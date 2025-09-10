Errores, fallos, preguntas - página 66

Nuevo comentario
 
Interesting:


Ahora bien, el principal inconveniente es que MQ sólo crea cuentas en USD con 100 de apalancamiento de todos modos, y por ejemplo Alpari sólo con 500 de apalancamiento...

Nuestro servidor de demostración ya dispone de cuentas de demostración multidivisa con una amplia gama de apalancamiento:

Vuelva a instalar el terminal desde la distribución actualizada:https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

[Eliminado]  
Renat:

Nuestro servidor de demostración ya dispone de cuentas de demostración multidivisa con una amplia gama de apalancamiento:

Vuelva a instalar el terminal desde la distribución actualizada:https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

Es extraño, tal vez ya estoy completamente fuera....


Selección de servidores


Seleccione el tipo de cuenta


Elija el tamaño de la palanca

PS

Esto es en la versión 294, no hace una semana que lo monté...

 
Interesting:

Extraño, tal vez estoy completamente fuera de fecha....

Descargue de nuevo el distribuidor, que ha sido actualizado.

Las condiciones iniciales para el registro de cuentas demo se establecen exactamente en la etiqueta distributiva y no se actualizan con las actualizaciones.

[Eliminado]  
Renat:

Simplemente descargue la distribución de nuevo - ha sido actualizada.

Las condiciones iniciales para el registro de cuentas demo se establecen exactamente en la etiqueta distributiva y no se actualizan con las actualizaciones.

Gracias, actualizado sobre la versión anterior, todo bien...
 

¿Puedes decirme cómo conseguir 2 extremos en zigzag? Estoy haciendo esto:

int zzHandle;     // хэндл индикатора ZigZag
double zzVal[];   // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZag
double zz1, zz2;  // значения цены 1-го и 2-го зигзага

ArraySetAsSeries(zzVal,true);
CopyBuffer(zzHandle,0,0,50,zzVal); // Cкопировали значения индикатора в массив

int ke=0;
for (int i=1;i<50;i++)
{
if (zzVal[i]!=0)
{
   zz1=zzVal[i];
   ke++;
}
if (ke>1) zz2=zzVal[i];
}  

Muchos ejemplos, pero aún no puedo entenderlo.

//+------------------------------------------------------------------+
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 07.10.2006                                                     |
//|  Описание : Возвращает экстремум ЗигЗага по его номеру.                    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (NULL или "" - текущий символ)          |
//|    tf - таймфрейм                  (      0     - текущий ТФ)              |
//|    ne - номер экстремума           (      0     - последний)               |
//|    dp - ExtDepth                                                           |
//|    dv - ExtDeviation                                                       |
//|    bs - ExtBackstep                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetExtremumZZPrice(string sy="", int tf=0, int ne=0, int dp=12, int dv=5, int bs=3) {
  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  double zz;
  int    i, k=iBars(sy, tf), ke=0;

  for (i=0; i<k; i++) {
    zz=iCustom(sy, tf, "ZigZag", dp, dv, bs, 0, i);
    if (zz!=0) {
      ke++;
      if (ke>ne) return(zz);
    }
  }
  Print("GetExtremumZZPrice(): Экстремум ЗигЗага номер ",ne," не найден");
  return(0);
=================================================================
double ZZ, arr[7];
int i=0, sh=0;
  while (sh<1000)
   {
    if (iCustom(NULL,0,"ZigZag",12,5,3,0,sh)!=0)
     {
      arr[i]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",12,5,3,0,sh);
      Alert("arr[",i+"]=",arr[i]+" Период= "+Period());
      i++;
     }
    if (i==7) return(0);
  sh++;
   } 
=================================================================
double // экстремумы Зиг-Зага
  y3=0, //предпоследнего экстремума
   y2=0,//значение последего экстремума
    y1=0,//тек. экстр.
     y0,//кончик посл. луча  
     zz;    //кончик 3-го экстр 
int    x3, x2, x1, sh=1;// номера баров  
   double stop;
// Comment(zz,"_",y1,"_",y2,"_",y3);
  y0=iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, 1);
  
//=============================================================================
  // Берём три экстремума Зиг-Зага
   while (y3==0) 
      {
      zz=iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, sh);
      if (zz!=0 && zz!=EMPTY_VALUE) 
         {
         if      (y1==0) { x1=sh; y1=zz; }
         else if (y2==0) { x2=sh; y2=zz; }
         else if (y3==0) { x3=sh; y3=zz; }
         }
      sh++;
    //----- Вывод информации на экран -----------------------------------------------
string info="";
string on_off="---------------------------------------------------"+  "\r\n";
//if (BUY)     on_off=StringConcatenate  (on_off,"Сделки BUY разрешены ", "\r\n");
//else         on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки BUY - отключ. ","\r\n");
//if (SELL)    on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL разрешены ","\r\n");
//else         on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL - отключ. ","\r\n");
 on_off=StringConcatenate (on_off,"Экстремум= ",y1," на ",x1," баре","\r\n");
 on_off=StringConcatenate (on_off,"Экстремум= ",y2," на ",x2," баре","\r\n");
 info=StringConcatenate(info,on_off,"\r\n");
 info=StringConcatenate(info,"\r\n");
Comment(info);    
//-----------------------------------------------                
                
      } // while (y3==0)       
//=================================================================================    
double zz[2]={0,0};
int bzz[2]={0,0};
int i=0;
int b=0;
while(i<1 && b<Bars-1)
{
   double u=iCustom(NULL,0,..,b); // не знаю с какого ZZ ищем узлы
   if(u!=EMPTY_VALUE)
   {
      zz[i]=u;
      bzz[i]=b;
      i++;
   }
   b++;
}
// в zz[0] и zz[1] имеем цены двух узлов
// в bzz[0] и bzz[1] имеем номера баров двух узлов
===============================================================
 
Gracias por ampliar las gradaciones de apalancamiento.
 
Un momento... Soy un novato en este asunto, por supuesto, y podría empantanarme con preguntas triviales, pero aun así... Si planeo hacer una visualización en vivo de las operaciones en el Probador de Estrategias durante la ejecución (como en MT4), ¿es posible visualizar de la misma manera, digamos, dibujos gráficos automáticos con guión? Hasta ahora sólo he oído hablar del Probador como un gestor numérico y un primitivo indicador visual para abrir/cerrar operaciones. Pero, ¿qué pasa con el dibujo/borrado de objetos gráficos en vivo durante las pruebas?
 

¡Hecho!

double zz[2]={0,0};
int zzHandle;     // хэндл индикатора ZigZag
double zzVal[];   // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZag
//--- Получить хэндл индикатора ZigZag
 zzHandle=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,0,PRICE_CLOSE);  //Расчет индикатора ZigZag
ArraySetAsSeries(zzVal,true);
CopyBuffer(zzHandle,0,0,50,zzVal);// Cкопировали значения индикатора в массив
// Ищем ближайший экстремум
int a =0;
for (int i=1;i<50;i++)
{
if (zzVal[i]!=0)
{
     if(a<2)
      {
       zz[a]=zzVal[i];
       a++;
      } 
    }
}
}  
 
AM2:

¿Puedes decirme cómo conseguir 2 extremos en zigzag? Estoy haciendo esto:

Muchos ejemplos, pero aún no puedo entenderlo.

Existe un ejemplo para obtener los últimos 20 extremos - véase el ejemplo en la sección Métodos de vinculación de objetos
 
Quieres elegir instalar la versión x64 o x32 bit del terminal.
1...596061626364656667686970717273...3188
Nuevo comentario