DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayIntAddArray 

AddArray

Añade al final del array los elementos de otro array.

bool  AddArray(
   const int&  src[]      // Array fuente
   )

Parámetros

src[]

[in]  Referencia al array fuente con los elementos a añadir.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden añadir.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayInt::AddArray(const int &[])
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
int src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade otro array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Error al añadir el array");
      delete array;
      return;
     }
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }
Add