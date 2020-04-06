Gold Breakout PRO MT4


Der Einsatz von Breakout EA (Expert Advisor) hat eindeutige Vorteile gegenüber dem manuellen Breakout-Handel, da er die Stärken von Breakout-Strategien mit den Möglichkeiten der Automatisierung in MQL4/MQL5 wie folgt kombiniert:
Vorteile der Verwendung von Breakout EA
1. 100% automatisch

EA kann Breakout-Punkte erkennen und sofort Handelsaufträge senden, ohne dass Sie den Bildschirm beobachten müssen

Geeignet für Strategien, die "Geschwindigkeit" bei der Eingabe von Aufträgen nach dem Durchbrechen von Widerstand/Unterstützung erfordern

2. Handeln Sie 24 Stunden am Tag, ohne Gelegenheiten zu verpassen

Kein Schlaf, keine Müdigkeit, kein verpasstes Timing - vor allem während der Breakout-Periode auf dem Markt Europa-New York

Sie können es so einstellen, dass es kontinuierlich auf VPS läuft

3. Bessere emotionale Kontrolle als Menschen
Kein Zögern, keine Angst, keine Gier

Genaues Befolgen des Systems, kein Overtrade oder Cutloss ohne Plan

4. Kann auf mehrere Strategien angewendet werden

Ausbruch vom Hoch/Tief des Zeitraums (z. B. Asian Range, London Open)

Ausbruch aus Unterstützungs-/Widerstandslinien, Box Breakout, Triangle Breakout, etc.

Kann in mehreren Timeframes verwendet werden (z.B. H1, H4, D1)

5. Verfügt über ein automatisches Risikomanagementsystem
Setzen Sie Lot, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop
Empfehlungen:
Empfohlener Zeitrahmen: H1
Geeignete Währungspaare: XAU/USD, BTC/USD
Mindesteinlage: $350 (Standard-Konto)
Nutzung mit Brokern mit niedrigen Spreads und hohen Orderausführungsgeschwindigkeiten

Testen Sie es kostenlos oder kaufen Sie jetzt!
Kostenloser Download (DEMO)
EA Breakout PRO kaufen

Verwandeln Sie Ihre Breakout-Strategie in ein KI-gesteuertes intelligentes System und erzielen Sie stetige Gewinne!


