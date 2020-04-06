Gold Breakout PRO MT4
Der Einsatz von Breakout EA (Expert Advisor) hat eindeutige Vorteile gegenüber dem manuellen Breakout-Handel, da er die Stärken von Breakout-Strategien mit den Möglichkeiten der Automatisierung in MQL4/MQL5 wie folgt kombiniert:
Vorteile der Verwendung von Breakout EA
1. 100% automatisch
EA kann Breakout-Punkte erkennen und sofort Handelsaufträge senden, ohne dass Sie den Bildschirm beobachten müssen
Geeignet für Strategien, die "Geschwindigkeit" bei der Eingabe von Aufträgen nach dem Durchbrechen von Widerstand/Unterstützung erfordern
2. Handeln Sie 24 Stunden am Tag, ohne Gelegenheiten zu verpassen
Kein Schlaf, keine Müdigkeit, kein verpasstes Timing - vor allem während der Breakout-Periode auf dem Markt Europa-New York
Sie können es so einstellen, dass es kontinuierlich auf VPS läuft
3. Bessere emotionale Kontrolle als Menschen
Kein Zögern, keine Angst, keine Gier
Genaues Befolgen des Systems, kein Overtrade oder Cutloss ohne Plan
4. Kann auf mehrere Strategien angewendet werden
Ausbruch vom Hoch/Tief des Zeitraums (z. B. Asian Range, London Open)
Ausbruch aus Unterstützungs-/Widerstandslinien, Box Breakout, Triangle Breakout, etc.
Kann in mehreren Timeframes verwendet werden (z.B. H1, H4, D1)
5. Verfügt über ein automatisches Risikomanagementsystem
Setzen Sie Lot, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop
Empfehlungen:
Empfohlener Zeitrahmen: H1
Geeignete Währungspaare: XAU/USD, BTC/USD
Mindesteinlage: $350 (Standard-Konto)
Nutzung mit Brokern mit niedrigen Spreads und hohen Orderausführungsgeschwindigkeiten
