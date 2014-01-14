CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador de correlación de Pearson - indicador para MetaTrader 5

Mihail Lagutin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
4030
Ranking:
(63)
Publicado:
Actualizado:
correlation.mq5 (7.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador de correlación de Pearson muestra la correlación entre símbolos.

Parámetros de entrada:

  • Symbol               - Nombre del segundo símbolo, usado en el cálculo de la correlación;
  • Period                - Período;
  • Price                  - Precio aplicado;
  • Min correlation  - Color del gradiente para la correlación débil;
  • Max correlation - Color del gradiente para la correlación fuerte.

Fórmula:

Correlación de Pearson MetaTrader 5

donde:

  • xi y yi - series de valores;
  • n - cantidad de datos;
  • σx y σy - desviación típica de x e y.

Indicador Correlación de Pearson MetaTrader 5

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/897

Sampler Sampler

El indicador calcula señales perfectas de entrada en el mercado, que pueden ser utilizadas para la formación de redes neuronales.

sSortTest sSortTest

Estudio comparativo de algoritmos de ordenación.

Tamaño de Máximos y Mínimos Tamaño de Máximos y Mínimos

El indicador muestra el tamaño de Máximos y Mínimos y sus valores durante el período especificado.

IncGUI_ColorInput IncGUI_ColorInput

Control gráfico para la selección de color.