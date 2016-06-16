このスクリプトは、double[] ]配列のソートのためのいくつかのメソッドを含みます。

昇順（Up）および降順（Dn）の並べ替えの2つの機能があります.。

SortBubbleUp(double & aAr[]);

SortBubbleDn(double & aAr[]);

SortSelectUp(double & aAr[]);

SortSelectDn(double & aAr[]);

SortInsertUp(double & aAr[]);

SortInsertDn(double & aAr[]);

SortShellUp(double & aAr[]);

SortShellDn(double & aAr[]);

SortHoareUp(double & aAr[]);

SortHoareDn(double & aAr[]);

SortSelectUpFst(double & aAr[]);

SortSelectDnFst(double & aAr[]).

スクリプトにはいくつかの補助的な関数があります。

Check(double & aAr[]) - 配列が既に（昇順で）ソートされているかどうかを確認します。配列がソートされていない場合は「エラー」を表示します。

ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - 配列を行としてプリントします。引数：double & aAr[] - プリントする配列、int aDigits - 精度（桁）、string aHeader - 行の先頭に追加する文字列。この関数は、ソート処理中に配列の変化を確認するのに有用であり得ます。

ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - 配列を列としてプリントします。引数：double & aAr[] - プリントする配列、int aDigits - 精度（桁）、string aHeader - 行の先頭に追加する文字列。

ソートアルゴリズムのパフォーマンス

Hoare - 8ミリ秒

Shell - 78ミリ秒

SelectFst - 126ミリ秒

Selection - 582ミリ秒

Insertion - 702ミリ秒

Bubble - 1558ミリ秒





図1。ソートアルゴリズムのパフォーマンス

最速のソートメソッドはホアーソート（クイックソート）ですが、それは再帰的で使用には注意が必要です。