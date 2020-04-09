Rapid Execution One Click Trader MT5

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.


Rapid Execution One-Click Trader - Das ultimative Speed Trading Tool! Sind Sie es leid, in schnelllebigen Märkten Chancen zu verpassen? Möchten Sie Trades sofort und präzise ausführen? Rapid Execution One-Click Trader ist Ihre ultimative Lösung! Mit diesem fortschrittlichen Tool können Sie alle Geschäfte mit nur einem Klick kaufen, verkaufen und schließen - das verschafft Ihnen einen entscheidenden Vorteil im Hochfrequenzhandel.

Warum Rapid Execution One-Click Trader wählen?

  • Ultraschnelle Order-Ausführung - keine Verzögerungen mehr! Führen Sie Trades sofort und ohne Bestätigungs-Pop-ups aus.
  • One-Click-Trading-Panel - Eine schlanke, benutzerfreundliche Oberfläche mit den Schaltflächen Kaufen, Verkaufen und Notschließen.
  • Anpassbare Handelsparameter - Legen Sie Losgröße, Take Profit, Stop Loss und Anzahl der Orders direkt im Panel fest.
  • Risikoberechnungsfunktion - Sehen Sie sofort den Risikoprozentsatz Ihres Handels, bevor Sie einen Auftrag ausführen.
  • Notfall-Schließungstaste - Schließen Sie alle offenen Positionen mit einem einzigen Klick während volatiler Marktbedingungen.
  • Minimale Systemressourcen - Läuft reibungslos, ohne Ihr Terminal zu verlangsamen.

Funktionsweise Dieser Expert Advisor wurde für manuelle Händler entwickelt, die eine blitzschnelle Ausführung wünschen, ohne sich mit mehreren Bestätigungen herumschlagen zu müssen. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht es Ihnen,:

  • Anpassen von Lotgröße, Take Profit, Stop Loss und Anzahl der Orders mit einfach zu bedienenden Eingabefeldern.
  • Überwachen Sie Ihren Risikoprozentsatz in Echtzeit, bevor Sie einen Handel platzieren.
  • Führen Sie mehrere Aufträge gleichzeitig und präzise aus.
  • Verwenden Sie die Schaltfläche "Emergency Close", um alle Positionen in einem Augenblick zu schließen.

Die Handelslogik dahinter Die Logik ist einfach, aber wirkungsvoll. Wenn Sie auf KAUFEN oder VERKAUFEN klicken, liest das Programm:

  1. Liest Ihre vordefinierte Lotgröße, Take Profit, Stop Loss und Auftragsmenge.
  2. Berechnet sofort die Auftragsdetails, einschließlich des Risikos.
  3. Führt den Handel zum besten verfügbaren Preis mit minimaler Abweichung aus.
  4. Platziert mehrere Aufträge (falls konfiguriert) auf einmal.
  5. Zeigt den prozentualen Risikoanteil in Echtzeit an, der auf dem Eigenkapital Ihres Kontos basiert.

Wenn Sie den Markt schnell verlassen müssen, klicken Sie einfach auf ALLE SCHLIESSEN, und das Tool schließt alle offenen Positionen für das ausgewählte Symbol.

Warum Trader es lieben?

  • Keine komplizierten Einstellungen - Plug & Play!
  • Keine Verzögerungen, keine Pop-ups, nur sofortige Ausführung!
  • Funktioniert mit jedem Forex-Paar, Indizes und Rohstoffen.
  • Perfekt für Scalper und Hochfrequenz-Händler.

Preis: Nur $30! Eine kleine Investition für eine massive Verbesserung Ihrer Handelsausführung!

Holen Sie es sich jetzt und verbessern Sie Ihren Handel!

Brauchen Sie Unterstützung? Schicken Sie mir eine direkte Nachricht - ich helfe Ihnen immer gerne!

