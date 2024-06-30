Early Reversal MTF Trading Zones MT4

Kein traditioneller Unterstützungs-, Widerstands- oder Pivotpunkt-Indikator. RevCan's"Early Reversal - MTF Trading Zones" ist ein fortschrittliches Tool, das potentielle Marktumkehrpunkte oder Trendwechsel in einem frühen Stadium mittels MTF-Chartanalyse identifiziert.

>> Es analysiert mehrere Chart-Zeitrahmen (MTF), um diese wichtigen Preisumkehrzonen zu finden, in denen große Banken und Institutionen wahrscheinlich ihre Trades platzieren werden, und somit Chancen für Sie für einen wahrscheinlichen Handelseinstieg, Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele, um Ihre Gewinntrades zu maximieren.

>> Im Gegensatz zu grundlegenden Unterstützungs-Widerstands-Indikatoren stützt er sich nicht nur auf vergangene Höchst- und Tiefststände, sondern sagt auch voraus, wo die Kurse auf der Grundlage der jüngsten Kursbewegungen in mehreren verschiedenen Chart-Zeitrahmen umkehren könnten.

>> Diese MTF (Multi Time-Frame)-Umkehrzonen sind die Stellen, an denen der Markt dazu neigt, den Preis zu testen und umzukehren, und somit ausgezeichnete Möglichkeiten für hochwahrscheinliche Handelsein- und -ausstiege schaffen.


**Unser ausführlicher Usar Guide ist KOSTENLOS

Ihr Kauf von RevCan's "Early Reversal - MTF Trading Zones" wird mit einem kostenlosen, ausführlichen Benutzerhandbuch im PDF-Format geliefert.

Senden Sie uns eine Nachricht, um das leicht verständliche PDF-Handbuch zu erhalten. Sie zeigt Ihnen, wie Sie den "Early Reversal - MTF Trading Zones"-Indikator von RevCan für bessere Ergebnisse nutzen können.

Denken Sie nur daran, dass Sie sich etwas anstrengen müssen, um mit diesen MTF-Zonen erfolgreich zu handeln. Der Indikator hilft Ihnen, gute Handelsplätze zu finden, die Sie sonst vielleicht übersehen würden.


Multi Timeframe Chart (MTF) Analyse ist wichtig (warum?):

  • Herkömmliche Indikatoren für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen oft widersprüchliche Signale in verschiedenen Zeitrahmen.
  • Kursmuster und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus unterscheiden sich in verschiedenen Zeitrahmen.
  • Ein 15-Minuten-Kaufsignal kann auf einem 4-Stunden-Chart eine Verkaufsfortsetzung sein.
  • Ein Unterstützungsniveau auf einem 15-Minuten-Chart kann auf einem 4-Stunden-Chart irrelevant sein, was zu schlechten Geschäften führt.


RevCan 'Early Reversal - MTF Trading Zones' (zur Rettung):

  • Unser Indikator analysiert das Kursgeschehen über mehrere Zeitrahmen hinweg, um Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren.
  • Analysiert MTF-Kursbewegungen, Hochs/Tiefs, Fibonacci-Retracement-Levels, Fibonacci-Expansions-Levels und das Marktmomentum.
  • Diese Zonen ändern sich dynamisch für jeden Zeitrahmen und verschaffen Ihnen einen genauen Handelsvorteil.
  • Jedes Mal, wenn sich der Kurs einer RevCan MTF Reversal Zone nähert, tendiert er dazu, die Zone zu testen, bevor er umkehrt oder seine Richtung ändert.
  • An den RevCan Reversal Zones finden Sie bessere Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für mehr Gewinne und weniger Verluste.


MTF Reversal Zones zur Handelsbestätigung:

  • Unser Indikator berücksichtigt mehrere Zeitrahmen, um potenzielle Umkehrzonen zu ermitteln.
  • Diese MTF-Umkehrzonen sind die Orte, an denen große Banken und Institutionen wahrscheinlich ihre Trades platzieren werden.
  • Auf diese Weise stimmen Ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit der allgemeinen Marktrichtung überein.
  • Erhöhen Sie Ihre Handelsgenauigkeit und vermeiden Sie kostspielige Fehlinterpretationen.


Vorteile und Hauptmerkmale von RevCan "Early Reversal - MTF Trading Zones"

  • Vorhersagende MTF-Analyse:

    • Im Gegensatz zu einfachen Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren stützt sich RevCan nicht nur auf vergangene Höchst- und Tiefststände, sondern sagt auch voraus, wo sich die Kurse auf der Grundlage der jüngsten Kursbewegungen über mehrere Chart-Zeitrahmen (MTF) umkehren könnten.

  • Hochwahrscheinliche Handelszonen:
    • Identifizieren Sie wichtige MTF (Multi Time-Frame)-Umkehrzonen mit hohem Potenzial für Kursumkehrungen, damit Sie mit größerem Vertrauen in den Handel ein- und aussteigen können.

  • Visualisierte Handelsniveaus:

    Der Indikator zeigt MTF-Umsatzzonen als Nachfrage- und Angebotsniveaus direkt auf Ihrem Chart an. Diese visuelle Darstellung ermöglicht es Ihnen, präzise Handelseinstiege zu tätigen, optimale Stop-Loss-Niveaus festzulegen und realistische Gewinnziele zu definieren.

  • Verbesserte Trading-Genauigkeit:

    Treffen Sie fundiertere Handelsentscheidungen auf der Grundlage von datengestützten Erkenntnissen und vorhergesagten Umkehrpunkten.

  • Multi-Timeframe-Zonen:

    • Dieser Indikator analysiert mehrere Charts und zeigt Umkehrzonen auf der Grundlage von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus mehreren Charts an, um Ihnen hochwahrscheinliche Kursumkehrniveaus anzuzeigen.

  • Bonus-Strategie-Handbuch:

    Holen Sie sich unser spezielles Strategiehandbuch , um Tipps zu erhalten, wie Sie die Anzahl Ihrer Gewinntrades maximieren und Ihre Handelsreise noch reibungsloser gestalten können. Senden Sie uns eine Nachricht, um Ihren Bonus zu erhalten, nachdem Sie sich angemeldet haben.



Grundlegende Regeln für die Handelsausführung:

Die "Early MTF Reversal Zones" werden im Chart als "Nachfrage"-Levels (grüne Linien) und "Angebots"-Levels (rote Linien) angezeigt, die dazu verwendet werden können, Handelseintritte, Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele festzulegen.
  • Kaufen: Achten Sie auf zinsbullische Umkehrkerzen in der Nachfragezone (grün).
  • Verkaufen: Achten Sie auf rückläufige Umkehrkerzen in den Angebotszonen (rot).
  • Ablehnungen: Identifizieren Sie Kauf- oder Verkaufsablehnungen an Umkehrzonen als potenzielle Einstiegsmöglichkeiten.
  • Senden Sie uns eine Nachricht , um Ihren kostenlosen PDF-Leitfaden zu erhalten, in dem Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Identifizierung solcher Kerzen in MTF-Umkehrzonen finden.


    Unterstützte Timeframes und Wertpapiere:

    • 1-Minuten-, 5-Minuten-, 15-Minuten-, 30-Minuten-, 1-Stunden-, 4-Stunden- und Tages-Charts.
    • Die Wochen- und Monatscharts werden nicht unterstützt, da in diesen beiden Zeitrahmen keine Kursdaten verfügbar sind.
    • Forex-Majors und ihre Crosses [Bsp.: EURUSD, GBPJPY, etc.]
    • Andere CFDs, die eine hohe Marktvolatilität und saubere Charts aufweisen [ Apple, Bitcoin, etc.]


    Senden Sie uns eine Nachricht, um IhrenGRATIS-Leitfaden nach Ihrem Kauf zu erhalten.


    Verpassen Sie keine profitablen Gelegenheiten mehr. Holen Sie sich RevCan's Early Reversal - MTF Trading Zones noch heute!


    Vielen Dank :-)


