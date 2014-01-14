CodeBaseSecciones
Indicadores

EMA_STD_VA - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
1239
(29)
ema_std_va.mq5 (4.08 KB) ver
Media Móvil Exponencial Adaptativa Suavizada, basada en el indicador StdDev.

El indicador es similar al EMA_ATR_VA, pero basado en StdDev, en vez del indicador ATR .

EMA_STD_VA

Parámetros de entrada:
  • STDPeriod - Periodo del ndicador StdDev;
  • EMAPeriods - Periodo del indicador EMA;
  • Sensitivity - Sensitilidad (desde -100 hasta 100);
  • Precio - Precio Aplicado.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/908