Empfohlene Produkte
EZ Trends
Guillermo Pineda
Indikatoren
EZ Trends ist ein präziser Trendindikator, der Marktstrukturänderungen in Echtzeit sichtbar macht. Mit einem einzigartigen EMA–HMA-Hybridsystem hebt er die Trendrichtung durch adaptive Kerzenfärbung hervor und markiert Reaktionsniveaus zu Beginn jedes neuen Trends. Das Ergebnis ist ein praktisches Tool, das Trader mit dem Momentum in Einklang hält und Marktrauschen filtert. HAUPTMERKMALE Trend-Erkennungslogik: Dreilinien-Kanal basierend auf dem Durchschnitt von EMA und HMA (Mittellinie). Dynamis
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
One-Click Trader Utility für MT5 Professioneller Handel auf Knopfdruck One-Click Trader Utility ist ein erstklassiges MT5-Tool, das für aktive Trader entwickelt wurde, die blitzschnelle Ausführung und Echtzeit-Performance-Metriken benötigen. Für nur $30 können Sie Ihr Handelserlebnis mit einer Technologie auf institutionellem Niveau verbessern, die bisher nur professionellen Händlern zur Verfügung stand. Hauptfunktionen Ultraschnelle Ausführung - Eröffnen und schließen Sie Positionen mit einem e
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
Partial Close Manager – Werkzeug zur Handelsvolumenanpassung Dieses Tool ermöglicht Teilschließungen offener Trades in MetaTrader 5. Funktionen Teilschließung: Schließe einen Teil der offenen Trades mit einer Aktion. Volumenberechnung: Berechnet automatisch das zu schließende Volumen, kein manuelles Eingeben nötig. Multi-Order-Unterstützung: Wendet Teilschließungen gleichzeitig auf alle offenen Orders desselben Symbols an. Verschiebbare Tabelle: Klicke und halte den Kopfbereich, um die Tabelle i
DYJ Game Device
Daying Cao
Utilitys
DYJ Game Device ist ein EA, es hat eine grafische Schnittstelle Betrieb, es enthält manuelle Öffnung und schnelle Schließung Tasten oder mobile Öffnung Tasten. dass die virtuelle Transaktion Datensatz eines dyj Indikator folgt tatsächlich öffnen und schließen Positionen. Sie können Aufträge nach 5 Hauptstrategien verfolgen Trend-Modus: Akzeptieren Sie die Gewinn- und Verlustquote, die jedem Händler vom Markt am Ende eines jeden Tages zugewiesen wird. Die tatsächliche Operation ist jedes Mal 1 Au
Manual Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Utilitys
Manual Trade Panel EA MT5   ist das einfachste und am einfachsten zu bedienende Handelspanel, das Sie für MT5 finden können. Es hat alle Optionen und Funktionen in einer Oberfläche, ohne dass zusätzliche Fenster oder Paneele geöffnet werden müssen. Es ist ein Auftragsverwaltungs-, Risikorechner-, Teilschließungs- und Kontoschutz-Dienstprogramm, alles in einer äußerst benutzerfreundlichen Oberfläche! Durch die Verwendung des   Manual Trade Panel EA MT5   können Sie um ein Vielfaches schneller u
Riskometer Risk Calculator
Mpendulo Chiliza
Utilitys
Risk-o-meter ist ein Risikokalkulator-Panel, das Menschen, die neu im Handel sind, helfen soll, besser zu verstehen, wie viel sie für potenzielle Gewinne oder Verluste riskieren. Eingaben: 1. Geben Sie Ihr Risiko in % oder Währung ein 2. Geben Sie Ihr Renditeverhältnis ein 3. Geben Sie Ihre Losgröße ein Ergebnisse: 1. SL-Linie 2. TP-Linie Merkmale: 1. Wenn Sie die SL-Linie verschieben, wird die Losgröße angepasst, um das Risiko konstant zu halten. 2. Wenn Sie die TP-Linie verschieben, wird di
RC Trade Helper
Francisco Rayol
Utilitys
RC Trade Helper ist ein umfassender Trading-Assistent, der für manuelle Trader entwickelt wurde. Die Anwendung bietet eine Reihe visueller Tools für die schnelle Orderplatzierung, ein fortgeschrittenes Risikomanagement und eine effiziente Handelsführung direkt im Chart. Hinweis:   Vor dem Kauf können Sie die Anwendung auf einem Demokonto testen. Das Produkt funktioniert nicht im Strategietester. Handelsoperationen Ermöglicht die Ausführung und Verwaltung von Trades mit einem einzigen Klick: Eröf
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
DCA Buddy
Karim Abdelwahab
Utilitys
