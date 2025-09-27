CalendarioSezioni

Indice del Volume delle Importazioni Nuova Zelanda t/t (New Zealand Import Volume Index q/q)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Prezzi
Basso 4.2% -2.4%
-2.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice del Volume delle Importazioni t/t mostra una variazione del volume di beni e servizi importati in Nuova Zelanda nel trimestre riportato rispetto al precedente. A ciascuna categoria di beni o servizi utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso. La crescita del volume delle importazioni è un'indicazione dell'attività di commercio ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice del Volume delle Importazioni Nuova Zelanda t/t (New Zealand Import Volume Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
4.2%
-2.4%
-2.1%
1 Q 2025
-2.4%
-1.7%
-1.6%
4 Q 2024
-1.7%
3.0%
2.6%
3 Q 2024
3.0%
3.2%
3.6%
2 Q 2024
3.2%
1.2%
1.9%
1 Q 2024
1.2%
-7.0%
-6.3%
4 Q 2023
-7.0%
-3.0%
-3.5%
3 Q 2023
-3.0%
0.2%
-4.0%
2 Q 2023
-2.8%
1.4%
6.0%
1 Q 2023
6.7%
1.2%
-0.6%
4 Q 2022
-1.3%
1.1%
1.7%
3 Q 2022
-0.2%
-2.7%
-0.6%
2 Q 2022
-0.9%
-3.6%
-2.3%
1 Q 2022
-2.6%
1.4%
-1.1%
4 Q 2021
-0.9%
3.6%
2.5%
3 Q 2021
3.4%
4.6%
3.4%
2 Q 2021
4.4%
-7.6%
8.2%
1 Q 2021
9.6%
2.0%
7.3%
4 Q 2020
6.5%
8.1%
6.8%
3 Q 2020
6.5%
-17.6%
-14.4%
2 Q 2020
-15.8%
-2.1%
-3.3%
1 Q 2020
-3.9%
0.3%
-0.6%
4 Q 2019
0.1%
-0.4%
1.1%
3 Q 2019
1.1%
-0.2%
-1.4%
2 Q 2019
-3.5%
0.7%
1.5%
1 Q 2019
1.2%
0.2%
4 Q 2018
0.2%
-0.9%
3 Q 2018
-0.9%
0.9%
2 Q 2018
0.9%
0.9%
1 Q 2018
0.9%
8.5%
4 Q 2017
8.5%
-0.7%
3 Q 2017
-0.7%
2.3%
2 Q 2017
2.3%
1.2%
1 Q 2017
1.2%
