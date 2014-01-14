Mira cómo descargar robots gratis
EMA_ATR_VA - indicador para MetaTrader 5
Ajuste de Media Móvil Exponencial Adaptable con Volatilidad ATR por Jose Silva.
Parámetros de entrada:
- STDPeriod - Período del indicador StdDev;
- EMAPeriods - Período del indicador EMA;
- Sensitivity - Sensibilidad entre -100 y 100%;
- Price - Precio.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/905
EMA_BB_VA
Ajuste de Media Móvil Exponencial con Volatilidad Bandas de Bollinger ® por Jose Silva.KGHP
Filtro estándar de alta frecuencia.
EMA_STD_VA
Media Móvil Exponencial Adaptativa Suavizada, basada en el indicador StdDev.sSortTest
Estudio comparativo de algoritmos de ordenación.