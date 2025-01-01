La Declaración sobre la Tasa de Interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se publica 11 veces al año, después de cada reunión del RBNZ. Ofrece información respecto a la decisión sobre la tasa de interés tomada por parte del Banco de la Reserva, y también sobre la discusión de las condiciones económicas que han influido en esta decisión.