Errores, fallos, preguntas

Supongamos que están abiertas 3 posiciones de 5 lotes cada una, y cerramos una de las posiciones con una orden opuesta de 5 lotes. Terminamos con un exceso...

La regla no será violada, según entiendo, si hay abiertos no 15, sino Volumen<=14 lotes, con cierre parcial (o total) de una de las posiciones...

Sin entrar en detalles, ¿de qué tres puestos estamos hablando? Sólo puede haber una posición por símbolo. Incluso lo hemos añadido en toda la ayuda, por ejemplo, para PositionSelect:

Nota

Sólo se puede abrir una posición para cada símbolo en un momento dado y que sea el resultado de una o varias operaciones. Las posiciones y las órdenes pendientes activas, que también se muestran en la pestaña "Comercio" del panel "Caja de herramientas", no deben confundirse entre sí.

El número total de posiciones en una cuenta de negociación no puede superar el número total de instrumentos financieros.

Rosh:

Tres personajes, tres posiciones. (No he bebido alcohol, no he fumado hierba)

Muchos operadores prefieren no especificar SL y TP en las órdenes, y si se han colocado pueden necesitar cerrar una posición antes de tiempo.

Situación simple: Abrir la compra en EUR, GBP y JPY. Cada posición tiene 5 lotes, para un total de 15 (esto no contradice la regla). SELL-Limit para EUR en 5 lotes, obtenemos overlimit y regla de descalificación.

PS

Por supuesto, las operaciones de mercado(compra y venta) pueden no estar incluidas aquí (si la regla es controlar las posiciones abiertas + los limitadores), pero son operaciones de mercado.

 
Tres símbolos, tres posiciones (No he bebido alcohol, no he fumado hierba)

Muchos operadores prefieren no especificar SL y TP en las órdenes, y si se han colocado pueden necesitar cerrar una posición antes de tiempo.

Situación simple: Abrir la compra en EUR, GBP y JPY. Cada posición son 5 lotes, para un total de 15 (no es contradictorio con la regla). Fijamos SELL-Limit en EUR para 5 lotes, y obtenemos el overlimit y la salida (descalificación) según la regla.


No confundir, ver Información de la cuenta:

ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE

Identificador

Descripción

Tipo de propiedad

SALDO_DE_CUENTA

Saldo de la cuenta en la moneda del depósito

doble

ACCOUNT_CREDIT

Importe del crédito emitido en la moneda del depósito

doble

CUENTA_PROFITO

Beneficios de la cuenta corriente en la moneda del depósito

doble

CUENTA_EQUIDAD

Valor del capital en la cuenta en la moneda del depósito

doble

VOLUMEN_LIMITADO_DE_CUENTA

Volumen total máximo permitido de posiciones abiertas y órdenes pendientes (independientemente de la dirección) por símbolo

doble

Rosh:

No se confunda, vea la información de la cuenta:


Así que el rendimiento del campeonato será de 5,0. Me disculpo, lo he buscado.

Pero aún así, según tengo entendido, si una postura está abierta durante 5 lotes, sólo la operación de mercado contraria no dará lugar a un exceso de oferta?

PS

Pero como no estoy en el campeonato, creo que no corro peligro. Aunque el manejo correcto de esta restricción es querer entender...

 

Hola.

Al utilizar la claseCSymbolInfo, me di cuenta de lo siguiente. ElmétodoCSymbolInfo::StopLevel() está declarado en la documentación:

StopLevel

Obtiene la sangría mínima para las órdenes en puntos

Pero cuando se intenta acceder a ella desde una instancia del

no es visible:

Había una sospecha de que .StopLevel() se podía escribir "manualmente", pero incluso en este caso la clase no lo reconoce:

Muchas gracias si me pueden decir qué pasa.

Así que el rendimiento del campeonato será de 5,0. Me disculpo, me lo perdí.

Error, el campeonato devolverá 15, la demo debería mostrar 0 (sin límite).
 
Gracias por el mensaje, vamos a dimensionarlo. Este método se declara actualmente como StopsLevel().
Rosh:
Error, el campeonato devolverá 15, la demo debería mostrar 0 (sin límite).
Cierto, la primera vez que pregunté sobre 15 (probablemente sobrecalentado)... :)
Rosh:
Gracias por el mensaje, vamos a hacerlo bien. Actualmente este método está declarado como StopsLevel().

No entra en DoubleToString en ambos casos (tipos supuestamente incompatibles).

Ni siquiera vale la pena intentar averiguarlo. Aunque si sólo con el propósito de enseñar a DoubleToString a entender los enteros también, pero dime por qué hacerlo (cuando hay IntegerToString())...

