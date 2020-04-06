You Golden Joker es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado y optimizado para la plataforma MT4 y los pares de divisas XAUUSD, GBPUSD y todos los pares de divisas. Fácil de usar pero eficaz, está diseñado para maximizar su potencial de trading, minimizar el trading emocional y tomar decisiones más inteligentes utilizando tecnología avanzada. El Asesor Experto trabaja en los principales pares de divisas con spreads bajos.

La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Los algoritmos de You Golden Joker analizan extensos datos históricos del mercado para identificar patrones, tendencias y potenciales oportunidades de trading. El algoritmo de scalping está diseñado para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad, asegurando que cada operación se ejecute con la mayor probabilidad de éxito. Este robot es ideal para los operadores comprometidos con las estrategias de scalping y que buscan beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo sin perder tiempo en el análisis gráfico manual. Es una solución excelente tanto para los operadores principiantes que buscan sistemas de trading automatizados como para los participantes experimentados en el mercado.

Dos sistemas de scalping independientes, con la posibilidad de activarlos/desactivarlos.



Información:



+ Pares de negociación disponibles: XAUUSD, ORO

+ Marcos temporales: M5-H1

+ Depósito mínimo: $100

+ Apalancamiento mínimo: 1:20

+ Funciona con cualquier broker, aunque se recomienda un broker ECN.



Características:



+ Sin martingala

+ Sin trading en red

+ Sin promedios

+ Sin métodos peligrosos de gestión del dinero

+ Stop-loss y take-profit ajustados para cada operación

+ No es sensible a las condiciones del broker

+ Fácil de instalar y utilizar



Advertencia de riesgos:

Antes de comprar You Golden Joker, familiarícese con los riesgos asociados.

Antes de utilizarlo con dinero real, pruebe el EA con un riesgo mínimo en una cuenta de centavos.

Utilice un VPS o servidor con una latencia de red mínima respecto al servidor del broker.

Spreads bajos + comisiones bajas + ejecución de alta calidad son los factores clave a la hora de elegir un broker para operar.