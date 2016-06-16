コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

sSortTest - MetaTrader 5のためのスクリプト

このスクリプトは、double[] ]配列のソートのためのいくつかのメソッドを含みます。

昇順（Up）および降順（Dn）の並べ替えの2つの機能があります.。

  • SortBubbleUp(double & aAr[]);
  • SortBubbleDn(double & aAr[]);
  • SortSelectUp(double & aAr[]);
  • SortSelectDn(double & aAr[]);
  • SortInsertUp(double & aAr[]);
  • SortInsertDn(double & aAr[]);
  • SortShellUp(double & aAr[]);
  • SortShellDn(double & aAr[]);
  • SortHoareUp(double & aAr[]);
  • SortHoareDn(double & aAr[]);
  • SortSelectUpFst(double & aAr[]);
  • SortSelectDnFst(double & aAr[]).

スクリプトにはいくつかの補助的な関数があります。

  • Check(double & aAr[]) - 配列が既に（昇順で）ソートされているかどうかを確認します。配列がソートされていない場合は「エラー」を表示します。
  • ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - 配列を行としてプリントします。引数：double & aAr[] - プリントする配列、int aDigits - 精度（桁）、string aHeader - 行の先頭に追加する文字列。この関数は、ソート処理中に配列の変化を確認するのに有用であり得ます。
  • ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - 配列を列としてプリントします。引数：double & aAr[] - プリントする配列、int aDigits - 精度（桁）、string aHeader - 行の先頭に追加する文字列。

ソートアルゴリズムのパフォーマンス

  • Hoare - 8ミリ秒
  • Shell - 78ミリ秒
  • SelectFst - 126ミリ秒
  • Selection - 582ミリ秒
  • Insertion - 702ミリ秒
  • Bubble - 1558ミリ秒

図1。ソートアルゴリズムのパフォーマンス

最速のソートメソッドはホアーソート（クイックソート）ですが、それは再帰的で使用には注意が必要です。

