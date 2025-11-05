LunaX FX

LunaX FX - Professioneller Forex EA

Warum LunaX FX wählen?

✅ Bewährte Langzeit-Performance - Stabile, zuverlässige Ergebnisse.

✅ Vollständig automatisiert - Verdienen Sie passives Einkommen mit minimalem Aufwand.

✅ Einsteigerfreundlich - Perfekt für Trader mit begrenztem Kapital.

💡 Dies ist eine seltene Chance, einen Premium EA zu einem unschlagbaren Preis zu bekommen!

⏳ Warten Sie nicht - der Preis wird bald in die Höhe schießen!

👉 Handeln Sie schnell - nur noch 5 Exemplare zu diesem Preis!

Über LunaX FX

Erschließen Sie sich die Macht des intelligenten Handels mit LunaX FX! Wir stellen Ihnen die ultimative Handelslösung vor - ein Jahrzehnt Erfahrung in einem einzigen leistungsstarken EA.

Nach mehr als 10 Jahren des Handelns, Testens und Verfeinerns zahlloser Expert Advisors habe ich einen tiefen Einblick in die Funktionsweise automatisierter Systeme gewonnen - sowohl in ihre Stärken als auch in ihre Grenzen. Durch diese Reise habe ich gelernt, was einen EA wirklich effektiv macht, und ich habe dieses Wissen genutzt, um etwas Einzigartiges zu schaffen.

Mein EA basiert auf einer sorgfältig konzipierten Zeitspannenstrategie, die das Kursgeschehen und die Marktbedingungen analysiert, bevor sie Handelsentscheidungen trifft. Er geht nicht einfach blindlings in den Handel - er bewertet, bestätigt und handelt dann. Dies gewährleistet Präzision und reduziert unnötige Risiken.

Was diesen EA wirklich von anderen unterscheidet, ist sein innovativer Ansatz zur Verlustwiederherstellung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die riskant und nicht nachhaltig sein können, ist mein System so konzipiert, dass es Verluste auf intelligente Weise ausgleicht und sich dynamisch an die Marktbedingungen anpasst, ohne sich leichtsinnig zu exponieren.

Dies ist mehr als nur ein weiterer EA - es ist das Ergebnis eines Jahrzehnts praktischer Erfahrung, zahlloser Lektionen aus früheren Systemen und des Engagements für die Entwicklung eines intelligenten, effizienten und hochgradig anpassungsfähigen Handelsinstruments.

Hauptmerkmale

1. Dynamische Trade-Splitting-Strategie

  • LunaX FX führt einen revolutionären Ansatz für das Handelsmanagement ein, indem es Ihnen erlaubt, jeden Handel in mehrere kleinere Positionen aufzuteilen (5, 6 oder sogar 10, je nach Ihren Wünschen).
  • Dieser flexible Splitting-Mechanismus sorgt für eine bessere Risikoverteilung und verbessert Ihre Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

2. Fortschrittliches Risikomanagement

  • Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die sich ausschließlich auf Stop-Loss-Aufträge verlassen, setzt LunaX FX eine ausgeklügelte Strategie ein, um mit Verlustpositionen umzugehen.
  • Gewinne aus gewinnbringenden Trades werden strategisch umverteilt, um Verlustpositionen schrittweise zu schließen und so potenzielle Verluste in Chancen zur Erholung zu verwandeln.

3. Trailing-Stop-Mechanismus

  • Der EA verfügt über eine Trailing-Stop-Funktion im H1-Chart, die sicherstellt, dass Gewinne gesichert werden, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.
  • Diese Funktion maximiert die Gewinne und schützt gleichzeitig Ihr Kapital.

4. AutoLot-Funktionalität

  • LunaX FX verfügt über eine AutoLot-Funktion, die die Handelsgrößen automatisch auf der Grundlage Ihres Kontostandes und Ihrer Risikopräferenzen anpasst.
  • Dies gewährleistet eine optimale Positionsgröße für beständiges und nachhaltiges Wachstum.

5. Benutzerfreundliches Setup

  • Der EA ist einfach zu installieren und erfordert keine komplexe Konfiguration. Die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker mit GMT+2 Serverzeit (mit DST) optimiert.
  • Bei Brokern mit abweichenden Serverzeiten können geringfügige Anpassungen erforderlich sein.

Warum LunaX FX wählen?

  • Bewährte Leistung: LunaX FX wurde von erfahrenen Händlern mit mehr als 10 Jahren Markterfahrung entwickelt und ist darauf ausgelegt, konsistente Ergebnisse zu liefern.
  • Anpassungsfähige Strategie: Der einzigartige Ansatz des EA zur Handelsaufteilung und zum Risikomanagement sorgt für Widerstandsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen.
  • Kompatibilität mit niedrigen Spreads: LunaX FX funktioniert am besten auf ECN-, Raw- oder Razor-Konten mit niedrigen Spreads, was ihn ideal für Broker wie IC Markets und Pepperstone macht.

Empfohlene Einstellungen

  • Währungspaar: GBPUSD
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindesteinlage: $1000
  • Konto-Typ: ECN, Raw, oder Razor mit niedrigen Spreads
  • Hebelwirkung: 1:100 (1:500 empfohlen für optimale Leistung)
  • Konto-Modus: Absicherung

Tipps für optimale Leistung

  1. Verwenden Sie einen VPS: Für ununterbrochenen 24/7-Handel wird dringend empfohlen, LunaX FX auf einem Virtual Private Server (VPS) zu betreiben.
  2. Konten mit niedrigen Spreads: Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker niedrige Spreads anbietet, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
  3. Risiko-Management: Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen und passen Sie das Risikoniveau Ihren Handelsvorlieben entsprechend an.

Beginnen Sie noch heute

Verändern Sie Ihr Handelserlebnis mit LunaX FX - dem Expert Advisor, der Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit vereint. Ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, LunaX FX ist Ihr Tor zu intelligenterem und profitablerem Handel.

Anpassbare Handelsaufteilung

Eines der herausragenden Merkmale von LunaX FX ist die Möglichkeit, Trades in mehrere kleinere Positionen aufzuteilen. Egal, ob Sie es vorziehen, Ihre Trades in 5, 6 oder sogar 10 Teile aufzuteilen, LunaX FX passt sich Ihrem einzigartigen Handelsstil und Ihrer Risikotoleranz an. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen,:

  • Optimieren Sie die Risikoverteilung: Verteilen Sie Ihr Engagement auf mehrere kleinere Trades, um die Auswirkungen der Marktvolatilität zu minimieren.
  • Erhöhen Sie das Gewinnpotenzial: Nutzen Sie die Gewinne aus erfolgreichen Geschäften, um Verlustpositionen strategisch zu schließen und so einen ausgewogenen und widerstandsfähigen Handelsansatz zu gewährleisten.
  • Passen Sie Ihre Strategie an: Passen Sie die Anzahl der Splits an die Marktbedingungen oder Ihre persönlichen Präferenzen an, um maximale Kontrolle zu erhalten.

Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Benutzerhandbuch zu erhalten. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden.