DCA Buddy Fortgeschrittener Break-Even Preis Visualisierer für MetaTrader 5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Multipositionshandel mit DCA Buddy , einem fortschrittlichen Indikator für MetaTrader 5. Er bietet eine klare und genaue Visualisierung des durchschnittlichen Break-Even-Preises für alle Ihre offenen Trades im aktuellen Chart-Symbol. Dieses leistungsstarke Tool geht über einfache Durchschnitte hinaus, indem es sowohl einseitige als auch komplexe abgesicherte Szenarien korrekt handh
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilitys
Trading-Panel für den manuellen Handel. Hat eine ziemlich breite Funktionalität. Ermöglicht die automatische Berechnung der Auftragsgröße, die Eröffnung von Markt- und Pending-Aufträgen. Es hat eine breite Palette von Optionen für die Schließung von Aufträgen, ist es möglich, teilweise schließen Aufträge, schließen Aufträge nach Erreichen einer bestimmten Gewinn oder Verlust, getrennt zu schließen profitabel und unrentabel, kaufen und verkaufen, sowie schwebende Aufträge. Das Panel enthält auch
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Experten
Der Simple Bot folgt, wie der Name schon sagt, einer sehr einfachen Strategie, die garantiert, dass der Bot auf lange Sicht funktionieren wird. Der EA verwendet die folgende einfache Philosophie, um Gewinne für den Benutzer zu garantieren. 1. Die Erfolgschancen sind umgekehrt proportional zur Größe des TP. Der EA zielt darauf ab, nur 250 Punkte in GOLD(XAUUSD) zu erfassen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. 2. vermeidet Over-Trading, nimmt höchstens einen Handel pro Tag vor 3. Es wird jeweils n
Easy Copier Limited
Priyanka Dwivedi
Utilitys
Easy Copier Limited ist ein Utility-Tool zum Kopieren von Trades von einem Konto (Master) auf ein anderes Konto (Slave). Es funktioniert nur mit einem einzigen Forex (EURUSD). Sie können dieses Tool sowohl als lokalen Kopierer (die Terminals müssen sich auf demselben PC / VPS befinden) als auch als Remote-Kopierer (die Terminals können sich auf verschiedenen PCs / VPS befinden) verwenden. Für die Fernkopie können Sie meinen Server verwenden oder es kann auf Ihren Server konfiguriert we
AZ Trade Recovery Assistant MT5
Shammi Akter Joly
Utilitys
Der AZ Trade Recovery Assistant MT5 kombiniert die Flexibilität des manuellen Handels mit intelligentem, automatisiertem Management: Dieses fortschrittliche On-Chart-Panel dient nicht nur der Handelsausführung, sondern ist ein umfassender Assistent für das Handelsmanagement. Sie können Positionen sofort eröffnen oder schließen, die Losgröße anpassen, Trailing Stops verwalten und Take Profit oder Stop Loss ändern - alles direkt über das Panel. Es wurde für Händler entwickelt, die die volle Kontro
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitys
Capital Management EA - Intelligentes Risikomanagement & Gewinnoptimierung für MT5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Handelskapital mit intelligenten, automatisierten Strategien - vollständig optimiert für MetaTrader 5 (MT5). Möchten Sie Ihr Kapital schützen und Ihre Gewinne durch automatisierte Money-Management-Strategien maximieren ? Capital Management EA ist der All-in-One Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5) , der Ihnen hilft, intelligenter zu handeln, nicht härter. Kernfunkti
Close All Pro MT5 Fast PnL Control
Adnan Latif
Utilitys
Close All Pro MT5 - Fast PnL Control ist ein leistungsfähiges MT5-Handelsverwaltungsprogramm, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Trades gibt. Mit einem einzigen Klick können Sie alle MT5-Aufträge schließen, Gewinne und Verluste in Echtzeit überwachen und Ihre schwebende PnL direkt über ein übersichtliches Chart-Panel verwalten. Das Tool ist leichtgewichtig, reaktionsschnell und wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Zeit zu sparen, emotionalen Stress zu reduzieren und den Fokus zu bewahr
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilitys
