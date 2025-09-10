Errores, fallos, preguntas - página 68
Hola, aconséjame si he entendido bien que los instrumentos CFD tienen una restricción, concretamente el tipo de órdenes es intradía excluyendo SL y TP. es decir, si estoy en lo cierto, qué función debe utilizarse para detectar que no debo colocar SL, TP. Gracias
Estos son los ajustes para estos personajes en el servidor. Esto no significa que no se puedan establecer niveles de parada:
Al final del día de negociación, las órdenes pendientes se borrarán y se conservarán los niveles de stop de las posiciones abiertas.
Este ajuste no se puede comprobar desde MQL5 por el momento.
VOLUMEN_LIMITADO_DE_CUENTA
Volumen máximo combinado permitido de posiciones abiertas y órdenes pendientes (independientemente de la dirección) por símbolo
doble
Gracias a los desarrolladores - gracias por el límite de la orden, pero en este caso, no entiendo muy bien lo que dice y cómo se debe entender. :(
Me confunde la parte relativa a los pedidos pendientes. Por favor, explique por qué se han añadido aquí.
Por lo que entiendo, la redacción debería ser algo así - "Los valores máximos del total de posiciones abiertas.
Esto por sí mismo implica que las órdenes pendientes antes del momento de la activación no deben pertenecer aquí de ninguna manera, y el control de esta condición se lleva a cabo por el servidor (en el hecho de la activación de una orden).
PS
Actualmente se devuelve 0 (entiendo que significa que el límite no está en vigor), y debería devolverse 15,0 durante el Campeonato. ¿Estoy en lo cierto?
Véase el Reglamento del Campeonato:
El servidor no realizará un análisis extenso - si la activación de una orden pendiente resultará en la disminución de una posición o en el aumento de la misma. Si analizamos cada solicitud de operación para colocar una orden pendiente, será una carga injustificada para el servidor.
Pensé que no sería muy difícil para el servidor calcular la posición agregada cuando la orden se dispara, pero debo estar equivocado...
Tendría que comprobar las condiciones por mi cuenta...
PS
Aunque, me gustaría saber - ¿cuáles serán las consecuencias, aparte de la descalificación, si se supera este valor, y qué error devolverá el servidor, si es que hay alguno (bueno, un comerciante o un robot puede cometer un error en los cálculos)?
Véase el Reglamento del Campeonato:
El servidor no realizará un análisis extenso: si la activación de una determinada orden pendiente provocará la reducción de una posición o su aumento. Si analizamos cada solicitud de comercio para colocar una orden pendiente, será una carga injustificada para el servidor.
Pensé que sería fácil para el servidor calcular la posición agregada cuando se dispara una orden, pero me equivoqué...
¿Significa esto que si se abre una posición de 15 lotes, no se puede cerrar hasta que se active el sl/tp, o se tendrá en cuenta la dirección de apertura?
Se supone que SL y TP no están involucrados. Y desde que se construye en cualquier caso debe ser considerado como SL o TP. Supongo que sería posible cerrarlo, de lo contrario todos los algoritmos en los que SL y TP no están explícitamente escritos pueden causar un error que se produce al entrar en conflicto con esta restricción.
PS
Por eso he sugerido que la limitación sea sólo para los puestos abiertos.
Se puede cerrar con tres órdenes de mercado consecutivas de 5 lotes cada una. Pero esta es una pregunta para otro hilo, ya se ha discutido allí - Campeonato de Trading Automatizado 2010.
Deberíamos calcular un paso más allá, digamos que dejamos el cheque para el momento de la activación. La orden pendiente se ha disparado y de repente nos encontramos con que se ha superado el volumen máximo. ¿Por qué motivos se rechazará la orden? Sería mejor cortar todas las preguntas innecesarias de inmediato.
He asumido aproximadamente el siguiente algoritmo - El precio llega a la orden, llega el momento de la activación, pero antes de que la orden se transfiera al mercado se comprueba su corrección según esta regla. Si la operación contradice esta regla, tenemos dos opciones:
1. - - eliminar la orden y enviar al cliente un código de error (si la orden debe activarse según la regla "todo o nada");
2. - realizar la transacción para el volumen admisible (si la condición "todo o nada" no es aplicable), y eliminar el volumen restante como en el primer caso, como una orden realizada por el servidor (con el código de error indicado).
PS
De lo contrario, no entiendo cómo manejar la situación en la que se alcanza el límite, pero la operación se lleva a cabo no se especifica explícitamente SL y TP.
Supongamos que tenemos 3 posiciones de 5 lotes cada una y cerramos una de las posiciones con una orden contraria de 5 lotes. Como resultado, obtenemos un rebasamiento.
La regla no se violará, según entiendo, si se abre el Volumen<=14 lotes y se cierra parcialmente (o totalmente) una de las posiciones.