- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
At
Obtiene el elemento del array de la posición especificada.
|
int At(
Parámetros
pos
[in] Posición del elemento deseado.
Valor devuelto
Si se ejecuta correctamente devuelve el valor del elemento; en caso contrario, devuelve INT_MAX si se intenta acceder a un elemento en una posición que no existe (el último error ERR_OUT_OF_RANGE).
Nota
Por supuesto, INT_MAX puede ser un valor válido de un elemento del array, de modo que, dado un valor, comprobar siempre el último código de error.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayInt::At(int)