Gold Breakout PRO MT4

Versión

PRO

El uso de Breakout EA (Asesor Experto) tiene claras ventajas sobre el trading manual de breakout, combinando las fortalezas de las estrategias de breakout con el poder de la automatización en MQL4/MQL5 como sigue:

Ventajas de utilizar Breakout EA

1. 100% automático





EA puede detectar puntos de Breakout y enviar órdenes de trading inmediatamente sin tener que mirar la pantalla





Adecuado para estrategias que requieren "rapidez" en la introducción de órdenes tras romper resistencias/soportes





2. Opere 24 horas al día sin perder oportunidades





Sin dormir, sin fatiga, sin perder oportunidades - especialmente durante el periodo de Breakout en el mercado Europeo-Nueva York





Puede configurarlo para que funcione en VPS continuamente





3. Mejor control emocional que la gente

Sin vacilaciones, sin miedo, sin codicia





Sigue el sistema al pie de la letra, no hagas Overtrade ni Cutloss sin un plan





4. Puede aplicarse a múltiples estrategias





Breakout desde High/Low del periodo de tiempo (ej. Asian Range, London Open)





Ruptura de líneas de soporte/resistencia, Box Breakout, Triangle Breakout, etc.





Puede utilizarse en múltiples marcos temporales (por ejemplo, H1, H4, D1).





5. Dispone de un sistema automático de gestión de riesgos

Establece Lote, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop