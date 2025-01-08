Autogrids

5

🔥 Autogrids

Autogrids EA es una herramienta de automatización de operaciones de vanguardia diseñada para dar a los operadores de Forex una ventaja sin precedentes en el mercado. Construido sobre una potente estrategia cuantitativa, analiza la distribución de frecuencias de los movimientos de precios diarios, aprovechando los datos históricos para crear una red operativa altamente optimizada.

➡️ Características principales

Modo de estrategia dual: Cuadrícula Cuantitativa o Manual: Elija entre el Modo Cuantitativo, que genera automáticamente rejillas basadas en la distribución estadística del rango de precios diarios, o el Modo Manual, en el que usted mismo define los niveles de la rejilla para tener un control total sobre el espaciado y la estructura.

Modos de funcionamiento exclusivos para la configuración de rejillas: A diferencia de otros robots, Autogrids EA proporciona múltiples modos de operación que permiten a los usuarios configurar la colocación de órdenes de compra y venta en función de su estrategia de trading: [00] Cobertura simétrica - Órdenes de compra y venta colocadas a los mismos precios para una exposición equilibrada. [01] Spot Grid - Órdenes de venta por encima y órdenes de compra por debajo del cierre del día anterior, asegurando un posicionamiento dinámico. [02] Cuadrícula al contado invertida - Órdenes de compra por encima y órdenes de venta por debajo del cierre del día anterior, invirtiendo la lógica estándar de la cuadrícula al contado. [03] Largo - Se centra en las órdenes de compra, colocándolas por encima y por debajo del cierre del día anterior. [04] Corto - Se centra en las órdenes de venta, colocándolas por encima y por debajo del cierre del día anterior.

Parámetros de operación personalizables: Configure el tamaño de la cuadrícula, la progresión de los lotes, el espaciado de los intervalos y la escala de distancias para adaptarlos a su estrategia y perfil de riesgo.

Gestión inteligente de órdenes: Ajusta y mantiene automáticamente la integridad de la parrilla, garantizando una colocación lógica de las órdenes y un control coherente de la exposición.

Recuperación de sesión sin problemas: Si el EA o MetaTrader se cierra, al volver a conectarlo al mismo gráfico con idénticos parámetros se reanudará automáticamente la gestión de todas las posiciones abiertas y órdenes pendientes.

Resumen financiero diario: Al comienzo de cada nuevo día de negociación, el EA genera un resumen conciso de rendimiento y lo envía a su aplicación móvil MetaTrader, proporcionando una visión rápida de su saldo comercial actual y la exposición.

Compatibilidad versátil de activos: Funciona en varios mercados, incluyendo Forex, acciones y materias primas.

Minimiza los riesgos de sobrecompra: Proporciona una ejecución estructurada para evitar entradas excesivas basadas en el ruido del mercado.

Optimizado para cuentas de cobertura: Garantiza la compatibilidad con estrategias de cobertura, permitiendo una gestión eficaz de las posiciones.

📊 Resultados de Backtest

Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025, Autogrids convirtió un saldo inicial de 3000$ en más de 5600$ de beneficio neto con el modo de Cobertura Simétrica, alcanzando un Factor de Beneficio de 1,75 con una calidad backtest del 99%.

Durante este periodo, mantuvo una curva de balance estable y consistente, ejecutando más de 3.100 operaciones con una tasa de ganancia media del 89% y un Factor de Recuperación de 1,25, confirmando su resistencia y precisión en condiciones de mercado variables.

Tras meses de desarrollo, pruebas y optimización, los resultados hablan por sí solos.

💥 Oferta Especial

¡Sólo $300 por una licencia de por vida!

    Comentarios 3
    gtoalvesoliveira
    24
    gtoalvesoliveira 2025.02.28 01:51 
     

    Sentimentos sinceros! As qualidades do Robô se baseiam nas suas ações de qualidades, consistências, confiança e de fácil manuseio. Atualizações periódicas são implantadas com segurança e transparência de acordo com as necessidades que o mercado exige e com fedback sempre positivo dentro da nossa comunidade bastante interativa. Suporte de excelência que está sempre à disposição para nos ajudar. Só tenho a agradecer, muito obrigado Guilherme, você e o robô Autogrids estão de parabéns!!!

    celso.cwb
    45
    celso.cwb 2025.02.03 14:52 
     

    A confiabilidade e facilidade em utilizar o robô, além do suporte perfeito do Guilherme, são garantias de sucesso!! Obrigado a você Guilherme, pela paciência em ensinar, pela didática, atualizações, enfim, obrigado!! Era uma área que eu estava com dificuldades e agora estou indo bem.

    moroizumi
    49
    moroizumi 2025.01.14 23:21 
     

    Ótima ferramenta e suporte incrível do Guilherme. Estratégia possui uma boa assertividade.

    Productos recomendados
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Asesores Expertos
    Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
    AP Fibonacci Retracement PRO MT5
    Allan Graham Pike
    Asesores Expertos
    AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
    FREE
    Morning Range Breakout
    Vladimir Kuzmin
    Asesores Expertos
    Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
    FREE
    Mirror Signals Service
    Isaac Derban
    Utilidades
    Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
    Trend Catcher EA Pro MT5
    Issam Kassas
    4.87 (15)
    Asesores Expertos
    Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
    FREE
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Phoenix Plus
    Dang Cong Duong
    Asesores Expertos
    Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
    Market Profile 3 ForexArby com
    Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
    4 (15)
    Indicadores
    El indicador Market Profile 3 MetaTrader 5 versión 4.70- es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una determinada sesión de negociación. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una
    FREE
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    Asesores Expertos
    Promoción actual: Solo queda 1 a 349$ Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   Bajo riesgo en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utiliza entradas de "reversión a la media" nítidas y efectivas durante el período de rango de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GMT+2, horario de verano de EE. UU.).    Estas operaciones ya tienen una tasa de éxito muy alta, pero si el
    FTMO Trading EA MT5
    Samuel Kiniu Njoroge
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Mejore sus operaciones con ftmo trading e a, el asesor experto en acción de precios de última generación diseñado para elevar su experiencia de trading a nuevas cotas. Aprovechando el poder de los algoritmos avanzados y el análisis meticuloso de los movimientos de precios, ftmo trading ea ofrece a los operadores una visión sin precedentes del mercado. Atrás han quedado los días de confiar únicamente en los indicadores o señales de retraso. Con ftmo trading ea, usted obtiene acceso a la interpre
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
    Maximum Infinity Pro
    Jatuporn Kamwang
    Asesores Expertos
    Maximum Infinity Pro – EA de Rejilla Avanzado para MT5 Maximum Infinity Pro es un Asesor Experto (EA) de grado profesional diseñado para MetaTrader 5, que combina una lógica de trading de rejilla avanzada con una robusta gestión de riesgos y estrategias adaptativas de entrada/salida. Este EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados que desean una solución de trading fiable, flexible y totalmente automatizada. Características Principales Sistema de Rejilla Inteligent
    Delta Waves
    TitanScalper
    Asesores Expertos
    Sistema Profesional de Trading Institucional Símbolo: XAUUSD Plazo recomendado: M30 Capital Mínimo Requerido: 300 USD (o equivalente en otras divisas) Compatibilidad con brokers: Totalmente compatible con todos los brokers MT5 Delta Wave v1.2 es un avanzado sistema de trading algorítmico que integra el análisis del Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) con el Volumen Delta Acumulado (CDV) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Está diseñado para operadores que busca
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Asesores Expertos
    ¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Asesores Expertos
    El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
    Go Long Advanced
    Phantom Trading Inc.
    5 (7)
    Asesores Expertos
    El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
    FREE
    RSI Intelligent
    Sabil Yudifera
    Asesores Expertos
    RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
    ParitySnap
    Kazutaka Yamamoto
    Indicadores
    ParitySnap - Triad Z-Score Reversión Reversión media no repintada / inspirada en fondos de cobertura / NY-Close Pivot-SL Promoción de vacaciones (hasta el 25 de diciembre, JST): De por vida $199 / Alquiler $30 - Estándar después de la promoción: De por vida $ 209- / Alquiler $ 40 - QUÉ HACE ParitySnap detecta distorsiones de paridad de tres divisas (por ejemplo, GOLD: XAUUSD-AUDUSD-XAUAUD ) e imprime entradas sin repintado en la barra que acaba de cerrarse cuando está presente un borde de rever
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Asesores Expertos
    El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
    Happy Nation MT5
    Andrijana Radojevic
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO - OFERTA POR TIEMPO LIMITADO%. Precio: 99 ¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración. SETFILES - ¡DESCARGA AQUÍ! HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares del AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados que se adaptan al mercado. Ofrece una reducción ultrabaja (1-
    Blue Bird MT5
    Ismail Babaoglu
    Asesores Expertos
    BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
    SP500 Fast Collector
    Dmitrij Petrenko
    Asesores Expertos
    SP500 Recolector rápido Operaciones automáticas de scalping El sistema de comercio está diseñado para ganar en las fluctuaciones del mercado. No ofrezco regalos ni bonificaciones por una compra o una reseña positiva. El asesor SP500 Fast Collector ha sido probado en una prueba cerrada, mostró excelentes resultados, es digno de respeto, y no requiere trucos de marketing y manipulaciones. El índice SP500 incluye 505 de las mayores empresas de EE.UU. y, en promedio, crece un 10% al año. Un sis
    Lemm Scalper EA MT5
    Fabio Sanna
    Asesores Expertos
    Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Cuenta con un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
    Argo Gridosaur MT5
    Encho Enev
    Asesores Expertos
    El Argo Gridosaur es un simple pero fiable Grid trading expert, que está optimizado para trabajar principalmente con los pares de divisas GBPUSD, EURGBP, pero también se puede utilizar con: EURUSD, USDCAD . Diseñado para terminales MT5 y MT4. Los principales indicadores - RSI y WPR, que utiliza son suficientes para determinar la naturaleza del movimiento futuro a corto plazo. Se utiliza un sistema de recuperación inteligente, que permite abrir más de una orden. El experto es adecuado tanto para
    Ultra KZM
    Nattapat Jiaranaikarn
    Asesores Expertos
    Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que este EA debe ejecutarse en ECN cue
    Strong Trend Catcher
    Dominik Patrick Doser
    4.39 (36)
    Asesores Expertos
    Strong Trend Catcher es un Asesor Experto potente y fiable que puede ayudarle a captar los grandes movimientos del mercado. Este EA se basa en el método Breakout Trading, que fue popularizado por los conocidos traders de Forex Raja Banks y Don Vo. El método Breakout Trading consiste en esperar la ruptura de los precios desde una zona de resistencia o soporte y luego operar en la dirección de la ruptura. El Strong Trend Catcher utiliza un patrón de acción del precio para determinar la entrada ópt
    FREE
    Forex Daily Scalping EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Asesores Expertos
    Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    Asesores Expertos
    Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    Utilidades
    Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
    YuClusters
    Yury Kulikov
    4.93 (42)
    Utilidades
    Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
    Live Forex Signals MT5
    Denis Nikolaev
    Utilidades
    Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
    Gann Model Forecast MT5
    Kirill Borovskii
    Utilidades
    Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
    GT Trade Manager
    Alexander Martin Koenig
    Utilidades
    Esta Utilidad está diseñada para estrategias de acción de precios, banderas de trading y retests, como Guerrilla Trading y estrategias similares Permite colocar órdenes pendientes para retests (en la línea de Retest o a x PIPs de la línea de retest) colocar órdenes para formaciones de banderas calcular el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta, el par de divisas y el porcentaje de riesgo Divida las operaciones y coloque múltiples operaciones si el tamaño del lote excede el tamaño
    FiboPlusWaves MT5
    Sergey Malysh
    5 (1)
    Utilidades
    Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
    Mirror EA for MT5
    Eugenio Bravetti
    Utilidades
    La nueva versión de MirrorSoftware 2021 ha sido completamente reescrita y optimizada. Esta versión sólo requiere ser cargada en un único gráfico porque puede detectar todas las acciones en cada símbolo y no sólo las acciones del símbolo donde se carga. Incluso los gráficos y el modo de configuración han sido completamente rediseñados. El MirrorSoftware está compuesto por dos componentes (todos los componentes son necesarios para funcionar): MirrorController (indicador libre): Este componente de
    GRID for MT5
    Volodymyr Hrybachov
    Utilidades
    GRID para MT5 é uma ferramenta conveniente para aqueles que negociam com uma grade de ordens, projetada para negociação rápida e confortável nos mercados financeiros FOREX. GRID for MT5 possui um painel personalizável com todos os parâmetros necessários. Adequado para comerciantes experientes e iniciantes. Trabalha com qualquer corretor, incluindo corretores americanos com um requisito de FIFO - em primeiro lugar, para fechar negócios abertos anteriormente. A grade de pedidos pode ser fixa - os
    Price Data Record into EXCEL per Tick
    Hao Zhang
    Utilidades
    1. Registre los datos de precios de cada transacción de Tick. Contenido del fichero de datos: "Tick hora", "ASK precio", "BID precio", "SPREAD SPREAD", "Tick cantidad cotizada". 2. Mientras tanto, genere un fichero de datos de cotización con un periodo de 1 minuto. Contenido del fichero de datos de 1min: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3.
    Mt5BridgeBinary
    Leandro Sanchez Marino
    Utilidades
    Automaticé sus estrategias comerciales para uso de binarias en MT5 y con nuestro Mt5BridgeBinary envié las órdenes a su cuenta de Binary y listo, ¡comience a operar así de fácil! Los asesores expertos son fáciles de configurar, optimizar y realizar pruebas de robustez; además en el test podemos proyectar su rentabilidad a largo plazo, por eso hemos creado Mt5BridgeBinary para conectar sus mejores estrategias a Binary. Características: -Puede utilizar tantas estrategias como desee. (Expert Adv
    Xrade EA
    Yao Maxime Kayi
    Utilidades
    Xrade EA es un asesor experto como indicador técnico. Para el comercio a corto plazo es el mejor para las próximas previsiones de la tendencia del mercado. +--------------------------------------------------------------------------------------- Muy Importante Nuestro robot (data anylizer) no toma un procedimiento de comercio. Si utiliza sólo nuestro robot debe tomar posiciones por yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- El indicador
    Grid MT5
    Volodymyr Hrybachov
    5 (1)
    Utilidades
    La utilidad para el comercio semiautomático, la gestión de pedidos, también se puede utilizar para restaurar posiciones no rentables en la cuenta. Tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. Puede trabajar con órdenes manuales, órdenes abiertas desde el panel o órdenes abiertas por otro Asesor Experto. Tiene un mínimo de parámetros, es fácil de configurar, funciona con cualquier número de órdenes. Para realizar pruebas, utilice el modo visual en el
    IDEA Position Manager and Market Advisor
    Mirko Bastianini
    Utilidades
    Noticias: ¡IDEA 2.0 está fuera con un montón de características, como las notificaciones de telegram bot y Orden de límites! Compruebe la lista de cambios en la parte inferior de la página (*). Hola a todos, aquí puedes encontrar mi Asesor Experto, llamado IDEA (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . En resumen, con este software usted puede: Tener una visión clara del estado del mercado , con una indicación de la tendencia actual. Simplemente añada los símbolos que desee monitorizar a s
    Binance Full Trader
    Arash Rezaeian
    2 (1)
    Utilidades
    Binance Full Trader está desarrollado para conectarse a su cuenta de Binance y obtener datos, dibujar gráficos de precios y operar fácilmente con cualquier estrategia mediante un indicador. Para ello se ha desarrollado una interfaz fácil de usar y se ha intentado dar acceso a la información necesaria como órdenes abiertas y saldos de cartera. - Hay dos indicadores de muestra (uno para la señal de comercio y otro para el precio) que se puede descargar desde estos enlaces: h ttps:// drive.google.c
    Nasdaq Piploader NY Open
    Tawanda Tinarwo
    Utilidades
    ¡PROMOCIÓN! 499 $ hasta el 1 de marzo. Después, el EA costará $1,050 Desarrollado y probado durante más de 3 años, este es uno de los EAs más seguros del planeta para operar en el New York Open. Operar nunca podría ser más fácil. Opere en NASDAQ US30 (Promedio Industrial Dow Jones) S&P 500 ¿Qué hace el EA? El EA abrirá una Orden Stop de Compra y una Orden Stop de Venta (con SL y TP) a cada lado del mercado unos segundos antes de la apertura de NY. Tan pronto como 1 de las 2 operaciones se activ
    Market book saver
    Aliaksandr Hryshyn
    Utilidades
    Guardar datos del libro de órdenes. Utilidad de reproducción de datos : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Biblioteca para uso en el comprobador de estrategias : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Quizás, entonces aparezca una librería para usar los datos guardados en el probador de estrategias, dependiendo del interés en este desarrollo. Ahora hay desarrollos de este tipo que utilizan memoria compartida, cuando sólo una copia de los datos está en la RAM. Esto no sólo res
    All in one Keylevel
    Trinh Minh Tung
    5 (1)
    Utilidades
    En lugar de ceñirnos a los Gráficos,utilicemos TODO EN UN NIVEL CLAVE Anuncio: Nos complace anunciar la última versión 14.02 del producto One In One Keylevel. Este es un producto confiable que ha sido actualizado con muchas nuevas características y mejoras para hacer su trabajo más fácil y eficiente. Actualmente, tenemos una promoción especial para esta nueva versión. El precio actual con descuento es de 500 $, y sólo quedan 32 unidades. Después, el precio subirá a 1000 $, y seguirá aumentando e
    GerFX EA Protection Filter MT5
    Exler Consulting GmbH
    5 (1)
    Utilidades
    El Filtro de Protección EA (versión MT4 aquí ) proporciona un filtro de noticias, así como un filtro de caída del mercado de valores, que se puede utilizar en combinación con otros EAs. Por lo tanto, sirve como una capa protectora adicional para otros EAs que sí proporcionan tales filtros. Durante el análisis backtest de mis propios scalpers nocturnos, que ya utilizan un filtro de crash bursátil, me di cuenta de que el drawdown histórico, especialmente durante las fases de crash bursátil como 20
    Hedge Ninja
    Robert Mathias Bernt Larsson
    3 (2)
    Utilidades
    Asegúrate de unirte a nuestra comunidad Discord en www.Robertsfx.com , también puedes comprar el EA en robertsfx.com GANE SIN IMPORTAR EN QUÉ DIRECCIÓN SE MUEVA EL PRECIO Este robot gana sin importar en qué dirección se mueva el precio al seguir la dirección cambiante dependiendo de en qué dirección se mueva el precio. Esta es la forma más libre de operar hasta la fecha. Por lo tanto, gana sin importar en qué dirección se mueva (cuando el precio se mueve a cualquiera de las líneas rojas como se
    Shortcuts
    Rouge Mouta
    Utilidades
    Lo mejor para el análisis técnico Puede configurar desde un atajo de teclado para la herramienta gráfica o el control de gráficos para el análisis técnico. Software de diseño gráfico / CAD-como la experiencia de dibujo suave. Lo mejor para los traders de acción de precios. Sincronización de objetos de dibujo No necesita repetir el dibujo de la misma línea de tendencia en otros gráficos. Los accesos directos lo hacen por usted automáticamente. Por supuesto, cualquier modificación adicional del o
    Gold instrument scanner MT5
    Mei Lan Tang
    Utilidades
    El escáner de instrumentos de oro es el escáner de patrones de gráficos para detectar el patrón de triángulo, el patrón de cuña descendente, el patrón de cuña ascendente, el patrón de canal, etc. Gold Instrument Scanner utiliza un algoritmo de detección de patrones muy sofisticado. Sin embargo, lo hemos diseñado de una manera fácil de usar e intuitiva. Advanced Price Pattern Scanner le mostrará todos los patrones de su gráfico en el formato más eficiente para sus operaciones. Ya no tendrá que r
    Gold Wire Trader MT5
    Yu You Zhang
    Utilidades
    Gold Wire Trader MT5 opera con el indicador RSI. Ofrece muchos escenarios de negociación RSI personalizables y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. El EA implementa las siguientes estrategias de entrada, que pueden activarse o desactivarse a voluntad: Operar cuando el indicador RSI está sobrevendido o sobrecomprado. Operar cuando el RSI vuelve de una condici
    Gold trend scanner MT5
    Li Yun Zhang
    Utilidades
    Gold trend scanner MT5 un tablero de mandos multi símbolo multi timeframe que monitoriza y analiza el valor del indicador Average True Range en hasta 28 símbolos y 9 timeframes en 3 modos: Muestra el valor del indicador ATR en todos los pares y plazos y señala cuando el valor ATR alcanza un máximo o un mínimo en una duración determinada. Relación ATR a corto plazo/ATR a largo plazo: Muestra el ratio de 2 ATR con diferentes periodos. Es útil para detectar volatilidad a corto plazo y movimientos
    Carousel Triple gold MT5
    Hong En Wang
    Utilidades
    Atención: este es un EA multidivisa, que opera con varios pares desde un solo gráfico. Por lo tanto, para evitar operaciones duplicadas, es necesario adjuntar el EA sólo a un gráfico, ---> ¡todas las operaciones en todos los pares se realizan sólo desde un gráfico! podemos operar simultáneamente en tres pares diferentes, como por defecto (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), que tienen en cuenta la correlación al entrar en el mercado para los tres; podemos operar sólo EURUSD (o cualquier par de divisas) y
    Gold Triangular Arbitrage MT5
    Jin Feng Liu
    Utilidades
    Una estrategia de arbitraje triangular explota las ineficiencias entre tres pares de divisas relacionados, colocando operaciones compensatorias que se anulan entre sí para obtener un beneficio neto cuando se resuelve la ineficiencia. Una operación implica tres transacciones, cambiando la divisa inicial por una segunda, la segunda divisa por una tercera y la tercera divisa por la inicial. Con la tercera operación, el arbitrajista obtiene un beneficio sin riesgo de la discrepancia que existe cuand
    Gold index expert MT5
    He Ming Lai
    Utilidades
    El experto en índices de oro MT5 Wizard utiliza el análisis Multi-timeframe. En términos más simples, el indicador monitorea 2 marcos de tiempo. Un plazo superior y un plazo inferior. El indicador determina la tendencia mediante el análisis de flujo de órdenes y la estructura en el marco de tiempo superior (4 horas, por ejemplo). Una vez que la tendencia y el flujo de órdenes han sido determinados, el indicador utiliza la estructura previa del mercado y la acción del precio para determinar con
    Golden Route home MT5
    Gao Sun Liu
    Utilidades
    Golden Route home MT5 calcula los precios medios de las posiciones abiertas de COMPRA (LARGA) y VENTA (CORTA), teniendo en cuenta el tamaño de las posiciones abiertas, las comisiones y los swaps. El indicador construye la línea media de posiciones abiertas LARGAS, después de cruzar la cual, de abajo hacia arriba, el beneficio total de todas las posiciones LARGAS para el instrumento actual se hace mayor que 0. El indicador construye la línea media de posiciones abiertas CORTAS, tras cruzar la
    Gold looks at several MT5
    Yi Shan Hou
    Utilidades
    ¿Quieres un EA con stoploss pequeño? ¿Quieres un EA que sólo entre y salga del mercado? Gold mira varios MT5 SOLO compra cuando el mercado abre y con una ventana de 10 minutos o menos. Utiliza el precio de pre-mercado, así que asegúrese de que su corredor tiene eso. ¡Estas estrategias (sí, son 2 estrategias diferentes que se pueden utilizar con 3 gráficos diferentes) tienen stoplosses apretados y un takeprofit que a menudo se alcanzará en cuestión de segundos! Las estrategias están bien pro
    Bionic Forex
    Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
    Utilidades
    Bionic Forex - Humanos y Robots para obtener beneficios. La paciencia es la clave. Las estrategias se basan en: - Tendencia - Momentum + Alta Volatilidad - Dawn Scalper + Soporte Resistencia. Una vez más, la paciencia es la clave. Ningún bot es impecable, a veces funcionará a la perfección, a veces simplemente no lo hará. De ti depende gestionar su riesgo y convertirlo en un gran amigo para operar automáticamente con fantásticas estrategias. Un saludo, Buena suerte, Pablo Maruk.
    Trade Insurance Expert Advisor
    Jermaine Wedderburn
    Utilidades
    Alguna vez ha hecho una operación y cuando ha vuelto al terminal para comprobar el estado de la posición, se ha dado cuenta de que el mercado ha ido en dirección contraria o ha alcanzado su stoploss. Pues bien, este sistema está aquí para ayudarle a gestionar esos momentos en los que el precio no va en la dirección deseada. Considere esto como el seguro que su cuenta necesita para su negocio de trading. Esta herramienta gestiona operaciones manuales y operaciones activadas por EA. Sin embargo, t
    Otros productos de este autor
    MyHistogram
    Guilherme Emiliao Ferreira
    5 (1)
    Indicadores
    MiHistograma El indicador MyHistogram es una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a visualizar la distancia entre los extremos del precio y una media móvil. Al calcular y mostrar esta distancia en formato de histograma, permite evaluar rápidamente las tendencias del mercado, detectar posibles retrocesos y tomar decisiones de trading más informadas. El indicador es altamente personalizable, permitiendo a los usuarios seleccionar diferentes marcos temporales, tipos de medias móviles
    FREE
    ViewTrend
    Guilherme Emiliao Ferreira
    5 (2)
    Indicadores
    ViewTrend El indicador ViewTrend proporciona una interpretación visual de las condiciones del mercado coloreando las velas y la línea de la media móvil en función de criterios técnicos definidos. ️ ¿Cómo funciona? El agoritmo analiza la relación entre el precio de cierre actual, el precio de cierre anterior y el comportamiento de una media móvil simple (SMA). Basándose en este análisis, el indicador colorea las velas y la línea de la media móvil según el escenario técnico observado: Azul - S
    FREE
    Quickview
    Guilherme Emiliao Ferreira
    Indicadores
    Vista Rápida El indicador Quickview destaca al instante las variaciones de los activos, ofreciendo una visión cristalina del mercado de un vistazo. Realice un seguimiento sin esfuerzo de múltiples activos con simplicidad visual, lo que le permitirá tomar decisiones de trading diarias más rápidas, inteligentes y seguras. ️ Características principales Seguimiento de activos en tiempo real: Supervise al instante varios activos simultáneamente, sin perderse nunca un movimiento crítico del mercad
    FREE
    Autogrids Light
    Guilherme Emiliao Ferreira
    Utilidades
    Autogrids Light - EA de trading inteligente para cuentas de cobertura Autogrids Light lleva el ADN inconfundible del Autogrids original, preservando su poderosa lógica y precisión al tiempo que ofrece una versión más ligera y aerodinámica. Centrado exclusivamente en la estrategia Spot Grid, Autogrids Light construye dinámicamente una cuadrícula personalizable de órdenes de compra y venta en torno a un precio de referencia, colocando automáticamente órdenes pendientes según las distancias, vo
    Filtro:
    gtoalvesoliveira
    24
    gtoalvesoliveira 2025.02.28 01:51 
     

