Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayIntSearchFirst 

SearchFirst

Encuentra en el array ordenado el primer elemento igual a la muestra.

int  SearchFirst(
   int  element      // Muestra
   ) const

Parámetros

element

[in]  El elemento muestra a buscar en el array.

Valor devuelto

La posición del elemento encontrado, si se ejecuta correctamente, -1 si el ítem no se encuentra.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayInt:: SearchFirst(int)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- ordena el array
   array.Sort();
   //--- busca el elemento
   if(array.SearchFirst(10000)!=-1) printf("Elemento encontrado");
   else                             printf("Elemento no encontrado");
   //--- borra el array
   delete array;
  }