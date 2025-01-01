DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayIntType 

Type

Obtiene el identificador de tipo del array.

virtual int  Type() const

Valor devuelto

Identificador de tipo del array (el de CArrayInt es 82).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayInt::Type()
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- obtiene el tipo del array
   int type=array.Type();
   //--- borra el array
   delete array;
  }