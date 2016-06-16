無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
sSortTest - MetaTrader 5のためのスクリプト
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、double[] ]配列のソートのためのいくつかのメソッドを含みます。
- バブルソート
- 選択ソート
- 挿入ソート
- シェルソート
- ホアーソート
- ArrayMinimum()とArrayMaximum()関数を使ったソートです。
昇順（Up）および降順（Dn）の並べ替えの2つの機能があります.。
- SortBubbleUp(double & aAr[]);
- SortBubbleDn(double & aAr[]);
- SortSelectUp(double & aAr[]);
- SortSelectDn(double & aAr[]);
- SortInsertUp(double & aAr[]);
- SortInsertDn(double & aAr[]);
- SortShellUp(double & aAr[]);
- SortShellDn(double & aAr[]);
- SortHoareUp(double & aAr[]);
- SortHoareDn(double & aAr[]);
- SortSelectUpFst(double & aAr[]);
- SortSelectDnFst(double & aAr[]).
スクリプトにはいくつかの補助的な関数があります。
- Check(double & aAr[]) - 配列が既に（昇順で）ソートされているかどうかを確認します。配列がソートされていない場合は「エラー」を表示します。
- ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - 配列を行としてプリントします。引数：double & aAr[] - プリントする配列、int aDigits - 精度（桁）、string aHeader - 行の先頭に追加する文字列。この関数は、ソート処理中に配列の変化を確認するのに有用であり得ます。
- ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - 配列を列としてプリントします。引数：double & aAr[] - プリントする配列、int aDigits - 精度（桁）、string aHeader - 行の先頭に追加する文字列。
ソートアルゴリズムのパフォーマンス
- Hoare - 8ミリ秒
- Shell - 78ミリ秒
- SelectFst - 126ミリ秒
- Selection - 582ミリ秒
- Insertion - 702ミリ秒
- Bubble - 1558ミリ秒
図1。ソートアルゴリズムのパフォーマンス
最速のソートメソッドはホアーソート（クイックソート）ですが、それは再帰的で使用には注意が必要です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/904
