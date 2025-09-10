Errores, fallos, preguntas - página 73
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
o la anulación no es necesaria, o la demanda, la oferta por símbolo de posición para solicitar
La función PositionGetSymbol selecciona automáticamente una posición para seguir trabajando.
De hecho, PositionGetSymbol proporciona una selección secuencial y PositionSelect proporciona una selección directa
o no necesita buscar una posición, o pedir, ofertar por un símbolo de posición
Resulta que PositionGetInteger(POSITION_TYPE) se utiliza sin selección por PositionSelect. Lo cual, de hecho, no es bueno (como me recordó Slava)... :)
La función PositionGetSymbol selecciona automáticamente una posición para seguir trabajando.
De hecho, PositionGetSymbol proporciona una selección secuencial y PositionSelect proporciona una selección directa
Bueno, si se utiliza la telepatía, entonces if(PositionSelect(Symbol())) debe ponerlo en lugar de bucle :)
Es mejor comprobar si LevelProfit-LevelWLoss no es menor que SymbolInfoInteger(Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).
Y esos dobles se comparan incorrectamente...
Si no, debería funcionar)
ps: no estoy seguro, pero para la modificación de sl/tp, la desviación>0 no servirá de nada.
ObjectGetInteger() con el identificador OBJPROP_TIME no funciona correctamente
Para reproducir el error, cree un objeto "Rectángulo" llamado "1"
Ejecuta el siguiente script para mostrar las cuatro coordenadas de anclaje de nuestro recién creado rectángulo llamado "1"
Vemos que las coordenadas de precio están definidas correctamente, pero las coordenadas de tiempo no:
ObjectGetInteger() con el identificador OBJPROP_TIME no funciona correctamente
Para reproducir el error, cree un objeto "Rectángulo" llamado "1"
Ejecuta el siguiente script para mostrar las cuatro coordenadas de anclaje de nuestro recién creado rectángulo llamado "1"
Vemos que las coordenadas de precio están definidas correctamente, pero las coordenadas de tiempo no:
Siente la diferencia
ObjectGetInteger() con el identificador OBJPROP_TIME no funciona correctamente
Para reproducir el error, cree un objeto "Rectángulo" llamado "1"
Ejecuta el siguiente script para mostrar las cuatro coordenadas de anclaje de nuestro recién creado rectángulo llamado "1"
Vemos que las coordenadas de precio están definidas correctamente, pero las coordenadas de tiempo no:
Este es el guión.
Y aquí está el resultado.
Siente la diferencia
Gracias, siento la diferencia.
Se establece explícitamente el tipo de valor como datetime
y he utilizado la conversión de datos.
¿Pero no significa eso que el constructo
no funciona correctamente?
Gracias, siento la diferencia.
Se establece explícitamente el tipo de valor como datetime
y he utilizado la conversión de datos.
¿Pero no significa eso que el constructo
¿No funciona correctamente?
No es que esté mal. Estas acciones son simplemente innecesarias.
Consulta la ayuda de la función StringToTime() y entenderás por qué el resultado es incorrecto.
Gracias, siento la diferencia.
Se establece explícitamente el tipo de valor como datetime
y he utilizado la conversión de datos.
¿Pero no significa eso que el constructo
no funciona correctamente?
No exactamente. Al convertir IntegerToString recibiste una cadena del tipo "12345612345", mientras que StringToTime debería introducir una cadena formateada como "2010.07.29 08:10".
Sin embargo, usted nos ha mostrado nuestro error. En su caso, deberíamos haber devuelto la fecha 1970.01.01 00:00 y establecer last_error
No exactamente. Al convertir IntegerToString has recibido una cadena del tipo "12345612345", mientras que StringToTime debería recibir una cadena con el formato "2010.07.29 08:10".
Sin embargo, usted nos ha mostrado nuestro error. En su caso, deberíamos haber devuelto la fecha 1970.01.01 00:00 y establecer last_error