Calendário Econômico
Declaração de Taxa do Banco da Reserva da Nova Zelândia (Reserve Bank of New Zealand Rate Statement)
País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Setor:
Dinheiro
|Moderada
|Próximo evento
|Importância
A Declaração de Taxa do Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ Rate Statement) é publicada 8 vezes por ano, após cada reunião do RBNZ. Ela fornece informações sobre a decisão do Banco sobre as taxas de juros e uma discussão sobre as condições financeiras e econômicas que influenciaram a decisão.