sSortTest - script para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Publicado:
Actualizado:
ssorttest.mq5 (23.35 KB)
El script contiene varios métodos de clasificación para ordenar una matriz ( tabla ) de tipo double[]:

Hay 2 funciones de ordenación por método, la ascendente (Up) y la descendente (Dn):

  • SortBubbleUp(double & aAr[]);
  • SortBubbleDn(double & aAr[]);
  • SortSelectUp(double & aAr[]);
  • SortSelectDn(double & aAr[]);
  • SortInsertUp(double & aAr[]);
  • SortInsertDn(double & aAr[]);
  • SortShellUp(double & aAr[]);
  • SortShellDn(double & aAr[]);
  • SortHoareUp(double & aAr[]);
  • SortHoareDn(double & aAr[]);
  • SortSelectUpFst(double & aAr[]);
  • SortSelectDnFst(double & aAr[]).

El script utiliza varias funciones auxiliares:

  • Check(double & aAr[]) - comprueba si la matriz ya está ordenada (ascendente). Si la matriz no está ordenada, muestra "Error".
  • ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - muestra la matriz en una línea. Parámetros: double & aAr[] - matriz a mostrar, int aDigits - precisión (dígitos), string aHeader - cabecera adicional al inicio de cada línea. Esta función puede ser útil para comprobar los cambios en la matriz durante el proceso de clasificación.
  • ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - muestra la matriz como una columna. Parámetros: double & aAr[] - matriz a mostrar, int aDigits - precisión (dígitos), string aHeader - cabecera adicional al inicio de cada línea.

Rendimiento de los algoritmos de ordenación:

  • Quicksort (Hoare) - 8 ms;
  • Shell - 78 ms;
  • Con funciones (SelectFst) - 126 ms;
  • Selección (Selection) - 582 ms;
  • Inserción (Insertion) - 702 ms;
  • Burbuja (Bubble) - 1558 ms;

Fig. 1. Rendimiento de algoritmos de ordenación

El método más rápido de clasificación es Quicksort (ordenación rápida), pero es recursivo y debe utilizarse con cuidado.

