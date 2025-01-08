Autogrids EA es una herramienta de automatización de operaciones de vanguardia diseñada para dar a los operadores de Forex una ventaja sin precedentes en el mercado. Construido sobre una potente estrategia cuantitativa, analiza la distribución de frecuencias de los movimientos de precios diarios, aprovechando los datos históricos para crear una red operativa altamente optimizada.

➡️ Características principales

Modo de estrategia dual: Cuadrícula Cuantitativa o Manual: Elija entre el Modo Cuantitativo, que genera automáticamente rejillas basadas en la distribución estadística del rango de precios diarios, o el Modo Manual, en el que usted mismo define los niveles de la rejilla para tener un control total sobre el espaciado y la estructura.

Modos de funcionamiento exclusivos para la configuración de rejillas: A diferencia de otros robots, Autogrids EA proporciona múltiples modos de operación que permiten a los usuarios configurar la colocación de órdenes de compra y venta en función de su estrategia de trading: [00] Cobertura simétrica - Órdenes de compra y venta colocadas a los mismos precios para una exposición equilibrada. [01] Spot Grid - Órdenes de venta por encima y órdenes de compra por debajo del cierre del día anterior, asegurando un posicionamiento dinámico. [02] Cuadrícula al contado invertida - Órdenes de compra por encima y órdenes de venta por debajo del cierre del día anterior, invirtiendo la lógica estándar de la cuadrícula al contado. [03] Largo - Se centra en las órdenes de compra, colocándolas por encima y por debajo del cierre del día anterior. [04] Corto - Se centra en las órdenes de venta, colocándolas por encima y por debajo del cierre del día anterior.

Parámetros de operación personalizables: Configure el tamaño de la cuadrícula, la progresión de los lotes, el espaciado de los intervalos y la escala de distancias para adaptarlos a su estrategia y perfil de riesgo.

Gestión inteligente de órdenes: Ajusta y mantiene automáticamente la integridad de la parrilla, garantizando una colocación lógica de las órdenes y un control coherente de la exposición.

Recuperación de sesión sin problemas: Si el EA o MetaTrader se cierra, al volver a conectarlo al mismo gráfico con idénticos parámetros se reanudará automáticamente la gestión de todas las posiciones abiertas y órdenes pendientes.

Resumen financiero diario: Al comienzo de cada nuevo día de negociación, el EA genera un resumen conciso de rendimiento y lo envía a su aplicación móvil MetaTrader, proporcionando una visión rápida de su saldo comercial actual y la exposición.

Compatibilidad versátil de activos: Funciona en varios mercados, incluyendo Forex, acciones y materias primas.

Minimiza los riesgos de sobrecompra: Proporciona una ejecución estructurada para evitar entradas excesivas basadas en el ruido del mercado.

Optimizado para cuentas de cobertura: Garantiza la compatibilidad con estrategias de cobertura, permitiendo una gestión eficaz de las posiciones.

📊 Resultados de Backtest

Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025, Autogrids convirtió un saldo inicial de 3000$ en más de 5600$ de beneficio neto con el modo de Cobertura Simétrica, alcanzando un Factor de Beneficio de 1,75 con una calidad backtest del 99%. Durante este periodo, mantuvo una curva de balance estable y consistente, ejecutando más de 3.100 operaciones con una tasa de ganancia media del 89% y un Factor de Recuperación de 1,25, confirmando su resistencia y precisión en condiciones de mercado variables. Tras meses de desarrollo, pruebas y optimización, los resultados hablan por sí solos.