Equity Shield Pro 1.1 NEUE VERSION Equity Shield Pro 1.1 ist ein leistungsstarker Utility EA, der Ihr Handelskonto durch aktive Überwachung und Durchsetzung von Eigenkapitalschutz- und Gewinnmanagementregeln schützt. Ganz gleich, ob Sie mit Privatkonten handeln oder an firmeneigenen Herausforderungen arbeiten, dieser EA gewährleistet die strikte Einhaltung von Risiko- und Gewinnzielen und ermöglicht es Ihnen, Disziplin und Konsistenz zu wahren. Equity Shield Pro 1.1 ist mit allen Challenge-Typ
Trade Closer Buttons
Tawanda Tinarwo
Utilitys
Dieser EA nimmt Ihnen den Stress beim Schließen von Geschäften ab. Schließen Sie schnell so viele Trades, wie Sie geöffnet haben, mit einem Klick auf eine Schaltfläche, einschließlich ausstehender Aufträge. Dies funktioniert auf der MT5-Plattform, egal ob es sich um Währungen, Indizes, Aktien oder synthetische Derivat-Indizes handelt. Ich habe es unter Dienstprogramme gespeichert, da es ein Dienstprogramm ist. Um es jedoch zu installieren, müssen Sie die Datei in Ihrem "EA"-Ordner speichern. Das
FX R1 Ensemble
TDINVEST LLP
Experten
FX-R1 Ensemble ist ein probabilistischer Rahmen, der entwickelt wurde, um strukturelle Asymmetrien auf dem Devisenmarkt zu identifizieren und auszunutzen. Ursprünglich für AUDCAD entwickelt und trainiert, lässt sich die Struktur konsistent auf korrelierte Instrumente übertragen. Jedes Modell konzentriert sich auf spezifische statistische Eigenschaften des Preisverhaltens, der Volatilitätshäufung, der Richtungspersistenz und der mittleren Umkehrung und trägt so zu einem einheitlichen Entscheidung
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitys
Eine stabilere MetaTrader 4 Version ist hier verfügbar: Lot Calculator Tool . Dieses Tool hilft Ihnen, das Risiko automatisch zu berechnen und zu verwalten, Aufträge bequem visuell zu platzieren, Aufträge zu planen, Stops nachzuziehen, sie in die Gewinnschwelle zu verschieben und vieles mehr. Funktionen Platzieren Sie Markt- oder Pending-Orders mit Hilfe von verschiebbaren Linien Aufträge einplanen Berechnen und begrenzen Sie das Risiko mit verschiedenen Methoden Aktuellen Spread sehen Zeit bi
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitys
Auto SL/TP Manager EA - Intelligente automatische Verwaltung Auto SL/TP Manager EA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das Auftragsmanagement mit maximaler Effizienz und Diskretion zu automatisieren . Er verwaltet automatisch : Den Stop Loss (SL) und den Take Profit (TP) . Das Profit Lock (progressive Gewinnsperre). Den Trailing Stop mit mehreren erweiterten Methoden. Die verdeckte Anzeige des SL und des TP für mehr Diskretion (nicht sichtbar für den Höfling). Dies ist das ide
Position Assistant
Evann Desiree Gouzouguen
Utilitys
Transformieren Sie Ihren Handel mit dem fortschrittlichen Automatisierungsmanagement EA TRADE NEXUS PRO ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für jedes Handelspaar entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert intelligentes Positionsmanagement mit präziser Risikokontrolle. Die wichtigsten Merkmale, die uns auszeichnen Positions-Orchestrator-System Risikoberechnung basierend auf Stop Loss in Pips/Punkten. Orders : Sie können schwebende Orders wie Limit-Orders, Mar
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
Utilitys
TP SL Bot - ein Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit für neu eröffnete Aufträge auf verschiedene Arten festlegt, wie vom Benutzer angegeben. Es gibt auch eine Funktion zur Berechnung des Handelsvolumens, das benötigt wird, um den gewünschten Betrag bei festgelegter Stop Loss /Take Profit-Größe zu erhalten. Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Berechnung der Größe und Einstellung der Parameter: 1. Einstellungen basierend auf dem vom Benutzer in Prozenten des aktuellen Kontostand
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
