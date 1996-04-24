La mayoría de los traders pierden no porque su estrategia sea errónea, sino porque su riesgo es inconsistente, el tamaño de sus lotes fluctúa y su drawdown crece silenciosamente.

Alpha Risk Controller PRO proporciona un marco consistente, estructurado y disciplinado para mantener el trading controlado y estable.

Esta herramienta supervisa la exposición, gestiona el tamaño de las posiciones, protege la cuenta y aplica reglas que evitan errores emocionales. Funciona tanto con el trading manual como con cualquier Asesor Experto que opere en la misma cuenta.

Está diseñado para los operadores que quieren claridad, estructura y un control firme sobre el riesgo.

Alpha Risk Controller PRO está diseñado para mantener condiciones estables de negociación mediante la aplicación de reglas claras.

Se asegura de que cada operación respete sus límites, evita la sobre-exposición, y mantiene las condiciones de la cuenta segura.

✔ Tamaño de posición consistente

Reducción controlada

✔ Beneficios protegidos

✔ Límites claros para el día y la semana

✔ No operar en condiciones inseguras

✔ Supervisión total de la cuenta en todo momento

Añade estructura a cualquier método de negociación.

1. Cálculo inteligente del tamaño del lote

Basado en el porcentaje de riesgo

Lote fijo

Basado en el saldo

Basado en el capital

Límites opcionales de lote mínimo/máximo

Esto mantiene todas las posiciones uniformes y predecibles.

2. 2. Protección de límites diarios, semanales y mensuales

Límite de pérdida diario

Bloqueo diario de objetivos

Límite semanal

Límite mensual

Opción de detener nuevas operaciones cuando se alcanzan los límites

Estas reglas evitan el exceso de operaciones y las decisiones emocionales.

3. Sistema de control del Drawdown

Protección del saldo

Protección del capital

Bloqueo suave (sin nuevas operaciones)

Bloqueo duro (cerrar todas las operaciones y detener la actividad)

Su cuenta estará protegida en todo momento.

4. Herramientas de protección de beneficios

Bloqueo de beneficios flotantes

Bloqueo del punto de equilibrio

Toma de beneficios global

Niveles de bloqueo fijos o escalonados

Proteja las ganancias automáticamente sin supervisión.

5. Filtros de seguridad

Límite máximo de margen

Protección del nivel de margen

Límite máximo de órdenes abiertas

Bloqueo opcional de la volatilidad

Apertura de nuevas operaciones sólo en condiciones seguras.

6. Cuadro de mandos claro y organizado

El panel en pantalla muestra:

Tamaño de lote calculado

Estado de la reducción

Spread

Margen

Estado de bloqueo

Ajustes de riesgo

Condiciones de la cuenta

Todo es visible y fácil de seguir.

Alpha Risk Controller PRO ayuda:

Traders que quieren un control firme

Usuarios que ejecutan múltiples EAs

Operadores que necesitan un tamaño de lote consistente

Traders que se preparan para retos de prop-firm

Operadores en mercados rápidos o volátiles

Principiantes que necesitan estructura y límites

Proporciona un marco estable para cualquier estilo de negociación.

Porque el riesgo controlado conduce a resultados consistentes.

Esta herramienta ayuda a mantener:

Una exposición estable

Niveles de reducción seguros

Beneficios protegidos

Un comportamiento comercial coherente

Límites claros

Disciplina fiable

Crea un entorno de negociación más seguro y predecible.

Funciona con todos los símbolos: divisas, metales, índices, cripto, sintéticos

Cualquier marco temporal

Compatible con todos los brokers

No requiere depósito mínimo

Funciona junto con cualquier Asesor Experto

Actualizaciones de por vida

Entradas claras y organizadas

Fácil configuración

Supervisión completa de la cuenta

Funciona inmediatamente cuando se adjunta a un gráfico



