В скрипте функции для сортировки массива типа double различными методами:

Для каждого метода имеется по две функции, для сортировки по возрастанию (Up) и по убыванию (Dn):

SortBubbleUp(double & aAr[]);

SortBubbleDn(double & aAr[]);

SortSelectUp(double & aAr[]);

SortSelectDn(double & aAr[]);

SortInsertUp(double & aAr[]);

SortInsertDn(double & aAr[]);

SortShellUp(double & aAr[]);

SortShellDn(double & aAr[]);

SortHoareUp(double & aAr[]);

SortHoareDn(double & aAr[]);

SortSelectUpFst(double & aAr[]);

SortSelectDnFst(double & aAr[]).

Еще в скрипте несколько вспомогательных функций:

Check(double & aAr[]) - проверка, является ли массив отсортированным по возрастанию. Если массив не отсортирован, в окно алерта выводится сообщение "Ошибка".

ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - вывод массива в алерт строкой. Параметры: double & aAr[] - массив, int aDigits - количество знаков после запятой при выводе значений массива, string aHeader - дополнительное сообщение в начале строки. Функция может быть полезна желающим более подробно разобраться в различных методах сортировки, для наглядного наблюдения за изменениями в массиве на каждом шаге сортировки.

ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - вывод массива в алерт колонкой. Параметры: double & aAr[] - массив, int aDigits - количество знаков после запятой при выводе значений массива, string aHeader - сообщение с которого начинается вывод массива, для удобства.

По результатам измерения быстродействия (рис. 1), функции расположились в следующем порядке:

Hoare - 15 ms;

Shell - 318 ms;

SelectFst - 451 ms;

Select - 1318;

Insert - 1751;

Bubble - 4513;





Рис. 1. Результаты измерения быстродействия различных функций сортировки массива

Очевидный лидер - метод Хоара, однако этот метод является рекурсивным, следует аккуратно подходить к его использованию.