JOHN EA - MANUELLER HANDELSASSISTENT Professionelles Tool für Ordermanagement und Risikokontrolle PRODUKTÜBERSICHT JOHN EA ist ein manueller Handelsassistent, der Sie bei der effizienten Verwaltung mehrerer ausstehender Aufträge im MetaTrader 5 unterstützt. Es handelt sich hierbei NICHT um einen automatisierten Handelsroboter - Sie behalten die vollständige Kontrolle über alle Handelsentscheidungen, während der EA fortschrittliche Ordermanagement-Tools, Risikomanagement-Funktionen und Überwach
FREE
Visual Silver Turn Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Verstärken Sie Ihr Trading mit dem Visual Silver Turn Indicator! Der Visual Silver Turn Indicator wurde entwickelt, um entscheidende Wendepunkte im Markt präzise zu identifizieren. Durch die Analyse der Preisaktionsdynamik und der Trendverschiebungen bietet dieser Indikator Händlern ein intuitives Werkzeug, um potenzielle Umkehrzonen und Chancen zu lokalisieren. Der Visual Silver Turn Indicator eignet sich perfekt für Händler, die Einblicke in das Marktverhalten gewinnen möchten, und ist eine u
PassPropFirm MT5
Yana Korchevska
Experten
Pass Prop Firm ist ein Expert Advisor für den Hochfrequenzhandel, der speziell entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Prop-Firm-Evaluierungsphase (wie die HFT Challenge) zu bestehen. Mit seiner leistungsstarken Scalping- und intelligenten Ordermanagement-Logik zielt dieser EA darauf ab, Gewinnziele schnell und effizient zu erreichen - ideal für Händler, die die Ziele ihres Demokontos in Rekordzeit erreichen wollen. MT4-Version myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firma-mt5/11625306 myfxbook.c
Advanced NotifyMe Large for MT5
Denis Zyatkevich
Utilitys
Dies ist die erweiterte NotifyMe-Version mit großer Oberfläche. Übersicht Der Expert Advisor ermöglicht den Empfang von Benachrichtigungen auf dem Mobiltelefon (oder Tablet-PC), der Mailbox oder die Wiedergabe eines akustischen Alarms, wenn bestimmte Ereignisse eintreten: Eröffnung oder Schließung einer Position (auch die Schließung aller Positionen), Platzierung oder Löschung einer schwebenden Order, Änderung des offenen Preises, des Stop-Loss oder des Take-Profits, Erreichen des Kontostands, d
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm „   Multi Symbol Trailing   “ verschiebt den Stop Loss für alle Positionen, die derzeit offen sind (Multi Symbol Trailing). Es soll in erster Linie den manuellen Handel unterstützen. Es gibt keine Einschränkungen für das Dienstprogramm, weder durch den Namen des Währungspaares noch durch die individuelle Kennung (Magic-Nummer) - das Dienstprogramm verarbeitet absolut alle Positionen, die derzeit offen sind. Die Maßeinheit für die Parameter „   Trailing Stop   “ und „   Trailin
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
**Sehr wichtig: Bitte passen Sie die Einstellung „Abstand zwischen Aufträgen“ an. Reduzieren Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen, idealerweise auf einen Bereich von 2 bis 10.** Der Handel im Forex-Markt und in volatilen Märkten kann sehr kompliziert und riskant sein. Fast alle Strategien werden nicht immer 100%ig funktionieren! Mit unserem neuen Expert Advisor „Super Hedge Fighter EA“ werden Sie den Markt aus einer neuen Perspektive sehen! Sie werden die Volatilität nicht mehr fürchten m
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Glück im Devisenhandel bedeutet Gewinnen! Was wäre, wenn wir Ihre Gewinne zu "Steady Winnings" machen würden! Das wird Sie glücklicher machen! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben eine sichere und zuverlässige Strategie implementiert, die sich seit 2010 bis heute bewährt hat! Sie hat COVID 19 Schwankungen ohne Probleme überstanden! Die Idee hinter dem Experten ist es, ein Super-Scalping-Experte zu sein, der ein paar Pips auf einmal angreift. Dies geschieht u
