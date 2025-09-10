Errores, fallos, preguntas - página 66
Ahora bien, el principal inconveniente es que MQ sólo crea cuentas en USD con 100 de apalancamiento de todos modos, y por ejemplo Alpari sólo con 500 de apalancamiento...
Nuestro servidor de demostración ya dispone de cuentas de demostración multidivisa con una amplia gama de apalancamiento:
Vuelva a instalar el terminal desde la distribución actualizada:https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Es extraño, tal vez ya estoy completamente fuera....
Selección de servidores
Seleccione el tipo de cuenta
Elija el tamaño de la palanca
PS
Esto es en la versión 294, no hace una semana que lo monté...
Descargue de nuevo el distribuidor, que ha sido actualizado.
Las condiciones iniciales para el registro de cuentas demo se establecen exactamente en la etiqueta distributiva y no se actualizan con las actualizaciones.
¿Puedes decirme cómo conseguir 2 extremos en zigzag? Estoy haciendo esto:
Muchos ejemplos, pero aún no puedo entenderlo.
¡Hecho!
