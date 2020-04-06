Gold Breakout PRO MT4
- Asesores Expertos
- Daophet Seng Athit
- Versión: 1.0
- Activaciones: 9
VersiónPRO (MT5):https://www.mql5.com/en/market/product/135291
El uso de Breakout EA (Asesor Experto) tiene claras ventajas sobre el trading manual de breakout, combinando las fortalezas de las estrategias de breakout con el poder de la automatización en MQL4/MQL5 como sigue:
Ventajas de utilizar Breakout EA
1. 100% automático
EA puede detectar puntos de Breakout y enviar órdenes de trading inmediatamente sin tener que mirar la pantalla
Adecuado para estrategias que requieren "rapidez" en la introducción de órdenes tras romper resistencias/soportes
2. Opere 24 horas al día sin perder oportunidades
Sin dormir, sin fatiga, sin perder oportunidades - especialmente durante el periodo de Breakout en el mercado Europeo-Nueva York
Puede configurarlo para que funcione en VPS continuamente
3. Mejor control emocional que la gente
Sin vacilaciones, sin miedo, sin codicia
Sigue el sistema al pie de la letra, no hagas Overtrade ni Cutloss sin un plan
4. Puede aplicarse a múltiples estrategias
Breakout desde High/Low del periodo de tiempo (ej. Asian Range, London Open)
Ruptura de líneas de soporte/resistencia, Box Breakout, Triangle Breakout, etc.
Puede utilizarse en múltiples marcos temporales (por ejemplo, H1, H4, D1).
5. Dispone de un sistema automático de gestión de riesgos
Establece Lote, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop
Recomendaciones:
Timeframe Recomendado: H1
Pares de divisas adecuados: XAU/USD, BTC/USD
Depósito mínimo: 350 $ (cuenta estándar)
Utilizar con brokers con spreads bajos y alta velocidad de ejecución de órdenes