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Sicherheit im Devisenhandel ist das Hauptanliegen der Händler! Es hat keinen Sinn, heute zu handeln und morgen alles zu verlieren! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Hier kommt die Kraft unseres Experten ins Spiel! Die Idee dahinter ist die Sicherheit der Investorenfonds, dann kommt der Gewinn. Daher wird dieser Experte nicht der Experte sein, der Ihr Konto um ein Vielfaches verdoppeln wird. Es wird der Experte sein, auf den Sie sich verlassen können, um s
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Einige Nutzer sind sehr bequem und behalten ihre Geschäfte für lange Zeit, während andere Nutzer froh sind, wenn sie den geringsten Betrag bekommen und gehen :) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Schauen Sie sich unsere anderen Produkte an, die bald auf den Markt kommen werden.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
Einige Benutzer sind sehr Komfort 2 in der Lage, ihre Trades für Ewigkeiten zu halten, während andere Benutzer glücklich sind, die am wenigsten zu bekommen und verlassen :) Wenn Sie nicht auf Ihre Trades warten können, dann wird dieser Experte das Beste für Sie sein! Der Experte versucht, Trades mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit einzugehen, und in den meisten Fällen erwischt er auch die richtige Welle. Wenn nicht, machen Sie sich keine Sorgen, denn der Experte wird sich selbst um die
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Skalpieren! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Devisenhandel ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Drag Race Scalper" werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben versucht, eine sichere, profitable und schnelle Formel zu verwenden, und das ist das, was wir erreicht haben! Ein Drag Racing Scalper! (Forex ist riskant, Sie könn
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Forex-Handel hat eine Million Möglichkeiten! Einer der innovativen Wege ist es, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und unsere Butter zu bekommen :) (Der Handel ist riskant, und Sie können verlieren!) Von hier aus begann die Idee! Der Kampf gegen den Markt. Der Experte verwendet eine Kombination aus: Hedging-, Grid- und Trend-Strategien zu arbeiten. Diese Operation erlaubt es ihm, sicher anzukommen, auch wenn er gegen die Brandun
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Cent Collector ist der zweite Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny Collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Und hier ist der zweite EA : Cent Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und geht. Wenn die Dinge schief gelaufen sind, wird der Experte daran arbeiten, sich selbst zu verwalten, indem er den Durchschnitt ermittelt, und
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Yen Collector ist der dritte Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profil+Seller Der zweite war Cent-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profil+Verkäufer Und hier ist der dritte EA : Yen Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und verschwindet. Wenn die Dinge schief gelaufen
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Experten
Sehr wichtig: Bitte passen Sie den „Abstand zwischen den Aufträgen“ an... Verringern Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ein höherer Abstand macht den EA sicherer. Der Handel mit Forex hat unzählige Möglichkeiten! Eine der innovativen Methoden ist, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und Butter davon zu bekommen :) (Handel ist riskant, und Sie könnten verlieren!) Hier begann die Idee! Den Markt herausfordern. Der Expert Advisor verwe
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Mit diesem EA haben Sie zwei Einnahmequellen: 1- Direkte Trades 2- Rabatte von Ihrem Broker. Versichern Sie sich also, dass Sie sich bei einem IB anmelden, der seine Einnahmen mit Ihnen teilt Scalping! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Magnet Scalper Pro", werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapita
