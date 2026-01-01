MetaQuotes Tutoriales de programación 174 1 2 3 4 5 ... 17 18) En nuestro mundo tecnológicamente avanzado, la programación y la informática se han convertido en disciplinas transformadoras que impulsan la innovación y dan forma a la sociedad. La programación, como forma de arte, combina creatividad, lógica y resolución de problemas para crear soluciones

Kevin Felipe Malagon Leal Cómo gestionar mejor la fase MARKET_UNCERTAIN en esta función? Estoy creando un EA para un amigo basado en tamaños de mecha y fase de mercado usando ADX, ATR y 3 EMA, pero ahora me gustaría escuchar ideas sobre cómo llevar esto al siguiente nivel. ENUM_MARKET_PHASE AnalyzeMarketPhase() { // Return uncertain if no filters enabled if (!UseTrendFilter &&

Yennaro Claudio Hot Keys en MT5 ( 8 ) Buenas tardes a todos. Alguien sabrá cómo configurar MT5 para operar en compra o venta desde el teclado? Entiendo que esto se llama Hot Keys. Quiero operar un Scalping de 2 minutos y no me sirve entrar en Nueva Orden - Comprar - Aceptar. Muchas gracias por su apoyo

Gerardo Mathov Hora del Strategy Tester en MT5 ( 1 ) Hola como estan ? Quien me podra decir por favor que hora es en el STRATEGY TESTER ? Es GMT ? Estoy probando un EA con cruces de MACD ( yo estoy en - 3 UTC ) y los horarios de los trades que me abrio el tester no coinciden !! Gracias

Gerardo Mathov Los indicadores MACD, RSI y ATR no cargan en el Strategy Tester después del build 5370 Hola, Después de la última actualización de MetaTester 5 (build 5370 – octubre de 2025) , mi Expert Advisor dejó de cargar los indicadores integrados (MACD, RSI, ATR) durante las pruebas en el Strategy Tester . En el registro aparecen los siguientes errores: cannot load indicator 'MACD' [ 4801 ]

Niquel Mendoza Los "pases" del optimizador genético tardan mucho más que los tests individuales ( 1 ) Hola a todos. Recientemente estuve optimizando un EA utilizando el modo rápido ( algoritmo genético ) en MT5. El problema surge cuando el optimizador realiza cada "pase - test" de la optimización. A continuación, dejo un video donde se puede apreciar el "error" que noté durante el proceso. Como se

Sammy1981 Inquietud sobre un algoritmo de EMAs Buenas tardes! Llevo poco tiempo en esto del trading algorítmico, en mi proceso de aprendizaje consigo programas diseñados por otros, los estudio y analizo y luego observo su comportamiento haciendo el backtesting en MT5. Estoy estudiando un programa que utiliza 3 EMA, cuando se cumpla la condición

Ivan3z Pagos no recibidos (Cloud Network) ( 10 ) Ayer (16/04/2024) recibí un trabajo de la nube. job 7358518698883186586 Lo recibí a las 6:30 de la tarde y acabó a las 10 de la noche. (Eso son 3 horas y media) Fueron al menos 10 hilos al 100% todo el tiempo sin parar. Cuando voy a mirar los ingresos generados de ayer me encuentro con esto -->

Ruben Osvaldo Rodriguez Como vendedor intento VALIDAR un .ex5, pero al validarlo la plataforma arroja un error ilogico, y no puedo terminar de subir el producto ( 2 ) He intentado subir mi archivo .ex5 como indica la plataforma de vendedores, sin embargo toda vez que lo intento arroja el siguiente error, que no parece logico dado que en EURUSD deberia poder colocarse una posicion de 0.01 perfectamente. Le he dado muchas vueltas al asunto y no hallo solucion

Yamil Prieto programar un bot ( 2 ) cree un nuevo asesor experto desde metaeditor usando la opcin general, no plantilla Pegué un código mínimo funcional con solo la función OnTick() que imprime un mensaje. Guardé el archivo y presioné F7 para compilar. El compilador no muestra errores ni advertencias, pero no se genera el archivo .ex5

albertoween Licencia cancelada ( 1 ) El producto "EA Cyberbot Mt4 Inc 8Pairs 8TF 8SHADOWS Indicators 25.81" dejó de funcionar hace meses y no he podido usarlo desde que me llegó la actualización 25.81. Al actualizar el producto me sale un aviso de "License check failed or exceding the limit". Me pongo en contacto con el creador y no me

