Gold Breakout PRO MT4

Der Einsatz von Breakout EA (Expert Advisor) hat eindeutige Vorteile gegenüber dem manuellen Breakout-Handel, da er die Stärken von Breakout-Strategien mit den Möglichkeiten der Automatisierung in MQL4/MQL5 wie folgt kombiniert:

Vorteile der Verwendung von Breakout EA

1. 100% automatisch





EA kann Breakout-Punkte erkennen und sofort Handelsaufträge senden, ohne dass Sie den Bildschirm beobachten müssen





Geeignet für Strategien, die "Geschwindigkeit" bei der Eingabe von Aufträgen nach dem Durchbrechen von Widerstand/Unterstützung erfordern





2. Handeln Sie 24 Stunden am Tag, ohne Gelegenheiten zu verpassen





Kein Schlaf, keine Müdigkeit, kein verpasstes Timing - vor allem während der Breakout-Periode auf dem Markt Europa-New York





Sie können es so einstellen, dass es kontinuierlich auf VPS läuft





3. Bessere emotionale Kontrolle als Menschen

Kein Zögern, keine Angst, keine Gier





Genaues Befolgen des Systems, kein Overtrade oder Cutloss ohne Plan





4. Kann auf mehrere Strategien angewendet werden





Ausbruch vom Hoch/Tief des Zeitraums (z. B. Asian Range, London Open)





Ausbruch aus Unterstützungs-/Widerstandslinien, Box Breakout, Triangle Breakout, etc.





Kann in mehreren Timeframes verwendet werden (z.B. H1, H4, D1)





5. Verfügt über ein automatisches Risikomanagementsystem

Setzen Sie Lot, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop