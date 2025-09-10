Errores, fallos, preguntas - página 69
Supongamos que están abiertas 3 posiciones de 5 lotes cada una, y cerramos una de las posiciones con una orden opuesta de 5 lotes. Terminamos con un exceso...
La regla no será violada, según entiendo, si hay abiertos no 15, sino Volumen<=14 lotes, con cierre parcial (o total) de una de las posiciones...
Sin entrar en detalles, ¿de qué tres puestos estamos hablando? Sólo puede haber una posición por símbolo. Incluso lo hemos añadido en toda la ayuda, por ejemplo, para PositionSelect:
Nota
Sólo se puede abrir una posición para cada símbolo en un momento dado y que sea el resultado de una o varias operaciones. Las posiciones y las órdenes pendientes activas, que también se muestran en la pestaña "Comercio" del panel "Caja de herramientas", no deben confundirse entre sí.
El número total de posiciones en una cuenta de negociación no puede superar el número total de instrumentos financieros.
Tres personajes, tres posiciones. (No he bebido alcohol, no he fumado hierba)
Muchos operadores prefieren no especificar SL y TP en las órdenes, y si se han colocado pueden necesitar cerrar una posición antes de tiempo.
Situación simple: Abrir la compra en EUR, GBP y JPY. Cada posición tiene 5 lotes, para un total de 15 (esto no contradice la regla). SELL-Limit para EUR en 5 lotes, obtenemos overlimit y regla de descalificación.
PS
Por supuesto, las operaciones de mercado(compra y venta) pueden no estar incluidas aquí (si la regla es controlar las posiciones abiertas + los limitadores), pero son operaciones de mercado.
No confundir, ver Información de la cuenta:
ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE
Identificador
Descripción
Tipo de propiedad
SALDO_DE_CUENTA
Saldo de la cuenta en la moneda del depósito
doble
ACCOUNT_CREDIT
Importe del crédito emitido en la moneda del depósito
doble
CUENTA_PROFITO
Beneficios de la cuenta corriente en la moneda del depósito
doble
CUENTA_EQUIDAD
Valor del capital en la cuenta en la moneda del depósito
doble
VOLUMEN_LIMITADO_DE_CUENTA
Volumen total máximo permitido de posiciones abiertas y órdenes pendientes (independientemente de la dirección) por símbolo
doble
Así que el rendimiento del campeonato será de 5,0. Me disculpo, lo he buscado.
Pero aún así, según tengo entendido, si una postura está abierta durante 5 lotes, sólo la operación de mercado contraria no dará lugar a un exceso de oferta?
PS
Pero como no estoy en el campeonato, creo que no corro peligro. Aunque el manejo correcto de esta restricción es querer entender...
Hola.
Al utilizar la claseCSymbolInfo, me di cuenta de lo siguiente. ElmétodoCSymbolInfo::StopLevel() está declarado en la documentación:
StopLevel
Obtiene la sangría mínima para las órdenes en puntos
Pero cuando se intenta acceder a ella desde una instancia del
no es visible:
Había una sospecha de que .StopLevel() se podía escribir "manualmente", pero incluso en este caso la clase no lo reconoce:
Muchas gracias si me pueden decir qué pasa.
En primer lugar, una pregunta de rompecabezas - Si se trata del método CSymbolInfo::StopsLevel() cuyo resultado es int por definición, ¿por qué DoubleToString (porque trabaja conDouble, no Int)?
En segundo lugar - está bien ver todo si las GLANDAS no se recortan con un autogen (como en tu caso)...:)
Error, el campeonato devolverá 15, la demo debería mostrar 0 (sin límite).
Gracias por el mensaje, vamos a hacerlo bien. Actualmente este método está declarado como StopsLevel().
No entra en DoubleToString en ambos casos (tipos supuestamente incompatibles).
Ni siquiera vale la pena intentar averiguarlo. Aunque si sólo con el propósito de enseñar a DoubleToString a entender los enteros también, pero dime por qué hacerlo (cuando hay IntegerToString())...