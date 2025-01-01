DocumentaciónSecciones
Shutdown

Borra el array liberando por completo la memoria.

bool  Shutdown()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si ocurre algún error.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayInt::Shutdown()
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- libera el array
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("Error al liberar");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }
