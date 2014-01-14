CodeBaseSecciones
EMA_ATR_VA - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Ajuste de Media Móvil Exponencial Adaptable con Volatilidad ATR por Jose Silva.

Parámetros de entrada:
  • STDPeriod - Período del indicador StdDev;
  • EMAPeriods - Período del indicador EMA;
  • Sensitivity - Sensibilidad entre -100 y 100%;
  • Price - Precio.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/905

