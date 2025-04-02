RRS Martingale basiert auf der Martingale-Strategie, bei der die Losgröße entgegen der Preisbewegung erhöht und auf eine Erholung gewartet wird. Martingale ist in der Regel eine sehr riskante Technik, aber dieser EA basiert auf gut berechneter Mathematik, die Ihnen helfen kann, das Risiko im Vergleich zur normalen Martingale-Strategie zu minimieren.

Dieser EA berechnet automatisch alle Werte basierend auf vorprogrammierten mathematischen Algorithmen unter Verwendung Ihrer TakeProfit und LotMultiplier Eingaben.

Informationen zu den EA-Einstellungen finden Sie unter: https: //docs.google.com/document/d/1uqMtdYobMZ6Jh2z9P5ln_jdJ_OnPSuLl_H0Yc_kaItw/edit?usp=sharing

Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback und Ihre Handelsberichte.

Viel Glück & Happy Trading! 🚀