Alpha Risk Controller PRO

Alpha Risk Controller PRO - Disciplina de riesgo completa para cada trader

La mayoría de los traders pierden no porque su estrategia sea errónea, sino porque su riesgo es inconsistente, el tamaño de sus lotes fluctúa y su drawdown crece silenciosamente.
Alpha Risk Controller PRO proporciona un marco consistente, estructurado y disciplinado para mantener el trading controlado y estable.

Esta herramienta supervisa la exposición, gestiona el tamaño de las posiciones, protege la cuenta y aplica reglas que evitan errores emocionales. Funciona tanto con el trading manual como con cualquier Asesor Experto que opere en la misma cuenta.

Está diseñado para los operadores que quieren claridad, estructura y un control firme sobre el riesgo.

Qué lo hace efectivo

Alpha Risk Controller PRO está diseñado para mantener condiciones estables de negociación mediante la aplicación de reglas claras.
Se asegura de que cada operación respete sus límites, evita la sobre-exposición, y mantiene las condiciones de la cuenta segura.

✔ Tamaño de posición consistente

Reducción controlada

✔ Beneficios protegidos

✔ Límites claros para el día y la semana

✔ No operar en condiciones inseguras

✔ Supervisión total de la cuenta en todo momento

Añade estructura a cualquier método de negociación.

Funciones básicas

1. Cálculo inteligente del tamaño del lote

  • Basado en el porcentaje de riesgo

  • Lote fijo

  • Basado en el saldo

  • Basado en el capital

  • Límites opcionales de lote mínimo/máximo

Esto mantiene todas las posiciones uniformes y predecibles.

2. 2. Protección de límites diarios, semanales y mensuales

  • Límite de pérdida diario

  • Bloqueo diario de objetivos

  • Límite semanal

  • Límite mensual

  • Opción de detener nuevas operaciones cuando se alcanzan los límites

Estas reglas evitan el exceso de operaciones y las decisiones emocionales.

3. Sistema de control del Drawdown

  • Protección del saldo

  • Protección del capital

  • Bloqueo suave (sin nuevas operaciones)

  • Bloqueo duro (cerrar todas las operaciones y detener la actividad)

Su cuenta estará protegida en todo momento.

4. Herramientas de protección de beneficios

  • Bloqueo de beneficios flotantes

  • Bloqueo del punto de equilibrio

  • Toma de beneficios global

  • Niveles de bloqueo fijos o escalonados

Proteja las ganancias automáticamente sin supervisión.

5. Filtros de seguridad

  • Límite máximo de margen

  • Protección del nivel de margen

  • Límite máximo de órdenes abiertas

  • Bloqueo opcional de la volatilidad

Apertura de nuevas operaciones sólo en condiciones seguras.

6. Cuadro de mandos claro y organizado

El panel en pantalla muestra:

  • Tamaño de lote calculado

  • Estado de la reducción

  • Spread

  • Margen

  • Estado de bloqueo

  • Ajustes de riesgo

  • Condiciones de la cuenta

Todo es visible y fácil de seguir.

Quién puede beneficiarse

Alpha Risk Controller PRO ayuda:

  • Traders que quieren un control firme

  • Usuarios que ejecutan múltiples EAs

  • Operadores que necesitan un tamaño de lote consistente

  • Traders que se preparan para retos de prop-firm

  • Operadores en mercados rápidos o volátiles

  • Principiantes que necesitan estructura y límites

Proporciona un marco estable para cualquier estilo de negociación.

Por qué los operadores eligen esta herramienta

Porque el riesgo controlado conduce a resultados consistentes.
Esta herramienta ayuda a mantener:

  • Una exposición estable

  • Niveles de reducción seguros

  • Beneficios protegidos

  • Un comportamiento comercial coherente

  • Límites claros

  • Disciplina fiable

Crea un entorno de negociación más seguro y predecible.

Información técnica

  • Funciona con todos los símbolos: divisas, metales, índices, cripto, sintéticos

  • Cualquier marco temporal

  • Compatible con todos los brokers

  • No requiere depósito mínimo

  • Funciona junto con cualquier Asesor Experto

Incluye

  • Actualizaciones de por vida

  • Entradas claras y organizadas

  • Fácil configuración

  • Supervisión completa de la cuenta

  • Funciona inmediatamente cuando se adjunta a un gráfico