Weitere Produkte dieses Autors
Breakout Robot MT5
Daophet Seng Athit
5 (1)
Experten
Die Verwendung von Breakout EA (Expert Advisor) hat eindeutige Vorteile gegenüber dem manuellen Breakout-Handel und kombiniert die Stärken von Breakout-Strategien mit der Leistungsfähigkeit der Automatisierung in MQL4/MQL5 wie folgt: Vorteile der Verwendung von Breakout EA 1. 100% automatisch EA kann Breakout-Punkte erkennen und sofort Handelsaufträge senden, ohne dass Sie den Bildschirm beobachten müssen Geeignet für Strategien, die "Geschwindigkeit" bei der Eingabe von Aufträgen nach dem Du
FREE
Breakout Robot MT4
Daophet Seng Athit
Experten
Die Verwendung von Breakout EA (Expert Advisor) hat eindeutige Vorteile gegenüber dem manuellen Breakout-Handel und kombiniert die Stärken von Breakout-Strategien mit der Leistungsfähigkeit der Automatisierung in MQL4/MQL5 wie folgt: Vorteile der Verwendung von Breakout EA 1. 100% automatisch EA kann Breakout-Punkte erkennen und sofort Handelsaufträge senden, ohne dass Sie den Bildschirm beobachten müssen Geeignet für Strategien, die "Geschwindigkeit" bei der Eingabe von Aufträgen nach dem D
FREE
HFT Scalp
Daophet Seng Athit
1 (1)
Experten
Diese kostenlose Version, die ich von der kostenpflichtigen Version zu trennen, die Neulinge hier ist und haben nicht viel Geld, um gute EA kaufen. Diese EA arbeiten auf AUDCAD mit sehr kleinen Balance und keine martingale, kein Raster seine nur Hedge-Positionen gegenüberliegenden Seite zu decken Verlust Seite bis Trailing Gewinne und Verluste zusammen, zuletzt bin ich nicht sicher, diese ea Arbeit auf Ihrem Broker zu so Test Demo vor dem Ausführen auf Live-Konto. Meine Empfehlung für den ersten
HFT Swing TRADE
Daophet Seng Athit
Experten
Diese Strategie für die gemacht, die Roboter verwenden möchten, aber haben ein kleines Gleichgewicht oder neu auf diesem Markt, so dass Sie versuchen können, diese ein zu absorbieren, wie die ea funktioniert. Ich benutze eine sehr grundlegende Bedingung wie HFT offene Position schnell auf Swing-Trend. Vorsichtig und lesen Sie meine Empfehlung zuerst vor der Verwendung auf Live-Konto Freund. Wenn Sie auf XAUUSD wollen, kontaktieren Sie mich für das Setup. Roboter-Funktionen: Alle meine Produkte k
Rebalance Correlation
Daophet Seng Athit
Experten
Dieser EA Rebalance ist eine Handelsstrategie mit Hedging oder Korrelation. Die Strategie erteilt einen Kaufauftrag für ein Paar und gleichzeitig einen Verkaufsauftrag für ein anderes Paar. Es wird eine Absicherung auf beiden Seiten sein und wenn das Gleichgewicht einen Gewinn hat, der größer ist als der von uns festgelegte Wert, wird die Strategie alle Aufträge schließen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Und diese Strategie verfügt über eine Rebalance-Funktion am letzten Tag eines jede
Best RSI Grid
Daophet Seng Athit
Experten
>>>Dieser EA für M1 - H4 am besten auf Gold,EURUSD,GBPUSD<<< Minumum Einzahlung: 1500$ Cent Konto <<<Basis RSI+Grid+Martingale Verwenden Sie geringes Risiko mit mmm Ich bin neu hier, aber versuchen mein Bestes, um diese EA gebaut, sicher, dass ich auf meinem realen Konto zu laufen, nur für eine Woche profitable Basis um 2-5% pro Tag laufen nicht auf realen ersten laufen bitte versuchen Sie auf Ihrem Demo, um Ihre eigenen Einstellungen für uniqe Währungen setzen
King Scalper V2
Daophet Seng Athit
Experten
Paar: Gold Zeitrahmen: M15 Hebelwirkung:1:1000+ Saldo:1k+ EA OPTION !: Losgröße Maximales Los Lot Auto Mode Berechnung der Balance Auftrag Abstand TP % pro Tag Cut Loss % pro Tag 3 MM-Zone Zone A TP Kaufen Verkaufen und schließen alle mit % des Saldos Zone B TP Kaufen Verkaufen und schließen alle mit $ Geldbetrag Zone C TP Kaufen Verkaufen und schließen alle mit Pips, Betrag Pips als Position Backtest mit Ihrem Broker, bevor Sie ein Live-Konto eröffnen
King Scalping Pro
Daophet Seng Athit
3.67 (3)
Experten
Dieser Roboter ist Umkehrungen großen Trend kleinen Trend und Seite Weg gibt es 3 Modus: -Hohes Risiko-Modus arbeiten gut auf Seite Weg, aber verwenden Sie mehr Gleichgewicht. Mittlere Risiko-Modus arbeiten auf kurze Trend nach. -Niedriges Risiko Modus arbeiten sehr gut auf Trend nach mit sehr sicher zu öffnen Position. Paar XAUUSD Zeitrahmen M15 Saldo 1000$ oder 5000$ Hebelwirkung 1:1000+ Konto Cent oder Standard Makler EXNESS MaxDD -30%
Hedge Zone Recovery
Daophet Seng Athit
Experten
