Prioridades y orden de las operaciones

Para cada grupo de operaciones de la tabla la prioridad es la misma. Cuanto más alta sea la prioridad del grupo, más arriba se encuentra éste en la tabla. El orden de ejecución determina la agrupación de operaciones y operandos.

Atención: La prioridad de ejecución de las operaciones en el lenguaje MQL5 corresponde a la prioridad adoptada en C++ y se diferencia de la prioridad aceptada en el lenguaje MQL4.

Operación Descripción Orden de ejecución () [] . Llamada a la función Selección del elemento del array Selección del elemento de la estructura De izquierda a derecha ! ~ — ++ -- (tipo) sizeof Negación lógica Negación a nivel de bits (complement)

Cambio de signo

Incremento a uno (increment)

Decremento a uno (decrement)

Conversión de tipo Cálculo del tamaño en bytes De derecha a izquierda * / % Multiplicación División División inexacta De izquierda a derecha + — Suma Resta De izquierda a derecha << >> Desplazamiento a la izquierda

Desplazamiento a la derecha De izquierda a derecha < <= > >= Menos que Menos o igual

Más que

Más o igual De izquierda a derecha == != Igual a No es igual a De izquierda a derecha & Operación a nivel de bits AND De izquierda a derecha ^ Operación a nivel de bits excluyendo OR (eXclude OR) De izquierda a derecha | Operación a nivel de bits OR De izquierda a derecha && Operación lógica AND De izquierda a derecha || Operación lógica OR De izquierda a derecha ?: Operación condicional De derecha a izquierda = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= Asignación Multiplicación con asignación

División con asignación División inexacta con asignación

Suma con asignación Resta con asignación

Desplazamiento a la izquierda con asignación Desplazamiento a la derecha con asignación

A nivel de bits AND con asignación

Excluyendo OR con asignación A nivel de bits OR con asignación De derecha a izquierda , Coma De izquierda a derecha

Para cambiar el orden de ejecución de la operación se utilizan los paréntesis que tengan la más alta prioridad.