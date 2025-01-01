DocumentaciónSecciones
Prioridades y orden de las operaciones

Para cada grupo de operaciones de la tabla la prioridad es la misma. Cuanto más alta sea la prioridad del grupo, más arriba se encuentra éste en la tabla. El orden de ejecución determina la agrupación de operaciones y operandos.

Atención: La prioridad de ejecución de las operaciones en el lenguaje MQL5 corresponde a la prioridad  adoptada en C++ y se diferencia de la prioridad aceptada en el lenguaje MQL4.

Operación

Descripción

Orden de ejecución

()

[]

.

Llamada a la función

Selección del elemento del array

Selección del elemento de la estructura

De izquierda a derecha

!

~

++

--

(tipo)

sizeof

Negación lógica

Negación a nivel de bits (complement)
Cambio de signo
Incremento a uno (increment)
Decremento a uno (decrement)
Conversión de tipo

Cálculo del tamaño en bytes

De derecha a izquierda

*

/

%

Multiplicación

División

División inexacta

De izquierda a derecha

+

Suma

Resta

De izquierda a derecha

<<

>>

Desplazamiento a la izquierda
Desplazamiento a la derecha

De izquierda a derecha

<

<=

>

>=

Menos que

Menos o igual
Más que
Más o igual

De izquierda a derecha

==

!=

Igual a

No es igual a

De izquierda a derecha

&

Operación a nivel de bits AND

De izquierda a derecha

^

Operación a nivel de bits excluyendo OR (eXclude OR)

De izquierda a derecha

|

Operación a nivel de bits OR

De izquierda a derecha

&&

Operación lógica AND

De izquierda a derecha

||

Operación lógica OR

De izquierda a derecha

?:

Operación condicional

De derecha a izquierda

=

*=

/=

%=

+=

-=

<<=

>>=

&=

^=

|=

Asignación

Multiplicación con asignación
División con asignación

División inexacta con asignación
Suma con asignación

Resta con asignación
Desplazamiento a la izquierda con asignación

Desplazamiento a la derecha con asignación
A nivel de bits AND con asignación
Excluyendo OR con asignación

A nivel de bits OR con asignación

De derecha a izquierda

,

Coma

De izquierda a derecha

Para cambiar el orden de ejecución de la operación se utilizan los paréntesis que tengan la más alta prioridad.