El script contiene varios métodos de clasificación para ordenar una matriz ( tabla ) de tipo double[]:

Hay 2 funciones de ordenación por método, la ascendente (Up) y la descendente (Dn):

SortBubbleUp(double & aAr[]);

SortBubbleDn(double & aAr[]);

SortSelectUp(double & aAr[]);

SortSelectDn(double & aAr[]);

SortInsertUp(double & aAr[]);

SortInsertDn(double & aAr[]);

SortShellUp(double & aAr[]);

SortShellDn(double & aAr[]);

SortHoareUp(double & aAr[]);

SortHoareDn(double & aAr[]);

SortSelectUpFst(double & aAr[]);

SortSelectDnFst(double & aAr[]).

El script utiliza varias funciones auxiliares:

Check(double & aAr[]) - comprueba si la matriz ya está ordenada (ascendente). Si la matriz no está ordenada, muestra "Error".

ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - muestra la matriz en una línea. Parámetros: double & aAr[] - matriz a mostrar, int aDigits - precisión (dígitos), string aHeader - cabecera adicional al inicio de cada línea. Esta función puede ser útil para comprobar los cambios en la matriz durante el proceso de clasificación.

ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - muestra la matriz como una columna. Parámetros: double & aAr[] - matriz a mostrar, int aDigits - precisión (dígitos), string aHeader - cabecera adicional al inicio de cada línea.

Rendimiento de los algoritmos de ordenación:

Quicksort (Hoare) - 8 ms;

Shell - 78 ms;

Con funciones (SelectFst) - 126 ms;

Selección (Selection) - 582 ms;

Inserción (Insertion) - 702 ms;

Burbuja (Bubble) - 1558 ms;





Fig. 1. Rendimiento de algoritmos de ordenación

El método más rápido de clasificación es Quicksort (ordenación rápida), pero es recursivo y debe utilizarse con cuidado.