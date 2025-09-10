Errores, fallos, preguntas - página 71
Ejecute el instalador con el interruptor /32
Extraño comportamiento del probador de estrategias...
En la compilación 298, se encontró un comportamiento extraño del probador de estrategias después de cancelar el proceso de prueba (no lo noté antes).
Hay que hacer lo siguiente:
1. Abra el probador de estrategias;
2. Seleccione un Asesor Experto en Comercio de la lista;
Establecer los parámetros para el Asesor Experto;
4. Establezca los parámetros del probador de estrategias (4H TF, instrumento de negociación, por ejemplo EUR, período de prueba desde el 01/01/2000 hasta el 28/07/2010, depósito inicial de 10.000 dólares);
5. Inicie la prueba haciendo clic en "Iniciar".
Durante la prueba (aún no hay barra azul), parece que aún debemos preparar la prueba y sincronizar el historial, y luego cancelar.
Resultado
El botón "Cancelar" se convierte en el botón "Iniciar", las pruebas se detienen. Parecería que todo está bien, pero no: los parámetros siguen siendo grises y no es posible editarlos.
A los desarrolladores.
Ya que estamos hablando del probador. Por favor, haga posible cargar los resultados en Microsoft Office Excel 2003 (para variar).
para ser honesto - estoy harto de 2007 con sus formatos de archivo torcidos....
Lamentablemente, no se puede exportar a Office 2003.
Si el informe es sólo para su visualización, es mejor exportarlo a HTML.
¿Y sólo una lista de oficios no es posible transferir, sin gráficos y toda la basura extra?
Es una pena arrancar la información del HTML después. Hasta ahora, 2003 no es un formato... :(
¡Qué mala suerte! Al descomprimir MT5, recibe una bofetada: ¡debe ser una CPU con soporte SSE2 para poder instalar esta aplicación!
Esta es mi referencia a los desarrolladores, una cita de la página de registro en el foro:
Sólo en este foro puedes comunicarte directamente con los desarrolladores del sistema y hacerles tus preguntas. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Responderemos a todas sus preguntas y, si es posible, trataremos de poner en práctica sus sugerencias.
Pregunta a los desarrolladores:
¿Es posible resolver el problema de mover un Asesor Experto de MQL4 a MQL5 sin comprar un nuevo ordenador?
Quizá no necesites un nuevo ordenador, pero sí una nueva CPU...
PS
Y el experto también puede ser reescrito en cualquier editor de texto (por decir algo)...
Pregunta sobre el MetaEditor 5.0.
Mostrar/Abrir Caja de Herramientas funciona con Ctrl+T.
¿Cómo puedo configurarlo para que funcione como en 4 por Esc?
?
¡Y si no se puede configurar, el deseo de los desarrolladores - para que sea obligatorio!
No entra en DoubleToString en ambos casos (tipos supuestamente incompatibles).
Ni siquiera vale la pena intentar averiguarlo. Aunque sólo sea para enseñar al programador a entender DoubleToString y los enteros, pero dime por qué tiene que hacerlo (cuando IntegerToString() está disponible)...
Sí, aquí también hay un error, DoubleToString se estableció por error. Así que el problema se queda sólo en la documentación.
Por cierto, la documentación no se corresponde con la realidad también en la clase CAccountInfo en cuanto a los métodos de acceso a las propiedades por identificador.
La función InfoString() se define como double InfoString(...) y al mismo tiempo
El valor de retorno es
true - si tiene éxito, false - si no se puede recuperar el valor de la propiedad.
Esto no es la forma en que se especifica el tipo. Lo más probable es que el valor se devuelva de dos maneras: a través de la devolución y a través del parámetro por referencia. Esto se confirma por el hecho de que el método devuelve una cadena cuando se utiliza:
Lo mismo ocurre con double InfoInteger() que en realidad devuelve long en lugar de bool, y con double InfoDouble() que también se escribe
true - si tiene éxito, false - si no tiene éxito en la recuperación del valor de la propiedad.
Aunque de nuevo, como se puede ver en la imagen, sólo se define un parámetro, por lo que la referencia está fuera de la cuestión....