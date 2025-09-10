Errores, fallos, preguntas - página 76
eso esinteresante
probablemente expresando la opinión de muchos....
Por la parte final de este post, ciertamente pido disculpas (quizás haya sido inapropiado, si es así lo retiraré).
Si tienes más "temas de conversación", por favor, escríbeme...
Si las noticias económicas están deshabilitadas de su lado, ¿podemos olvidarnos de los guiones basados en algoritmos de FA? No sólo no se puede poner un EA así en el Campeonato, sino que ni siquiera se puede probar simplemente en los servidores de demostración MQ.
Alpari difunde la noticia, tal vez otros corredores también.
El calendario de noticias puede cargarse desde un archivo (al menos estoy considerando tal implementación).
Ya está arreglado. No hay ningún error.
Si no hubo ticks durante el deslizamiento, el valor devuelto por TimeCurrent (es decir, la última hora conocida del servidor o la hora de llegada de la última cotización) no se modifica.
Pruebe a dar salida a TimeLocal, y verá que todo está bien.
En primer lugar, la hora local, así como la hora GMT en el probador es simulada e igual a la hora del servidor. Lo comprobé a propósito en su momento.2010.07.31 05:41:32 Núcleo 2 desconectado
2010.07.31 05:41:32 Archivo de registro del núcleo 2 "E:\NProgram Files (x86)\NMetaTrader 5_2\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20100731.log" escrito
2010.07.31 05:41:32 Core 2 EURGBP,H1: 934838 ticks (500 barras) generados en 1451 ms (total de barras en el historial 9480)
2010.07.31 05:41:32 Hora GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora local: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora del servidor: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Deinit
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTester resultado 0
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora local: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora del servidor: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Core 2 GMT: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora local: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora del servidor: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Core 2 GMT: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora local: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora del servidor: 2010.07.29 21:00:00
En segundo lugar, esto se observa en todos los casos en los que TimeCurrent en el momento de la llamada a Sleep es XX:00:00 y nunca si no es 0.
¿Así que el probador nunca genera ticks después de XX:00:00 durante 10 segundos en ninguno de los símbolos? En este caso se utilizan 4 instrumentos y las posiciones se cierran secuencialmente (por cierto también a la llegada del tick), pero el tiempo sigue siendo el mismo. ¿Dónde está la lógica?
Puedo aumentar el retraso a, por ejemplo, un minuto. Si el probador sigue atascado en 0 durante el sueño, entonces consideraremos que el error está probado ?
Aunque, leí en alguna parte de la documentación, parece, que durante el Sueño los ticks no son procesados. pero en todos los otros casos, no igual a 0, el tiempo es normalmente incriminado.
Descripción del problema
Después de probar desde la pestaña de resultados abro un gráfico con operaciones.
Secuencia de acciones
Aplicar la plantilla al gráfico.
Resultados -> Abrir gráfico -> Plantillas -> Puria
Resultado
Veo un gráfico claro sin tratos
Resultado esperado
Me gustaría ver operaciones sobre el patrón.
Más información
Si coloco manualmente todos los índices, todo está bien. Si hay muchos indicadores, como el comercio EA, entonces ¿por qué debo establecer manualmente cada vez después de la prueba?
¿Existe la posibilidad de insertar una captura de pantalla en un mensaje de Service Desk?
AM2:
¿No puedes poner una captura de pantalla en un mensaje de servicedesk?
En realidad, los indicadores utilizados deberían aparecer automáticamente en el gráfico. Si no los tiene, haga lo siguiente:
Abra un gráfico en blanco, adjunte los indicadores que desee y guárdelo todo en la plantilla 'tester.tpl'.
Haz algunas pruebas. Habrá tanto indicadores como operaciones en el gráfico.
¿He entendido bien que los valores devueltos por ACCOUNT_TRADE_ALLOWED se generan en el lado del servidor?
Me refiero a que ninguna acción del comerciante (en el terminal) puede cambiar este valor...
PS
Pero la reticencia de ACCOUNT_TRADE_EXPERT a cambiar es realmente extraña...
¿Qué hace entonces el botón "Auto-Trading" en el menú del terminal y la casilla "Permitir auto-trading"?
PPS
En las versiones antiguas todo parecía correcto y todo funcionaba, pero en la 299 no entiendo qué está pasando...
Yo también estoy interesado en una cuestión similar. ¿Qué debo hacer si no tengo suficiente dinero en mi cuenta para abrir una posición?
1. Detener el comercio de RoboForex.
2. Prohibir la apertura de una posición.
3 Retire el Asesor Experto del gráfico.
Puedes resolver el punto 3 utilizando ExpertRemove. El punto 2 lo resuelvo así: