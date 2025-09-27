L'Indice del Volume delle Importazioni t/t mostra una variazione del volume di beni e servizi importati in Nuova Zelanda nel trimestre riportato rispetto al precedente. A ciascuna categoria di beni o servizi utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso. La crescita del volume delle importazioni è un'indicazione dell'attività di commercio ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo.

Ultimi valori: