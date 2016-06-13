und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
sSortTest - Skript für den MetaTrader 5
Das Skript enthält Funtktionen für die Sortierung des double[] Arrays:
- Bubble sort;
- Selection sort;
- Insertion sort;
- Shell sort;
- Hoar sort;
- Sortierung mit den ArrayMinimum() und ArrayMaximum() Funktionen.
Es gibt 2 Funktionen - aufsteigendes (Up) und absteigendes (Dn) Sortieren:
- SortBubbleUp(double & aAr[]);
- SortBubbleDn(double & aAr[]);
- SortSelectUp(double & aAr[]);
- SortSelectDn(double & aAr[]);
- SortInsertUp(double & aAr[]);
- SortInsertDn(double & aAr[]);
- SortShellUp(double & aAr[]);
- SortShellDn(double & aAr[]);
- SortHoareUp(double & aAr[]);
- SortHoareDn(double & aAr[]);
- SortSelectUpFst(double & aAr[]);
- SortSelectDnFst(double & aAr[]).
Das Skript hat verschiedene auxiliary Funktionen:
- Check(double & aAr[]) - prüft, ob das Array bereits sortiert ist (aufsteigend). Wenn ein Array nicht sortiert ist, wird "Error" ausgegeben.
- ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - gibt Array als eine Zeile aus. Argumente: double & aAr[] - auszugebendes Array, int aDigits - Genauigkeit (Ziffern), string aHeader - zusätzlicher String am Beginn der Zeile. Diese Funktion kann praktisch sein, um die Änderungen des Arrays während des Sortierprozesses zu überprüfen.
- ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - gibt Array als Spalte aus. Argumente: double & aAr[] - auszugebendes Array, int aDigits - Genauigkeit (Ziffern) zuerst in der Herleitung der Werte eines Arrays, string aHeader - zusätzlicher String am Beginn der Zeile.
Performance der Sortieralgorithmen:
- Hoare - 8 ms;
- Shell - 78 ms;
- SelectFst - 126 ms;
- Selection - 582 ms;
- Insertion - 702 ms;
- Bubble - 1558 ms;
Abb. 1. Performance der Sortieralgorithmen:
Die schnelle Sortiermethode ist Hoar sort (Quick sort), aber er ist rekursiv und bedarf einer sorgfältigen Verwendung.
