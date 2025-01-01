- Reserve
CArrayInt
La clase CArrayInt proporciona un array dinámico de variables de tipo int o uint.
Descripción
La clase CArrayInt permite trabajar con un array dinámico de variables de tipo int o uint. Esta clase implementa métodos para añadir, insertar y borrar elementos de un array, así como buscarlos y ordenarlos. Además, los métodos permiten trabajar con archivos.
Declaración
|
class CArrayInt : public CArray
Título
|
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CArrayInt
Descendientes directos
Métodos de la clase
|
Control de memoria
|
|
Asigna memoria para incrementar el tamaño del array
|
Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array
|
Borra el array liberando toda la memoria
|
Métodos de adición
|
|
Añade un elemento al final del array
|
Añade al final del array los elementos de otro array
|
Añade al final del array los elementos de otro array
|
Inserta un elemento en la posición especificada
|
Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array
|
Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array
|
Copia los elementos de otro array
|
Copia los elementos de otro array
|
Métodos de actualización
|
|
Cambia el elemento de la posición especificada del array
|
Mueve un ítem de una posición dada a la especificada por el desplazamiento
|
Métodos de borrado
|
|
Borra el elemento de la posición especificada
|
Borra el grupo de elementos de la posición especificada
|
Métodos de acceso
|
|
Obtiene el elemento de la posición especificada
|
Métodos de comparación
|
|
Compara el array con otro
|
Compara el array con otro
|
Operaciones de ordenación
|
|
Inserta el elemento en el array ordenado
|
Busca en el array ordenado un elemento igual al especificado
|
Busca en el array ordenado el elemento mayor que el especificado
|
Busca en el array ordenado el elemento menor que el especificado
|
Busca en el array ordenado el elemento mayor o igual que el especificado
|
Busca en el array ordenado el elemento menor o igual que el especificado
|
Busca en el array ordenado el primer elemento igual al especificado
|
Busca en el array ordenado el último elemento igual al especificado
|
Busca en el array el elemento igual al especificado
|
Entrada/salida
|
|
virtual Save
|
Guarda los datos del array en el archivo
|
virtual Load
|
Carga los datos en el array a partir del archivo
|
virtual Type
|
Obtiene el identificador de tipo del array