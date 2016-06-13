CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

sSortTest - Skript für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1019
Rating:
(45)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ssorttest.mq5 (23.35 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Skript enthält Funtktionen für die Sortierung des double[] Arrays:

Es gibt 2 Funktionen - aufsteigendes (Up) und absteigendes (Dn) Sortieren:

  • SortBubbleUp(double & aAr[]);
  • SortBubbleDn(double & aAr[]);
  • SortSelectUp(double & aAr[]);
  • SortSelectDn(double & aAr[]);
  • SortInsertUp(double & aAr[]);
  • SortInsertDn(double & aAr[]);
  • SortShellUp(double & aAr[]);
  • SortShellDn(double & aAr[]);
  • SortHoareUp(double & aAr[]);
  • SortHoareDn(double & aAr[]);
  • SortSelectUpFst(double & aAr[]);
  • SortSelectDnFst(double & aAr[]).

Das Skript hat verschiedene auxiliary Funktionen:

  • Check(double & aAr[]) - prüft, ob das Array bereits sortiert ist (aufsteigend). Wenn ein Array nicht sortiert ist, wird "Error" ausgegeben.
  • ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - gibt Array als eine Zeile aus. Argumente: double & aAr[] - auszugebendes Array, int aDigits - Genauigkeit (Ziffern), string aHeader - zusätzlicher String am Beginn der Zeile. Diese Funktion kann praktisch sein, um die Änderungen des Arrays während des Sortierprozesses zu überprüfen.
  • ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - gibt Array als Spalte aus. Argumente: double & aAr[] - auszugebendes Array, int aDigits - Genauigkeit (Ziffern) zuerst in der Herleitung der Werte eines Arrays,  string aHeader - zusätzlicher String am Beginn der Zeile.

Performance der Sortieralgorithmen:

  • Hoare - 8 ms;
  • Shell - 78 ms;
  • SelectFst - 126 ms;
  • Selection - 582 ms;
  • Insertion - 702 ms;
  • Bubble - 1558 ms;

Abb. 1. Performance der Sortieralgorithmen:

Abb. 1. Performance der Sortieralgorithmen:

Die schnelle Sortiermethode ist Hoar sort (Quick sort), aber er ist rekursiv und bedarf einer sorgfältigen Verwendung.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/904

Sampler Sampler

Der Indikator berechnet den perfekten Markteinstieg, was für das Training von neuronalen Netzen verwendet werden kann.

Pearson Korrelations Indikator Pearson Korrelations Indikator

Der Pearson Korrelations Indikator zeigt die Korrelation zwischen Symbolen.

EMA_ATR_VA EMA_ATR_VA

Advaptive Exponential Moving Average - ATR Volatilität angepasst von Jose Silva.

EMA_BB_VA EMA_BB_VA

Exponential Moving Average - Bollinger Bands ® Volatilität angepasst von Jose Silva.