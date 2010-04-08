RRS Grid Scalping

RRS Scalping se basa en la estrategia Grid, que consiste en aumentar el tamaño del lote en sentido contrario al movimiento del precio y esperar a que se recupere. Grid suele ser una técnica de riesgo muy medio, pero este EA se basa en matemáticas bien calculadas para minimizar el drawdown, reducir el riesgo y maximizar los beneficios.

Consulte la información sobre la configuración de EA : https://docs.google.com/document/d/1cvg-qVqGrU5OaNUfd9AErpLSqYQ9gVcGd0tujWrKxFI/edit?usp=sharing

Por favor, comparta su experiencia, comentarios e informes comerciales.

¡Buena suerte y feliz comercio! 🚀