Calendario económico
Declaración sobre la Tasa de Interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand Rate Statement)
País:
Nueva Zelanda
NZD, Dolar de Nueva Zelanda
Sector:
Dinero
|Media
|Próximo evento
|Importancia
La Declaración sobre la Tasa de Interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se publica 11 veces al año, después de cada reunión del RBNZ. Ofrece información respecto a la decisión sobre la tasa de interés tomada por parte del Banco de la Reserva, y también sobre la discusión de las condiciones económicas que han influido en esta decisión.