Relevé des taux de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (Reserve Bank of New Zealand Rate Statement)
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Argent
La déclaration de taux de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) est publiée 11 fois par an, après chaque réunion de la RBA. Il fournit des informations sur la décision de la RB en matière de taux d’intérêt et une discussion sur les conditions économiques qui ont affecté cette décision.