Errores, fallos, preguntas - página 62

Nuevo comentario
 
Interesting:
¿Se trata de controlar la disponibilidad de las órdenes pendientes en ese par, como (o qué)?

¿Es más o menos así como se controla?

// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket=OrderGetTicket(i);
      // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
      if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {          
            ... 
           }
        }
     }



   if(dt.hour>=StartHour && dt.hour<EndHour)
     {
      if(bord==false && lev_h<atr_h[0])
        {
         request.price=NormalizeDouble(lev_h,_Digits);
         request.sl=NormalizeDouble(lev_l,_Digits);
         request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;
         OrderSend(request,result);
        }
 
¿Puedes decirme por qué hay tan pocas herramientas en MT5? ¿Hay alguna forma de aumentar su número?
 
rim-9000:
¿Puedes decirme por qué hay tan pocas herramientas en MT5? ¿Es posible aumentar su número de alguna manera?
Por qué no, mt5 tiene unos 50 de los más populares, no sé de otros brokers.
 

Por favor, indique dónde se puede leer sobre el probador, estoy interesado en los modos de optimización. aquí es un ejemplo

Elegí el equilibrio + algunos mínimos, obtuve los resultados, pero no entiendo lo que estas cifras son .... No entiendo la diferencia entre los modos de prueba también... me gustaría leer

[Eliminado]  
AM2:

¿Se trata de cómo controlarlo?

En el bloque de comprobación, por lo que tengo entendido, falta la selección de orden por Ticket (¿o soy sólo yo?)...

// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket=OrderGetTicket(i);
      // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
      if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {          
            ... 
           }
        }
     }

Yo organizaría la comprobación como una función (independiente o incluida en la clase), por ejemplo así:

/Function IsOrderExists
bool IsOrderExists(string SymbolTitle="",ulong Ticket=0)
//Функция прверяет наличие отложенного ордера
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Work variables
int f;        //Counter "for"
bool Result;  //Returned result
//----------------------------------------------------------------------------//

Result = false;

//Check SymbolTitle
  if(SymbolTitle==""){SymbolTitle=_Symbol;}
//Searching 
  if(Ticket!=0)
  //Ticket ордера заранее известен, что облегчает нам задачу :)
  {
  //Производим поиск ордера по указанному Ticket-у
  Result = OrderSelect(Ticket);
  }
  else
  //Ищем ордер по символу, перебирая весь список ордеров
  {

    for(f=0;f<OrdersTotal();f++)
    //Производим последовательный перебор ордеров в списке
    {
    //Получаем Ticket ордера по его позиции в списке
    Ticket = OrderGetTicket(f);
    //Производим выбор ордера по указанному Ticket-у
      if(OrderSelect(Ticket))
      //Ордер существует и выбран. Проверим символ ордера (мало ли что)...
      {

        if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==SymbolTitle)
        //Ордер выставлен по интересующему нас символу
        {
        Result = true;
        break;
        }

      }

    }

  }
//----------------------------------------------------------------------------//
return(Result);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
[Eliminado]  
Prival:

Por favor, indique dónde se puede leer sobre el probador, estoy interesado en los modos de optimización. aquí es un ejemplo

Elegí saldo + algún mínimo, obtuve los resultados, pero no entiendo qué son estos números .... No entiendo en qué se diferencian los modos de prueba... me gustaría leer

Quiero comparar los resultados con los del parámetro "Balance + min Drawdown", creo que tiene que ver con el drawdown del balance de la cuenta.

Por lo que tengo entendido, la reducción del saldo se devolverá en cada ejecución del probador.

En el informe de MT4 (por ejemplo) aparecen estas cifras:

Reducción absoluta: 18 496.44 Reducción máxima: 53 958.04 (99.99%) Reducción relativa: 99.99% (53 958.04)


PS

Según tengo entendido devuelve la detracción Absoluta o Máxima por intento incluyendo el saldo.

Y la selección de los resultados de las pruebas se basa en los resultados de reducción más bajos de todas las ejecuciones.

 
Interesting:

...

Según tengo entendido, se devuelve la detracción absoluta o máxima por intento, teniendo en cuenta el saldo.

Y la selección de los resultados de las pruebas se basa en los resultados de reducción más bajos de todas las ejecuciones.

No lo veo, es diferente, el depósito inicial es de 5000, el resultado es de 459842,36. No he podido encontrar ninguna información al respecto...
 
Prival:
No, es otra cosa, el depósito inicial es de 5000, pero el resultado es de 459842,36. No encuentro ninguna ayuda para esto...

Ayuda en la Terminal.

Probador / Manejo de probadores / Optimización de Asesores Expertos / Tipos de optimización

  • Saldo máximo: es el valor máximo del saldo que se optimiza;
  • Balance + Rentabilidad máxima: es el valor máximo del producto del balance y la rentabilidad;
  • Saldo + remuneraciónmáxima esper ada - el saldo es el producto del saldo por la remuneración esperada;
  • Saldo+ detracción mínima - nivel de detracción (100% - detracción)*Se tiene en cuenta el saldo, además del valor del mismo;
  • Saldo+ factor de recuperaciónmáximo: el valor es el producto del saldo por el factor de recuperación;
  • Saldo+ ratio de Sharpe máximo: el índice es el producto del saldo por el ratio de Sharpe;
  • Parámetro máximo personalizado - al seleccionar este parámetro, el valor de OnTester() en el Asesor Experto será considerado como el criterio de optimización. Este parámetro permite al usuario utilizar cualquier valor personalizado para la optimización.

 
Prival:

Por favor, indique dónde se puede leer sobre el probador, estoy interesado en los modos de optimización. aquí es un ejemplo

Elegí un saldo + algún mínimo, obtuve los resultados, pero no entiendo qué son estas cifras ..... Tampoco entiendo la diferencia entre los modos de prueba... Me gustaría poder leerlo.

A menudo nos reprochas sin fundamento, si tan sólo fueras tan crítico contigo mismo.


 
Prival:

Por favor, indique dónde puede leer más sobre el probador y los modos de optimización. aquí hay un ejemplo

Seleccioné saldo + algún mínimo, obtuve los resultados, pero no entiendo qué son estos números .... No entiendo en qué se diferencian los modos de prueba... me gustaría leer

Si quiere saber la diferencia entre estos modos, debería leerlos. Hay una descripción detallada en la ayuda del probador en alguna parte.

PD: Lo siento, soy muy lento escribiendo, Rosh ya me ha contestado con todos los enlaces.

1...555657585960616263646566676869...3188
Nuevo comentario