Jose Cruz De La Rosa Rodrigue Activaciones EA disponibles. ( 5 ) ¿Cómo puedo saber cuántas activaciones me quedan con un EA? Gracias de antemano

Niquel Mendoza Eventos del calendario con mas de 1 semana no cargan sus valores actuales. ( 1 ) Hola a todos, Estoy trabajando con un EA de noticias que requiere del historial de eventos económicos para poder simularlos en el probador de estrategias. Durante las pruebas, noté resultados extraños, como la aparición del valor LONG_MIN . Esto me recordó que los miembros de la estructura

Niquel Mendoza Error al usar using ( 2 ) Hola, Con la última versión build 5260 de MT5, un código que compilaba correctamente en versiones anteriores ahora ya no compila debido a los nuevos cambios en las reglas de ocultación de funciones . El código de ejemplo es el siguiente

Fran Ro Necesito un ea que haga lo siguiente ( 1 ) Buenas Necesito un ea que me haga lo siguiente. Es para gestión de operaciones en mt5 ya que hago scalping con muchas operaciones Metodo de calculo de riesgo en % o usd, valor de riesgo asumido . metodo de calculo de tp en % o usd. Cuando ponga el ea el tp o sl que sean para todas las operaciones

Leroy Prevost Robert Probador de estrategias ( 1 ) Como puedo cambiar las propiedades del grafico que muestra el probador de estrategia?. Este tiene un modo por defecto al mostrar el gráfico cuando corre, para lo cual interesa modificar ese default, para que muestre otra configuración. He entrado en la carpeta de datos, pero no encuentro donde se

Juan Carlos Zavarse Rojas Los indicadores no se migran al VPS de MQL5 ( 3 ) Hola tengo varios días intentando migrar mis indicadores al vps y no los toma la migración solo toma en cuenta el ea , ya desintale y volvi a instalar el terminal y sigue el mismo problema

Fernando David Costa No logro pasar la validación automática ( 7 ) Buenas, Necesito que me ayuden con el tema de la validación automática al subir un EA, ya que intento de todo y no logro pasarla. Actualmente me aparecen estos errores: Por más que le saque el filtro de DD máximo no logro pasar la validación automática. Si alguien puede darme una mano estaría muy

Juan Sebastian Ortiz Varela Detectar la tendencia de una divisa por medio de MQL ( 7 ) Buen dia, Tanto en nuestro proceso de formación como lo que leemos en libros y lo que nos dicen los formadores siempre es que operemos a favor de la tendencia , esto parece ser algo obvio y que nos va a traer muchos beneficios a largo plazo, pero la gran pregunta es ¿cómo podemos detectar esa

jonaco123 apertura automatica de ordenes de compra y venta ( 2 ) me gustaria saber si conocen un asesor experto que abra una operación contraria a la que se ha abierto previamente donde pueda ajustar su tamaño de lote y que se cierre cuando la inicial se haya cerrado

claudio javier fernandez ¿Existe un EA que opere según el calendario económico en MT5? ( 4 ) buenos días soy nuevo en el mercado de divisas e estado experimentando con el metatrader 5 ,mi consulta es, existe algún asesor experto que opere o cambie los parámetros de mi trading en base a los resultados de los calendarios económicos ,que bien sabemos figuran en pantalla de los gráficos y

Manuel Figuera Archivos de la librería estándar de MQL5 ausentes tras reinstalación - Errores de compilación ( 2 ) Hola a todos, Necesito ayuda desesperadamente con un problema muy persistente al intentar compilar un Expert Advisor (EA) en MetaEditor 5. Mi EA se basa en las librerías estándar de MQL5, y estoy recibiendo múltiples errores de "file not found" y "undeclared identifier" que apuntan a la ausencia de

