- Expresiones
- Operaciones aritméticas
- Operaciones de asignación
- Operaciones de relación
- Operaciones lógicas
- Operaciones a nivel de bits
- Otras operaciones
- Prioridades y orden de las operaciones
Para cada grupo de operaciones de la tabla la prioridad es la misma. Cuanto más alta sea la prioridad del grupo, más arriba se encuentra éste en la tabla. El orden de ejecución determina la agrupación de operaciones y operandos.
Atención: La prioridad de ejecución de las operaciones en el lenguaje MQL5 corresponde a la prioridad adoptada en C++ y se diferencia de la prioridad aceptada en el lenguaje MQL4.
|
Operación
|
Descripción
|
Orden de ejecución
|
()
[]
.
|
Llamada a la función
Selección del elemento del array
Selección del elemento de la estructura
|
De izquierda a derecha
|
!
~
—
++
--
(tipo)
sizeof
|
Negación lógica
Negación a nivel de bits (complement)
Cálculo del tamaño en bytes
|
De derecha a izquierda
|
*
/
%
|
Multiplicación
División
División inexacta
|
De izquierda a derecha
|
+
—
|
Suma
Resta
|
De izquierda a derecha
|
<<
>>
|
Desplazamiento a la izquierda
|
De izquierda a derecha
|
<
<=
>
>=
|
Menos que
Menos o igual
|
De izquierda a derecha
|
==
!=
|
Igual a
No es igual a
|
De izquierda a derecha
|
&
|
Operación a nivel de bits AND
|
De izquierda a derecha
|
^
|
Operación a nivel de bits excluyendo OR (eXclude OR)
|
De izquierda a derecha
|
|
|
Operación a nivel de bits OR
|
De izquierda a derecha
|
&&
|
Operación lógica AND
|
De izquierda a derecha
|
||
|
Operación lógica OR
|
De izquierda a derecha
|
?:
|
Operación condicional
|
De derecha a izquierda
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
Asignación
Multiplicación con asignación
División inexacta con asignación
Resta con asignación
Desplazamiento a la derecha con asignación
A nivel de bits OR con asignación
|
De derecha a izquierda
|
,
|
Coma
|
De izquierda a derecha
Para cambiar el orden de ejecución de la operación se utilizan los paréntesis que tengan la más alta prioridad.