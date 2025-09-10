Errores, fallos, preguntas - página 62
¿Se trata de controlar la disponibilidad de las órdenes pendientes en ese par, como (o qué)?
¿Es más o menos así como se controla?
¿Puedes decirme por qué hay tan pocas herramientas en MT5? ¿Es posible aumentar su número de alguna manera?
Por favor, indique dónde se puede leer sobre el probador, estoy interesado en los modos de optimización. aquí es un ejemplo
Elegí el equilibrio + algunos mínimos, obtuve los resultados, pero no entiendo lo que estas cifras son .... No entiendo la diferencia entre los modos de prueba también... me gustaría leer
¿Se trata de cómo controlarlo?
En el bloque de comprobación, por lo que tengo entendido, falta la selección de orden por Ticket (¿o soy sólo yo?)...
Yo organizaría la comprobación como una función (independiente o incluida en la clase), por ejemplo así:
Quiero comparar los resultados con los del parámetro "Balance + min Drawdown", creo que tiene que ver con el drawdown del balance de la cuenta.
Por lo que tengo entendido, la reducción del saldo se devolverá en cada ejecución del probador.
En el informe de MT4 (por ejemplo) aparecen estas cifras:
Según tengo entendido devuelve la detracción Absoluta o Máxima por intento incluyendo el saldo.
Y la selección de los resultados de las pruebas se basa en los resultados de reducción más bajos de todas las ejecuciones.
No, es otra cosa, el depósito inicial es de 5000, pero el resultado es de 459842,36. No encuentro ninguna ayuda para esto...
Ayuda en la Terminal.
Probador / Manejo de probadores / Optimización de Asesores Expertos / Tipos de optimización
A menudo nos reprochas sin fundamento, si tan sólo fueras tan crítico contigo mismo.
Si quiere saber la diferencia entre estos modos, debería leerlos. Hay una descripción detallada en la ayuda del probador en alguna parte.
PD: Lo siento, soy muy lento escribiendo, Rosh ya me ha contestado con todos los enlaces.