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Handel mit Experten ist der beste Weg, um am Devisenmarkt zu gewinnen! Hier ist unser zweiter Expert Advisor, den Sie einstellen und vergessen können! Zeitrahmen: M1 Alle Währungspaare funktionieren perfekt mit dem EA Kontotyp: Alle (Wenn Hedging nicht erlaubt ist, deaktivieren Sie bitte entweder Verkaufen oder Kaufen) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Ha
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Ver
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verk
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Sc
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
LevelGuard SmartSMA Meistern Sie den Handel mit Unterstützungen und Widerständen mit Präzision LevelGuard SmartSMA nutzt die Stärke gleitender Durchschnitte, um Ihnen zu helfen, in allen Märkten sicher zu handeln. Dieser EA wurde entwickelt, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und liefert präzise Handelsein- und -ausstiege, die es Händlern ermöglichen, Marktbewegungen mit Leichtigkeit zu nutzen. Wie es funktioniert Kernstrategie: Verwendet einen zentralen SMA
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Erkunden Sie unsere komplette EA-Kollektion Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie ein umfangreiches Angebot an fachmännisch ausgearbeiteten Expert Advisors, die Trader aller Stufen unterstützen. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, unsere Tools sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Erschwinglicher Handel für jedermann Wir glauben daran, dass der Handel für jeden zugänglich sein sollte. Deshalb kosten alle unsere Expert Advisors nur 65 $ pro Stück und helfen unse
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Lion's Roar - Trendstärke-Indikator Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Handelsreise zu übernehmen? Der Lion's Roar - Trendstärke-Indikator hilft Ihnen dabei, starke Markttrends mit Präzision und Zuversicht zu erkennen und auszunutzen. Dieses fortschrittliche Tool wurde speziell für Händler entwickelt und basiert auf einer robusten Strategie, die Trendrichtung und Momentum-Validierung unter Verwendung der Average True Range (ATR) kombiniert. Dieser Indikator ist nicht voroptimiert, so dass
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Entfesseln Sie die Marktvolatilität mit dem Titan Force Indicator! Sind Sie bereit, den Markt zu dominieren, indem Sie von der Volatilität profitieren? Der Titan Force Indikator ist Ihr ultimatives Handelswerkzeug, das für Händler entwickelt wurde, die in Zeiten erhöhter Marktaktivität erfolgreich sind. Nicht für Sie optimiert - noch nicht! Dieser Indikator ist eine Leinwand für Ihre Kreativität. Er wurde so entwickelt, dass Sie ihn entsprechend Ihrer individuellen Handelsstrategien und Vorlieb
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Einführung in den Falcon Turn-Indikator Dieser Indikator wurde für die individuelle Anpassung und Optimierung entwickelt und ermöglicht es Händlern, ihn an ihre individuellen Strategien anzupassen. Warum der Falcon Turn-Indikator? Der Falcon Turn Indicator nutzt die Stärke der Parabolic SAR-Strategie, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen mit Präzision und Klarheit aufzuzeigen. Er eignet sich perfekt für Trendfolge-Enthusiasten und diejenigen, die Flexibilität bei der Feinabstimmung ihrer Ha
Visual Mountain Guard Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Der Mountain Guard Indicator ist ein hochgradig anpassbares Tool, das für Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle über ihre Optimierung haben möchten. Er wurde nicht voroptimiert, so dass Sie die Freiheit haben, ihn an Ihre spezifischen Handelsstrategien und Präferenzen anzupassen. Hauptmerkmale: Kauf- und Verkaufssignale werden mit limonenfarbenen (Kauf) und roten (Verkauf) Pfeilen auf dem Chart angezeigt. Die SAR-Linie wird als gepunktete blaue Dodger-Linie dargestellt, um den Stop-and-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension