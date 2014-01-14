Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
sSortTest - script para MetaTrader 5
O script contém vários métodos de classificação para ordenar a array double[]
- Bubble sort;
- Selection sort;
- Insertion sort;
- Shell sort;
- Hoar sort;
- sorting using ArrayMinimum() and ArrayMaximum() functions.
Existem 2 funções - ordenação ascendente (Up) e descendente (Dn):
- SortBubbleUp(double & aAr[]);
- SortBubbleDn(double & aAr[]);
- SortSelectUp(double & aAr[]);
- SortSelectDn(double & aAr[]);
- SortInsertUp(double & aAr[]);
- SortInsertDn(double & aAr[]);
- SortShellUp(double & aAr[]);
- SortShellDn(double & aAr[]);
- SortHoareUp(double & aAr[]);
- SortHoareDn(double & aAr[]);
- SortSelectUpFst(double & aAr[]);
- SortSelectDnFst(double & aAr[]).
O script tem várias funções auxiliares:
- Check(double & aAr[]) - verifica se a array já está classificada (ascendente). Se a array não é ordenada, aparecerá a mensagem "Erro".
- ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - imprime array como uma linha. Argumentos: double & aAr[] - array para impressão, int aDigits - precisão (dígitos), string aHeader - string adicional no início da linha. Esta função pode ser útil para verificar as mudanças da array durante o processo de ordenação.
- ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - imprime array como uma coluna. Argumentos: double & aAr[] - array para impressão, int aDigits - precisão (dígitos) na derivação de valores de uma array, string aHeader - string adicional no início da linha.
Ordenando a execução dos algoritmos:
- Hoare - 8 ms;
- Shell - 78 ms;
- SelectFst - 126 ms;
- Selection - 582 ms;
- Insertion - 702 ms;
- Bubble - 1558 ms;
Fig. 1. Ordenando a execução dos algoritmos
O método de ordenação mais rápida é Hoar sort (tipo rápido), mas é recursiva e precisa ser usada com cuidado.