Vorstellen: Dieser Expert Advisor ist Hedging-Stil kaufen oder verkaufen Markt dann anhängig kaufen mit Hedge-Abstand Ihr Setup zu beginnen, wenn verkaufen Website, verkaufen anhängig, wenn kaufen Website. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie Hedge-Roboter verwenden möchten, fragen Sie bitte Ihren Broker zuerst, wenn sie erlauben, Hedge-Handel zu verwenden, dann können Sie diesen Roboter verwenden. Mein Standard-Setup für XAUUSD, M15, 1000usd Gleichgewicht, wenn Sie Jungs müssen mit Forex-Währungspaare
Sniper Grid
Daophet Seng Athit
Experten
Diese EA ich verrückt für die Liebe High Risk High Return mit GRID No Martingale, aber es ist System der Swing-Trade schwebende Ordnung so EA wird Sniper und Schnee Ball Aufträge jeder Trend Umkehr. Einrichten : Paar : XAUUSD. TF: M15; M5. Einstellung: Standard verwenden. Saldo: 10000 Cent oder 1000 USD. Hebelwirkung: Verwenden Sie 1:100. Lot-Typ : Manuell oder Auto Lot. Abstand Sniper Pips : 10 Pips oder Set Spread 10. Sniper ( Max Order ) : 200 ist Max Order Scharfschütze ( TP MODE ) : Trailli
Sniperr 007
Daophet Seng Athit
1 (1)
Experten
Sniper EA ist einer meiner Arbeit gut EA für Forex-Paare so. Ich bin nicht bestätigt diese EA kann Gewinne machen alle Zeit für immer ist es abhängig von Ihrem MM und Risiko Reward. Meine Empfehlung: Paare: NZDUSD, EURUSD, GBPUSD. Zeitrahmen: H1 Bilanz: 1000$. Die einzige Einstellung, die Sie ändern müssen, ist Max Trades & Risk %. Ändern Sie einfach nur dies Empfehlen Risiko % = 1-2% ist okay nicht hoch. und Max Trades = 3-4. Funktion EA sind: EA Nummer : Magische Zahl Max Spread : Maximaler Sp
Kingsscalping PRO2
Daophet Seng Athit
Experten
Diese Strategie habe ich auf der Basis der MT5-Version entwickelt, die sich bei der Erteilung präziser Aufträge auszeichnet. Sie verwendet eine Schneeballeffekt-Logik, um das Lot entsprechend dem verfügbaren Kapital zu erhöhen. Es gibt zwei Modi für den Handel: - Mittleres Risiko ist die Erteilung von Aufträgen entsprechend dem Haupttrend. - Hohes Risiko: Erteilung von Aufträgen am Wendepunkt, wobei der Trend ignoriert wird. Paare XAUUSD Zeitrahmen H1 Saldo 1000$ Risiko Mittel
Forex Scalping Hedge
Daophet Seng Athit
Experten
EA scalp Hedge ist der Handel auf Trend umkehren, wenn offen auf Verlust-Seite wird es Hedge gegenüber Verlust zu erholen, bis gewinnen und schließen Sie alle Positionen zu rebalancen. Es gibt 2 Modus, um einzelne und doppelte beide Hedge dies ist das gleiche nur arbeiten auf verschiedenen Marktrichtung, Letzte Hoffnung, die Sie alle MM Ihr Kapital sorgfältig. Roboter Eigenschaften: Lot = Startlotgrößen beim Start des Roboters. Lot_Martingale = Lot-Multiplikator bei der Absicherung auf der Verl
Kingscalping PRO2
Daophet Seng Athit
Experten
Ich machte den Handel auf Gold kann für langfristige und Skalp verwenden, Dieser Roboter ist Umkehrungen großen Trend kleinen Trend und Seite Weg gibt es 3 Modus: -Hohes Risiko-Modus arbeiten gut auf Seite Weg, aber verwenden Sie mehr Gleichgewicht. Mittleres Risiko-Modus arbeiten auf kurze Trend nach. Eigenschaften: 1) Risiko-Sniper ( MODE ) - Hohes Risiko = Eröffnen Sie den Handel ohne Trendrichtung. - Mittleres Risiko = Offener Handel mit Aufwärts- und Abwärtstrend.
Gold Breakout PRO MT5
Daophet Seng Athit
5 (1)
Experten
PRO version(MT4) :https://www.mql5.com/en/market/product/135280 Die Verwendung von Breakout EA (Expert Advisor) hat klare Vorteile gegenüber dem manuellen Breakout-Handel und kombiniert die Stärken von Breakout-Strategien mit der Leistungsfähigkeit der Automatisierung in MQL4/MQL5 wie folgt: Vorteile der Verwendung von Breakout EA 1. 100% automatisch EA kann Breakout-Punkte erkennen und sofort Handelsaufträge senden, ohne dass Sie den Bildschirm beobachten müssen Geeignet für Strategien, d
Breakout Robot H4 MT5
Daophet Seng Athit
Experten
Die Verwendung von Breakout EA (Expert Advisor) hat eindeutige Vorteile gegenüber dem manuellen Breakout-Handel und kombiniert die Stärken von Breakout-Strategien mit der Leistungsfähigkeit der Automatisierung in MQL4/MQL5 wie folgt: Vorteile der Verwendung von Breakout EA 1. 100% automatisch Der EA kann Breakout-Punkte erkennen und sofort Handelsaufträge senden, ohne dass Sie den Bildschirm beobachten müssen Geeignet für Strategien, die "Geschwindigkeit" bei der Eingabe von Aufträgen nach de
Divergence Scalping MT5
Daophet Seng Athit
Experten
Paar Zeitrahmen XAUUSD M5-H1 Wie es funktioniert: Der EA erkennt bullische/bärische Divergenzsignale. Schließen Sie Trades, wenn der TP erreicht ist → Es werden keine langfristigen Orders gehalten. ️ Eingabeparameter Lot Size - Legen Sie die Handelsgröße fest. Good stance: Rasterausstiegsdistanz, wenn der Trend sich umkehrt. Pip-Limit zum Gewinn schließen. Für wen ist es geeignet? Trader, die in Zeiten starker Marktbewegungen gerne scalpieren. Diejenigen, die ein automatisiertes Div
