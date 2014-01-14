Mira cómo descargar robots gratis
Indicador de correlación de Pearson - indicador para MetaTrader 5
- 4030
El indicador de correlación de Pearson muestra la correlación entre símbolos.
Parámetros de entrada:
- Symbol - Nombre del segundo símbolo, usado en el cálculo de la correlación;
- Period - Período;
- Price - Precio aplicado;
- Min correlation - Color del gradiente para la correlación débil;
- Max correlation - Color del gradiente para la correlación fuerte.
Fórmula:
donde:
- xi y yi - series de valores;
- n - cantidad de datos;
- σx y σy - desviación típica de x e y.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/897
