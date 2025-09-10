Errores, fallos, preguntas - página 75

Oh, este mql5, no me lo puedo creer... Miro en el libro, veo el higo)... dime cuál es el problema).

input int      RISK=100;
int           Risk;

void OnInit() {Risk=RISK;}

void OnTick() {Print(Risk);}

¿por qué acabo viendo15 en la impresora (así como en los cálculos)? :) mi cabeza da vueltas

 

maryan.dirtyn:

¿Por qué acabo viendo el número15 en la impresora (así como en los cálculos)? :) mi cabeza da vueltas

 
Renat:
Sí, existe eso... pero no lo escribí a mano, lo juro) no tengo ni idea de dónde ha salido)... pero me ha ayudado, gracias.
Buenos días a todos.

Los promotores.

En mi trabajo, utilizo la información de las propiedades del archivo (ficha LIST).

Pero la cuestión es que cuando se guardan los cambios en el archivo, esta información se pierde. ¿Es posible hacer que esto no ocurra?


 
Renat:

Este es nuestro servidor de demostración que transmite las noticias de MQL5.com en lugar de las noticias perdidas de forex (no tenemos derecho a distribuir las noticias de otra persona de forma gratuita).


Hmm. ¿La crisis sigue gobernando el balón? Tenía derechos durante la crisis, y ahora no los tengo por alguna razón. Pero no importa. En general, estoy completamente de acuerdo: no hay manera de entrar en el fondo de premios, así que podemos vivir sin noticias.

Y las cotizaciones, por cierto, no son gratis, pero hasta ahora sí... - incluso eso es pan. Y todas estas noticias son innecesarias. Siempre he pensado que el FA miente más de lo que ayuda, y sobre todo sirve a los grandes especuladores, a los creadores de mercado y a las fuerzas políticas para manipular a la multitud. Así que - ¡dale al AT para siempre! ¿De qué otra cosa hay que alegrarse?

 

Interesting:

En mi trabajo, utilizo la información que se encuentra en las propiedades del archivo (la pestaña DETALLE).

Pero cuando guardo los cambios en un archivo, esta información se pierde. ¿Podemos hacer que esto no ocurra?

Veamos qué podemos hacer.
 
Valmars:

Mientras probaba el Asesor Experto, accidentalmente me encontré con la función Sleep() en el probador que creo que no funciona correctamente. La cuestión es la siguiente:

Lo he descubierto. No hay ningún error

Si no hubo ticks durante el deslizamiento, el valor devuelto por TimeCurrent (es decir, la última hora conocida del servidor o la hora de llegada de la última cotización) no cambia.

Pruebe a emitir TimeLocal, y verá que todo está bien

stringo:

Ya está solucionado. No hay ningún error.

Si no hubo ticks durante el deslizamiento, el valor devuelto por TimeCurrent (es decir, la última hora conocida del servidor o la hora de llegada de la última cotización) no se modifica.

Pruebe a emitir TimeLocal, y verá que todo está bien

En mi opinión, TimeTradeServer puede ayudar aquí
 
Interesting:
En mi opinión, TimeTradeServer puede ayudar.
Aquí es donde la salida del tiempo del probador en el registro junto al mensaje ayudaría. Esto es lo que hacemos
stringo:
Aquí es donde la salida del tiempo del probador en el registro junto al mensaje ayudará. Esto es lo que estamos haciendo.
Ayudaría a seguir el proceso de negociación en el registro, pero no en el trabajo del EA (por lo que entiendo TimeTradeServer no depende de la hora de la última cotización)...