    Sentimentos sinceros! As qualidades do Robô se baseiam nas suas ações de qualidades, consistências, confiança e de fácil manuseio. Atualizações periódicas são implantadas com segurança e transparência de acordo com as necessidades que o mercado exige e com fedback sempre positivo dentro da nossa comunidade bastante interativa. Suporte de excelência que está sempre à disposição para nos ajudar. Só tenho a agradecer, muito obrigado Guilherme, você e o robô Autogrids estão de parabéns!!!

    Guilherme Emiliao Ferreira
    1149
    Respuesta del desarrollador Guilherme Emiliao Ferreira 2025.02.28 10:37
    Fico muito feliz com essa mensagem! Obrigado pelas palavras! Conte comigo para fortalecermos cada vez mais nossa comunidade!
    celso.cwb
    45
    celso.cwb 2025.02.03 14:52 
     

    A confiabilidade e facilidade em utilizar o robô, além do suporte perfeito do Guilherme, são garantias de sucesso!! Obrigado a você Guilherme, pela paciência em ensinar, pela didática, atualizações, enfim, obrigado!! Era uma área que eu estava com dificuldades e agora estou indo bem.

    Guilherme Emiliao Ferreira
    1149
    Respuesta del desarrollador Guilherme Emiliao Ferreira 2025.02.03 14:57
    Muito obrigado pela mensagem! Conte comigo nessa jornada!
    moroizumi
    49
    moroizumi 2025.01.14 23:21 
     

    Ótima ferramenta e suporte incrível do Guilherme. Estratégia possui uma boa assertividade.

    Guilherme Emiliao Ferreira
    1149
    Respuesta del desarrollador Guilherme Emiliao Ferreira 2025.01.18 19:44
    Muito obrigado pelo feedback! Fico feliz em saber que a ferramenta está sendo útil para você.
    Respuesta al comentario