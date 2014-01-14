Mira cómo descargar robots gratis
EMA_STD_VA - indicador para MetaTrader 5
Media Móvil Exponencial Adaptativa Suavizada, basada en el indicador StdDev.
El indicador es similar al EMA_ATR_VA, pero basado en StdDev, en vez del indicador ATR .
Parámetros de entrada:
- STDPeriod - Periodo del ndicador StdDev;
- EMAPeriods - Periodo del indicador EMA;
- Sensitivity - Sensitilidad (desde -100 hasta 100);
- Precio - Precio Aplicado.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/908
