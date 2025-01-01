//--- ejemplo de CArrayInt::Update(int,int)

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayInt *array=new CArrayInt;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- añade elementos al array

//--- . . .

//--- actualiza el elemento

if(!array.Update(0,10000))

{

printf("Error de actualización");

delete array;

return;

}

//--- borra el array

delete array;

}