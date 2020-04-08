Early Reversal MTF Trading Zones MT4

No es un indicador tradicional de soporte, resistencia o punto pivote. RevCan"Early Reversal - MTF Trading Zones" es una herramienta avanzada que identifica los posibles puntos de reversión del mercado, o el cambio de una tendencia en una etapa temprana utilizando el análisis de gráficos MTF.

>> Analiza múltiples gráficos de marcos temporales (MTF) para encontrar estas zonas clave de cambio de precios donde los grandes bancos e instituciones son propensos a colocar sus operaciones, por lo tanto, oportunidades para usted de alta probabilidad de entrada de operaciones, Stop loss y Take profit para maximizar sus operaciones ganadoras.

>> A diferencia de los indicadores básicos de soporte-resistencia, no sólo se basa en los máximos y mínimos pasados, sino que también predice dónde podrían invertirse los precios basándose en los movimientos recientes de los precios en múltiples marcos temporales diferentes.

>> Estas zonas de reversión MTF (Multi Time-Frame) son donde el mercado tiende a probar el precio y revertir y por lo tanto crear excelentes oportunidades para las entradas y salidas de comercio de alta probabilidad.


**Nuestra Guía de Uso en Profundidad es GRATIS

Su compra de "Early Reversal - MTF Trading Zones" de RevCan viene con una guía de usuario gratuita y en profundidad en formato PDF.

Envíenos un mensaje para obtener la guía PDF fácil de seguir. Le mostrará cómo utilizar el indicador "Early Reversal - MTF Trading Zones" de RevCan para obtener mejores resultados.

Sólo recuerde que se requiere cierto esfuerzo de su parte para realizar operaciones exitosas con estas zonas MTF. El indicador le ayuda a encontrar buenos puntos de negociación que de otro modo podría pasar por alto.


El Análisis de Gráficos de Múltiples Plazos (MTF) es Importante (¿Por qué?):

  • Los indicadores tradicionales de niveles de soporte y resistencia a menudo muestran señales contradictorias a través de los marcos de tiempo.
  • Los patrones de precio y soporte/resistencia difieren a través de varios marcos de tiempo.
  • Una señal de compra de 15 minutos puede ser una continuación de venta en un gráfico de 4 horas.
  • Un nivel de soporte en un gráfico de 15 minutos puede ser irrelevante en un gráfico de 4 horas, lo que lleva a malas operaciones.


RevCan 'Early Reversal - MTF Trading Zones' (al rescate):

  • Nuestro indicador analiza la acción del precio a través de múltiples marcos temporales para identificar zonas de reversión de alta probabilidad.
  • Analiza los movimientos de precios MTF, máximos/mínimos, niveles de retroceso de Fibonacci, niveles de expansión de Fibonacci e impulso del mercado.
  • Estas zonas cambian dinámicamente para cada marco temporal, lo que le proporciona una ventaja comercial precisa.
  • Cada vez que el precio se acerca a una Zona de Reversión RevCan MTF, tiende a probar la zona antes de revertir o cambiar su dirección.
  • En las RevCan Reversal Zones, encuentre mejores niveles de entrada, stop-loss y take-profit para obtener más ganancias y menos pérdidas.


MTF Reversal Zones para confirmación de operaciones:

  • Nuestro indicador considera múltiples marcos temporales para revelar potenciales zonas de reversión.
  • Estas zonas de inversión MTF son donde es probable que los grandes bancos e instituciones coloquen sus operaciones.
  • De este modo, sus puntos de entrada y salida se alinean con la dirección general del mercado.
  • Aumente la precisión de sus operaciones y evite costosas interpretaciones erróneas.


Ventajas y características principales de RevCan "Early Reversal - Zonas de negociación MTF"

  • Análisis predictivo MTF:

    • A diferencia de los simples indicadores de soporte y resistencia, no solo se basa en máximos y mínimos pasados, sino que también predice dónde pueden invertirse los precios en función de los movimientos recientes de los precios en múltiples marcos temporales de gráficos (MTF).

  • Zonas de negociación de alta probabilidad:
    • Identifica zonas clave de inversión MTF (Multi Time-Frame) con alto potencial de inversión de precios, lo que le permite entrar y salir de las operaciones con mayor confianza.

  • Niveles de negociación visualizados:

    El indicador muestra claramente las zonas de giro MTF como niveles de "demanda" y "oferta" directamente en su gráfico. Esta representación visual le permite realizar entradas precisas, establecer niveles óptimos de stop-loss y definir objetivos de beneficios realistas.

  • Mayor precisión en las operaciones:

    Tome decisiones de negociación más informadas basadas en datos y puntos de inversión previstos.

  • Zonas Multi-Tiempo:

    • Este indicador analizará múltiples gráficos y mostrará zonas de reversión basadas en los niveles de Soporte y Resistencia de múltiples gráficos para mostrarle niveles de reversión de precios de alta probabilidad.

  • Bono Manual de Estrategia:

    Obtenga nuestra guía de estrategia especial para obtener consejos sobre cómo puede maximizar el número de sus operaciones ganadoras, y hacer que su viaje de trading sea aún más suave. Envíenos un mensaje para recibir su bono después de suscribirse.



Reglas básicas de ejecución de operaciones:

Las ''Zonas de Reversión Temprana MTF'' serán visibles en el gráfico como niveles de ''Demanda'' (líneas de color verde) y niveles de ''Oferta'' (líneas de color rojo) que se pueden utilizar para señalar la entrada de operaciones, stop loss y objetivos de toma de beneficios.
  • Comprar: Busque velas de inversión alcistas en las zonas de demanda (verdes).
  • Vender: Busque velas inversas bajistas en las zonas de oferta (rojas).
  • Rechazos: Identifique los rechazos de compra o venta en las zonas de inversión para posibles entradas.
  • Envíenos un mensaje para recibir su guía gratuita en PDF para aprender instrucciones paso a paso sobre la identificación de tales velas en zonas de inversión MTF.


    Plazos y Valores Soportados:

    • 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, gráficos diarios.
    • No se admiten en los gráficos semanales y mensuales debido a la falta de datos de precios disponibles en estos 2 marcos temporales.
    • Divisas principales y sus cruces [Ej: EURUSD, GBPJPY, etc.].
    • Otros CFDs con alta volatilidad de mercado y gráficos limpios [ Apple, Bitcoin, etc.].


    Envíenos un mensaje para recibir suguía GRATIS después de su compra.


    Deje de perder oportunidades rentables. ¡Obtenga hoy mismo Early Reversal - MTF Trading Zones de RevCan!


    Gracias :-)


