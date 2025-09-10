Errores, fallos, preguntas - página 72
Sí, efectivamente hay un error aquí,DoubleToString fue establecido por error. Así que el problema se queda sólo en la documentación.
Por cierto, la documentación no se corresponde con la realidad también en la clase CAccountInfo en cuanto a los métodos de acceso a las propiedades por identificador.
La función InfoString() se define comodoubleInfoString(...) y al mismo tiempo
El valor de retorno es
true - si tiene éxito, false - si no se puede recuperar el valor de la propiedad.
Esto no es la forma en que se especifica el tipo. Lo más probable es que el valor se devuelva de dos maneras: a través de la devolución y a través del parámetro por referencia. Esto también se confirma por el hecho de que el método devuelve una cadena cuando se utiliza:
Lo mismo ocurre condoubleInfoInteger() que en realidad devuelve long en lugar de bool, y con doubleInfoDouble() que también se escribe
true - si tiene éxito, false - si no tiene éxito en la recuperación del valor de la propiedad.
Aunque de nuevo, como se puede ver en la imagen, sólo se define un parámetro, por lo que la referencia está fuera de la cuestión....
Extraño comportamiento del probador de estrategias...
En la compilación 298, detectamos un comportamiento extraño del comprobador de estrategias después de cancelar el proceso de prueba (no lo había notado antes).
Resultado
El botón "Cancelar" se convierte en un botón "Iniciar", la prueba se detiene. Todo parecía estar bien, pero no - los parámetros permanecen en gris y es imposible editarlos.
Básicamente es un código de transferencia sin pérdidas... Creo que a muchos les será útil...
Me refiero a la pregunta anterior y a cómo funciona este código:
DEDMOROZ, ¿has probado a utilizar identificadores?
Además es útil para dividir el código de grandes bloques en partes (la POO está llegando)...
Porque hay otras enumeraciones con ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY
¿Y qué tiene que ver PositionGetInteger(POSITION_TYPE)? ¿Y qué tienen que ver POSITION_TYPE_BUY y POSITION_TYPE_SELL?
Un ejemplo sencillo:
Ahora tengo una posición de venta abierta en EUR (abierta desde el mercado). Yo lo veo como Venta, pero mi Asesor Experto lo ve como Compra (0).
Abro la ayuda para PositionGetInteger(POSITION_TYPE) y veo que el servidor obviamente confunde algo...
El hombre ve una posición abierta, el hombre ve la ayuda y hace todo correctamente (en su opinión), pero el servidor tiene como siempre una opinión "especial"...
Antes de ver una pose abierta, debe llamar a la función PositionSelect
Entonces me disculpo, he tenido tiempo de fumar hoy...
Buenas tardes, ¿podría decirme por qué la parada de minusválidos es precipitada?
Básicamente es un código de transferencia sin pérdidas... Creo que a muchos les será útil...
o bien no necesitas el rebasamiento, o bien necesitas pedir, ofertar en el símbolo de la pose