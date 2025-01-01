Exportación de funciones

Hay posibilidad de usar en el programa MQL5 la función que ha sido declarada en otro programa MQL5 con el postmodificador export. Esta función se llama exportable, y puede invocarse de otros programas después de la compilación.

int Function() export

{

}

Este modificador indica al compilador que inserte la función en la tabla de funciones EX5 que serán exportadas por el archivo ejecutor ex5. Sólo las funciones con este modificador serán accesibles ("visibles") desde otros programas mql5.

La propiedad library indica al compilador que este archivo EX5 va a ser una biblioteca, y el compilador lo pondrá en la cabecera de EX5.

Todas las funciones planificadas como exportables deben ser marcadas con el modificador export.

Véase también

Sobrecarga, Funciones virtuales, Polimorfismo