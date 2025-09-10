Errores, fallos, preguntas - página 64
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por cierto, recientemente ha aparecido una gran función de búsqueda en el editor para los artículos, el código base y todo el sitio MQL5.com:
Haciendo el cálculo en todas las barras y viendo los fallos de funcionamiento, comprobé los datos al final del gráfico y encontré que en el gráfico horario las barras van una vez al día(choque),
todas las estadísticas están jodidas.
¿Quizás alguna forma de actualizar el gráfico o algo así?
Por favor, avisa, al compilar una biblioteca de funciones, genera este error, ¿cuál es la razón?
El contenido de la biblioteca debería ser, a grandes rasgos, el siguienteEl uso de"export" es obligatorio en mq5, pero no debería serlo en mqh.
Este es el aspecto que debería tener el contenido de la bibliotecaEl uso de "export" es obligatorio en mq5 pero no debería serlo en mqh.
Gracias, no lo encontré en la ayuda, no está en la ayuda para nada y creo que tampoco estaba en Quaternary, como deberían estar diseñadas las bibliotecas mqh y de funciones para compilar correctamente.
P.S encontró una descripción en la ayuda.
Gracias, no encontré esta información en la ayuda, no está disponible en absoluto y parece que en Quaternary no había una disposición adecuada de las bibliotecas mqh y de funciones para su compilación normal.
Cuando estaba haciendo la biblioteca de migración también tuve problemas, tuve que contactar con los desarrolladores...
PS
Tendré que decir que fue hace casi 7 meses y no todo funcionaba bien todavía...
Gracias, no he podido encontrar esta información en la ayuda, no está en absoluto y creo que tampoco se menciona en Quaternary, cómo las bibliotecas mqh y function deben estar bien diseñadas para su compilación normal.
P.S encontró una descripción en la ayuda.
Está bien que lo hayas encontrado, pero igual te pongo el enlace de la sección Funciones de exportación:
Descripción de las funciones externas
El tipo de funciones externas definidas en otro módulo debe describirse explícitamente. Si no se hace así, pueden producirse errores durante la compilación, la vinculación o la ejecución del programa. Cuando describa un objeto externo, utilice la palabra clave #import con la especificación del módulo.
Ejemplos:
#importar"user32.dll".
int MessageBoxW(int hWnd ,string szText,string szCaption,int nType);
int SendMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
#importar"lib.ex5".
double round(double value);
#importar
La importación se puede utilizar para describir muy fácilmente las funciones llamadas desde DLLs externas o bibliotecas EX5 compiladas. Las bibliotecas EX5 son archivos ex5 compilados que tienen la propiedad de biblioteca. Sólo se pueden importar de las bibliotecas EX5 las funciones descritas con el modificador de exportación.
Ver también
Sobrecarga, funciones virtuales, polimorfismo
Haciendo el cálculo en todas las barras y viendo los fallos de funcionamiento, comprobé los datos al final del gráfico y encontré que en el gráfico horario las barras van una vez al día(choque),
todas las estadísticas se van al infierno.
¿Quizá haya que actualizar el gráfico o algo así?
Si se profundiza un poco más, se verá que las barras de minutos de ese intervalo de datos también se almacenan de forma "extraña": cada día consta de una barra de minutos, y los precios máximos y mínimos de ese minuto corresponden a los precios máximos y mínimos de la barra del día.
Esto se debe al hecho de que los datos por minuto son el bloque básico de construcción para todos los marcos de tiempo en MetaTrader 5. Más información en la sección Organización del acceso a los datos
Si se profundiza un poco más, se verá que los minutos de ese intervalo de datos también se almacenan de forma "extraña": cada día consta de una barra de minutos, y los precios máximos y mínimos de esa barra de minutos corresponden a los precios máximos y mínimos de la barra del día.
Esto se debe al hecho de que los datos por minuto son el bloque básico de construcción para todos los marcos de tiempo en MetaTrader 5. Puede leer más sobre esto en la sección Organizar el acceso a los datos
Sí, no hay actas anteriores a 1999 en el servidor de demostración. De 1993 a 1999 las bases de minutos se sustituyen por días.
Algo parecido pensé, gracias por la aclaración.
Sólo se trata de prescribir una función que determine a partir de qué barra comienza la historia completa,
De lo contrario, la expectativa del tamaño de la barra puede estar muy equivocada.
Por supuesto que se puede hacer uno a medida, pero si está incorporado (imho) ayudará mucho.