Produzione Industriale Corea del Sud m/m (South Korea Industrial Production m/m)

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Statistiche Corea (Statistics Korea)
Settore
Azienda
Basso 0.3% -1.5%
1.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-4.1%
0.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La Produzione Industriale m/m riflette le variazioni della produzione totale di fabbriche, miniere e servizi pubblici sudcoreani nel mese riportato rispetto al mese precedente. La crescita della produzione industriale può influenzare positivamente le quotazioni del won sudcoreano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Corea del Sud m/m (South Korea Industrial Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.3%
-1.5%
1.7%
giu 2025
1.6%
-1.7%
-3.3%
mag 2025
-2.9%
-0.1%
-0.6%
apr 2025
-0.9%
-1.3%
2.9%
mar 2025
2.9%
-2.9%
1.4%
feb 2025
1.0%
3.5%
-2.8%
gen 2025
-2.3%
-1.4%
3.9%
dic 2024
4.6%
-1.1%
-0.3%
nov 2024
-0.7%
0.4%
0.0%
ott 2024
0.0%
-0.2%
-0.1%
set 2024
-0.2%
-0.3%
4.4%
ago 2024
4.1%
0.2%
-3.9%
lug 2024
-3.6%
0.0%
0.7%
giu 2024
0.5%
-1.8%
-0.6%
mag 2024
-1.2%
2.7%
2.4%
apr 2024
2.2%
0.7%
-3.0%
mar 2024
-3.2%
-1.9%
2.9%
feb 2024
3.1%
0.9%
-1.5%
gen 2024
-1.3%
1.3%
-0.5%
dic 2023
0.6%
-1.7%
3.6%
nov 2023
3.3%
2.5%
-3.8%
ott 2023
-3.5%
0.0%
1.7%
set 2023
1.8%
5.2%
ago 2023
5.5%
-1.1%
-2.0%
lug 2023
-2.0%
2.0%
-1.5%
giu 2023
-1.0%
-2.3%
3.0%
mag 2023
3.2%
2.1%
-0.6%
apr 2023
-1.2%
-0.9%
5.3%
mar 2023
5.1%
1.3%
-2.7%
feb 2023
-3.2%
-0.6%
2.4%
gen 2023
2.9%
-0.7%
-3.1%
dic 2022
-2.9%
-0.2%
0.6%
nov 2022
0.4%
0.7%
-3.5%
ott 2022
-3.5%
-1.6%
-1.9%
set 2022
-1.8%
2.3%
-1.4%
ago 2022
-1.8%
1.3%
-1.3%
lug 2022
-1.3%
-1.9%
1.7%
giu 2022
1.9%
-0.6%
0.2%
mag 2022
0.1%
2.5%
-3.3%
apr 2022
-3.3%
-1.7%
1.1%
mar 2022
1.3%
-0.1%
0.3%
feb 2022
0.6%
1.9%
0.3%
gen 2022
0.2%
-1.2%
3.7%
dic 2021
4.3%
-0.4%
5.3%
nov 2021
5.1%
1.6%
-2.9%
ott 2021
-3.0%
-1.3%
-1.1%
set 2021
-0.8%
-0.2%
-0.7%
ago 2021
-0.7%
4.2%
0.2%
lug 2021
0.4%
-2.9%
2.3%
giu 2021
2.2%
1.2%
-1.0%
1234
