Rapid Execution One Click Trader MT5

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.


Rapid Execution One-Click Trader - ¡La herramienta definitiva para operar rápido! ¿Está cansado de perder oportunidades en mercados rápidos? ¿Desea ejecutar operaciones al instante con precisión? Rapid Execution One-Click Trader es la solución definitiva. Esta avanzada utilidad le permite comprar, vender y cerrar todas las operaciones con un solo clic, lo que le proporciona una poderosa ventaja en las operaciones de alta frecuencia.

¿Por qué elegir Rapid Execution One-Click Trader?

  • Ejecución de órdenes ultrarrápida - ¡Se acabaron los retrasos! Ejecute operaciones instantáneamente sin ventanas emergentes de confirmación.
  • Panel de operaciones con un solo clic: una interfaz elegante y fácil de usar con botones de compra, venta y cierre de emergencia.
  • Parámetros de negociación personalizables: establezca el tamaño del lote, la toma de beneficios, el tope de pérdidas y el número de órdenes directamente en el panel.
  • Función de Cálculo de Riesgo - Vea instantáneamente el porcentaje de riesgo de su operación antes de ejecutar cualquier orden.
  • Botón de Cierre de Emergencia - Cierre todas las posiciones abiertas con un solo clic durante condiciones de mercado volátiles.
  • Mínimos recursos del sistema - Funciona sin problemas y sin ralentizar su terminal.

Cómo funciona Este asesor experto está diseñado para operadores manuales que desean una ejecución ultrarrápida sin la molestia de múltiples confirmaciones. El panel intuitivo le permite:

  • Ajustar el tamaño del lote, Take Profit, Stop Loss y el número de órdenes con campos de entrada fáciles de usar.
  • Controlar su porcentaje de riesgo en tiempo real antes de realizar una operación.
  • Ejecutar múltiples órdenes simultáneamente con precisión.
  • Utilice el botón de Cierre de Emergencia para salir de todas las posiciones en un instante.

La lógica que hay detrás La lógica es simple pero potente. Cuando hace clic en COMPRAR o VENDER, la utilidad:

  1. Lee su tamaño de lote predefinido, Take Profit, Stop Loss, y la cantidad de la orden.
  2. Calcula instantáneamente los detalles de la orden, incluida la exposición al riesgo.
  3. Ejecuta la operación al mejor precio disponible con un deslizamiento mínimo.
  4. Coloca múltiples órdenes (si está configurado) de una sola vez.
  5. Muestra el porcentaje de riesgo en tiempo real en función del capital de su cuenta.

Si alguna vez necesita salir del mercado rápidamente, sólo tiene que hacer clic en CERRAR TODO, y la utilidad cerrará todas las posiciones abiertas en el símbolo seleccionado.

¿Por qué gusta a los operadores?

  • ¡Sin configuraciones complicadas - Plug & Play!
  • Sin retrasos, sin ventanas emergentes, ¡sólo ejecución instantánea!
  • Funciona con cualquier par de divisas, índices y materias primas.
  • Perfecto para scalpers y traders de alta frecuencia.

Precio: ¡Sólo 30 $! Una pequeña inversión para una mejora masiva en la ejecución de sus operaciones.

¡Obténgalo ahora y sobrecargue su comercio!

¿Necesita ayuda? Envíe un mensaje directo - ¡Siempre estoy dispuesto a ayudar!

