LunaX FX - EA de Forex profesional

🎁 TIEMPO LIMITADO: ¡Consíguelo GRATIS - Versión Completa! ¡Oportunidad por tiempo limitado! 🔥

Descargue LunaX FX AHORA - ¡100% GRATIS!

✅ Versión Completa Desbloqueada - Todas las funciones incluidas

✅ Sólo para Primeros Usuarios - Oferta por tiempo limitado

✅ Sin Restricciones - Sistema de trading completo

✅ Perfecto para probar - Pruébelo antes de cualquier compromiso. 🌟 ¡Necesitamos SU opinión sincera! Después de probar LunaX FX, por favor comparta su experiencia: ¿Cuánto tiempo lo probaste?

Qué resultados obtuviste?

Cuál es la mejor característica que notaste?

¿Lo recomendaría a otros operadores? Sus comentarios ayudan a los nuevos operadores a tomar decisiones informadas.

¿Por qué elegir LunaX FX?

✅ Rendimiento probado a largo plazo - Resultados estables y fiables.

✅Totalmente automatizado - Gane ingresos pasivos con el mínimo esfuerzo.

✅Apto para principiantes - Perfecto para traders con capital limitado.

💡 ¡Esta es una rara oportunidad de conseguir un EA premium a un precio inmejorable! ⏳ No esperes - ¡el precio se disparará pronto! 👉 Actúa rápido - ¡sólo quedan 5 copias a este precio!

Acerca de LunaX FX

¡Libere el poder del trading inteligente con LunaX FX! Presentamos la solución de trading definitiva: una década de experiencia en un potente EA.

Después de más de 10 años de trading, probando y perfeccionando innumerables asesores expertos, he adquirido una visión profunda de cómo funcionan los sistemas automatizados, tanto sus fortalezas como sus limitaciones. A través de este viaje, he aprendido lo que realmente hace que un EA eficaz, y he tomado ese conocimiento para crear algo único.

Mi EA se basa en una estrategia de rango de tiempo cuidadosamente diseñada que analiza la acción del precio y las condiciones del mercado antes de tomar cualquier decisión comercial. No se limita a entrar en operaciones a ciegas, sino que evalúa, confirma y luego actúa. Esto garantiza la precisión y reduce los riesgos innecesarios.

Lo que realmente diferencia a este EA es su enfoque innovador para la recuperación de pérdidas. A diferencia de los métodos tradicionales que pueden ser arriesgados e insostenibles, mi sistema está diseñado para recuperar las pérdidas de forma inteligente, adaptándose dinámicamente a las condiciones del mercado sin exposición imprudente.

Esto es más que otro EA - es el resultado de una década de experiencia práctica, innumerables lecciones de sistemas anteriores, y el compromiso de desarrollar una herramienta de trading inteligente, eficiente y altamente adaptable.

Características principales

1. Estrategia dinámica de división de operaciones

LunaX FX introduce un enfoque revolucionario en la gestión de operaciones, permitiéndole dividir cada operación en múltiples posiciones más pequeñas (5, 6 o incluso 10, dependiendo de sus preferencias).

Este mecanismo de división flexible garantiza una mejor distribución del riesgo y mejora su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

2. Gestión avanzada del riesgo

A diferencia de los EA tradicionales que se basan únicamente en órdenes stop-loss, LunaX FX emplea una sofisticada estrategia para gestionar las posiciones perdedoras.

Los beneficios de las operaciones ganadoras se redistribuyen estratégicamente para cerrar gradualmente las posiciones perdedoras, convirtiendo las pérdidas potenciales en oportunidades de recuperación.

3. Mecanismo Trailing Stop

El EA incorpora una función de trailing stop en el gráfico H1, asegurando que los beneficios se bloqueen a medida que el mercado se mueve a su favor.

Esta característica maximiza las ganancias mientras protege su capital.

4. Funcionalidad AutoLot

LunaX FX incluye una función AutoLot que ajusta automáticamente el tamaño de las operaciones en función del saldo de su cuenta y sus preferencias de riesgo.

Esto asegura un tamaño de posición óptimo para un crecimiento consistente y sostenible.

5. Fácil instalación

El EA es fácil de instalar y no requiere una configuración compleja. Los ajustes por defecto están optimizados para la mayoría de los brokers con horario de servidor GMT+2 (con DST).

Para los corredores con diferentes horarios de servidor, pueden ser necesarios pequeños ajustes.

¿Por qué elegir LunaX FX?

Rendimiento probado: Construido por operadores experimentados con más de 10 años de experiencia en el mercado, LunaX FX está diseñado para ofrecer resultados consistentes.

Construido por operadores experimentados con más de 10 años de experiencia en el mercado, LunaX FX está diseñado para ofrecer resultados consistentes. Estrategia adaptable: El enfoque único del EA para la división de operaciones y la gestión de riesgos garantiza la resistencia en diversas condiciones de mercado.

El enfoque único del EA para la división de operaciones y la gestión de riesgos garantiza la resistencia en diversas condiciones de mercado. Compatibilidad con spreads bajos: LunaX FX funciona mejor en cuentas ECN, Raw o Razor con spreads bajos, por lo que es ideal para brokers como IC Markets y Pepperstone.

Ajustes recomendados

Par de divisas: GBPUSD

GBPUSD Marco de tiempo: H1

H1 Depósito mínimo: $1000

$1000 Tipo de cuenta: ECN, Raw, o Razor con spreads bajos

ECN, Raw, o Razor con spreads bajos Apalancamiento: 1:100 (se recomienda 1:500 para un rendimiento óptimo)

1:100 (se recomienda 1:500 para un rendimiento óptimo) Modo de cuenta: Cobertura

Consejos para un rendimiento óptimo

Utilice un VPS: Para un comercio ininterrumpido 24/7, es muy recomendable ejecutar LunaX FX en un Servidor Privado Virtual (VPS). Cuentas con spreads bajos: Asegúrese de que su broker ofrece spreads bajos para obtener los mejores resultados. Gestión del riesgo: Comience con la configuración por defecto y ajuste los niveles de riesgo de acuerdo a sus preferencias de negociación.

Comience hoy mismo

Transforme su experiencia de trading con LunaX FX - el Asesor Experto que combina innovación, precisión y fiabilidad. Tanto si es un trader experimentado como si acaba de empezar, LunaX FX es su puerta de entrada a un trading más inteligente y rentable.

División de operaciones personalizable

Una de las características más destacadas de LunaX FX es su capacidad para dividir las operaciones en múltiples posiciones más pequeñas. Tanto si prefiere dividir sus operaciones en 5, 6 o incluso 10 partes, LunaX FX se adapta a su estilo de negociación y tolerancia al riesgo. Esta flexibilidad le permite:

Optimizar la distribución del riesgo: Repartir su exposición en múltiples operaciones más pequeñas para minimizar el impacto de la volatilidad del mercado.

Repartir su exposición en múltiples operaciones más pequeñas para minimizar el impacto de la volatilidad del mercado. Aumentar el potencial de beneficios: Utilizar los beneficios de las operaciones ganadoras para cerrar estratégicamente las posiciones perdedoras, garantizando un enfoque de negociación equilibrado y resistente.

Utilizar los beneficios de las operaciones ganadoras para cerrar estratégicamente las posiciones perdedoras, garantizando un enfoque de negociación equilibrado y resistente. Adapte su estrategia: Ajuste el número de divisiones en función de las condiciones del mercado o de sus preferencias personales para obtener el máximo control.

Por favor, envíeme un mensaje privado después de su compra para recibir la guía del usuario. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento.