Variables Extern

La palabra clave extern se utiliza para declarar los identificadores de las variables como los identificadores de la clase estática de memoria con el tiempo de vida global. Estas variables existen desde el momento del inicio de programa, y la memoria para ellas se asigna y se inicializa inmediatamente después del inicio del programa.

Se puede crear programas compuestos de varios archivos iniciales. En este caso, para el preprocesador se utiliza el comando #include. Las variables declaradas como extern con el mismo tipo e identificador, pueden existir en diferentes archivos iniciales de un proyecto.

Durante la compilación de todo el proyecto, todas las variables extern con el mismo tipo e identificador, se asocian con una parte de memoria del pool de las variables globales. Las variables extern son útiles para una compilación separada de los archivos iniciales. Las variables extern pueden ser inicializadas, aunque sólo una vez. Está prohibida la existencia de varias variables inicializadas extern del mismo tipo y con el mismo identificador.

