarse como trailing stop! El uso depende de usted. ¡Nunca he visto un EA de comercio MA con tantas configuraciones ajustables! Entrada MA y Salida MA Masiva para Posiciones Abiertas Este EA no sólo puede manejar la e
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Asesores Expertos
El EA Bollinger Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera basándose en las señales de entrada de la Banda de Bollinger y el RSI. El EA opera utilizando órdenes de mercado y utiliza el promedio para convertir de forma segura las operaciones negativas en positivas. Este EA funciona mejor en EURUSD utilizando el marco de tiempo M5. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema. Compruebe los comentarios de los resultados de las pruebas y la configuración optimizada.
FREE
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Subtítulo: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] IntroducciónInferno Storm v1.7 es un sistema especializado M15 Scalping desarrollado específicamente para MetaTrader 4 (MT4). Combina la disciplina de seguimiento de tendencias con la mecánica de ruptura y retroceso. A diferencia de los bots MT4 estándar que a menudo fallan en los brokers ECN debido a errores de ejecución, Inf
Toms Dollar Cost Averaging
Thomas Alexander Kevin Anderson
1 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto implementa una estrategia de reversión media del RSI con un filtro de media móvil para las entradas comerciales. El EA utiliza condiciones de RSI en un marco temporal superior para detectar posibles oportunidades de compra o venta, confirmadas por una media móvil en un marco temporal inferior. La estrategia incluye funciones de gestión de riesgos como la limitación del número máximo de operaciones abiertas, el control del riesgo basado en el ADR y el cierre de operaciones cua
FREE
Vik Standart
Ivan Kopchuk
4.33 (6)
Asesores Expertos
Características: 1. Sus estrategias constructoras. 2. Amplia selección de indicadores estándar. 3. Entrada exacta al mercado según su estrategia. 4. Filtro de deslizamiento. 5. Soporte para cuatro y cinco caracteres. 6. Negociación de tendencias. 7. Negociación en plano. 8. Depósito mínimo. 9. Negociación agresiva o tranquila. 10. Limitación del lote. 11. Seguimiento de la posición. 12. Restablecimiento del equilibrio después de una pérdida. Parámetros de entrada Lot - tamaño de lo
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto: Candle Cross DCR Candle Cross DCR es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 que genera señales de trading precisas cuando una vela cruza una media móvil exponencial (EMA), lo que representa una señal técnica clásica y poderosa de tendencia. Además, puede confirmar dichas señales utilizando el filtro DCR, compuesto por tres indicadores técnicos: DeMarker, CCI y RSI. Este EA es altamente configurable y se adapta tanto a estrategias de scalping
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de la familia Forex Fraus , el sistema está diseñado para scalping el par EUR/USD en el marco de tiempo M1 (para cotizaciones de cinco dígitos), y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Compra en los Extremos Bajos y vende en los Extremos Altos de los valores del indicador Estocástico. Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por inyección, utilizando datos de tick. Las posiciones se cierran por Trailing Stop Las posicion
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Otros productos de este autor
RRS Impulse Plus
Rajeev Ranjan Sharma
Asesores Expertos
RRS Impulse Plus EA es una versión avanzada de RRS Impulse EA . Esta versión mejorada proporciona más flexibilidad con varias opciones nuevas. El EA realiza scalping utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el Oscilador Estocástico, la Media Móvil (MA) y las Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de tendencia y contra-tendencia. Como EA multipar , escanea múltiples pares de divisas en busca de señales. Este EA incluye varias características como Trailing, Gestión de Riesgo, Ges
FREE
RRS Impulse
Rajeev Ranjan Sharma
4 (3)
Asesores Expertos
Este EA realiza scalping utilizando el Indicador de Fuerza Relativa (RSI), el Indicador de Oscilador Estocástico y el Indicador de Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de tendencia o contra tendencia . Como EA multipar , escanea múltiples pares de divisas en busca de señales. Este EA viene con una variedad de características, incluyendo Trailing, Gestión de Riesgo, Gestión de Dinero, Modo de Restricción, y más. Con la configuración adecuada, tiene el potencial de generar beneficios
FREE
RRS Martingale
Rajeev Ranjan Sharma
Asesores Expertos
RRS Martingale se basa en la estrategia Martingale, que consiste en aumentar el tamaño del lote opuesto al movimiento del precio y esperar la recuperación. La martingala suele ser una técnica muy arriesgada, pero este AE se basa en matemáticas bien calculadas que pueden ayudarle a minimizar el riesgo en comparación con la estrategia de martingala normal. Este EA calcula automáticamente todos los valores basados en algoritmos matemáticos pre-programados utilizando sus entradas TakeProfit y LotMul
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario